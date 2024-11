Umicore expose les détails de ses mesures de réduction des coûts et suspend la construction de son usine de matériaux pour batteries au Canada





Umicore fournit des détails sur les mesures de réduction des coûts prévues, affectant sa main d’œuvre dans Battery Materials et d’autres départements sélectionnés;



Dans le cadre de la revue stratégique de son activité Battery Materials, Umicore a décidé de continuer à suspendre la construction de son usine de matériaux pour batteries à Loyalist, Ontario, Canada. La revue stratégique se poursuit et les conclusions seront communiquées lors du prochain Capital Markets Day.

Un élément clé de l'examen stratégique en cours de l'activité Battery Materials d'Umicore consiste à maximiser l'utilisation de la capacité des usines existantes avant toute nouvelle expansion. Umicore a décidé de continuer à suspendre la construction de sa nouvelle usine de matériaux pour batteries à Loyalist. Dans l'intervalle, Umicore a l'intention de conserver une solide équipe sur place, au siège local d'Umicore à Loyalist.

La décision de suspendre la construction de l'usine canadienne a été prise en étroite collaboration avec les clients d'Umicore. L'accord de fourniture à long terme conclu avec AESC pour des matériaux actifs cathodiques à haute teneur en nickel destinés au marché nord-américain sera exécuté à partir de l'usine d'Umicore à Cheonan, en Corée. Umicore n'a pas fait appel aux subsides des gouvernements du Canada et de l'Ontario1 pour l'usine de Loyalist. En cas de reprise de la construction, Umicore continuera à avoir accès à ces subsides aux mêmes conditions, y compris les engagements en matière d'emploi.

Umicore communique également aujourd'hui des détails sur les mesures supplémentaires de réduction des coûts mentionnées dans notre communication des résultats semestriels. Ces mesures pourraient avoir un impact sur environ 260 postes dans certaines parties de l'organisation. Au sein de Battery Materials, Umicore a l'intention de réduire ses effectifs, principalement dans son usine de production de Jiangmen, en Chine. Elle a également l'intention de réduire les fonctions corporate du Groupe sur base des besoins actuels. L'entreprise ajustera également l'organisation de ses activités de R&D pour une plus grande efficacité et une meilleure orientation vers le client et donnera la priorité aux projets de R&D qui s'alignent le mieux sur ses compétences et ses forces principales. Enfin, en ce qui concerne Automotive Catalysts, Umicore a l'intention de transférer ses activités de R&D pour les applications pour Poids lourds diesel à Hanau (Allemagne) et d'arrêter les activités de R&D à Hørsholm (Danemark).

"Umicore évolue dans un environnement difficile où nous ressentons l'impact de la transition complexe de l'industrie automobile vers la mobilité électrique. Servir nos clients nord-américains à partir de la Corée est désormais clairement l'utilisation la plus efficace de nos actifs. Pour assurer la compétitivité à long terme de notre entreprise, nous devons prendre des décisions difficiles. Nous nous engageons à soutenir nos équipes tout au long de ces changements », a déclaré Bart Sap, CEO d'Umicore. "Bien que ces décisions n'aient pas été prises à la légère, elles nous mettent sur la bonne voie et nous permettent d'être mieux positionnés pour saisir les opportunités futures. En cette période de transformation, je tiens à remercier tout particulièrement nos équipes pour leur soutien et leur engagement envers notre Groupe."

Les mesures d'économie annoncées aujourd'hui s'ajoutent à son programme d'efficacité lancé en 20232 et devraient générer environ € 40 millions3 d'économies annualisées à partir de 2025.

Umicore a entamé des consultations avec les syndicats et les représentants des comités d'entreprise et veillera à apporter le plus grand soutien possible à ses employés. En Belgique, où une centaine de postes pourraient être impactés, le processus d'information et de consultation a débuté conformément aux exigences légales applicables.



Profil d’Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d’application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre groupes d’activités : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque groupe d’activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus des matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage et y consacre la plupart de ses efforts de R&D. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec environ 12 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé des revenus (hors métaux) de € 1,8 milliards (chiffre d’affaires de € 7,4 milliards) au cours du premier semestre 2024.



1 Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont accepté de soutenir financièrement le projet à Loyalist par le biais de subventions et de crédits d'impôt.

2 Le programme d'efficacité lancé en 2023 est en bonne voie pour produire au moins € 70 millions d'EBITDA en 2024 et, à partir de 2025, un taux d'exécution supérieur à € 100 millions d'EBITDA.

3 Cela comprend les économies liées aux postes potentiellement touchés ainsi que d'autres mesures de réduction des coûts dans l'ensemble du groupe.