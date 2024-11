Umicore deelt details over kostenmaatregelen en pauzeert de bouw van haar batterijmaterialenfabriek in Canada





Umicore deelt details over de verwachte kostenmaatregelen, die een impact hebben op haar personeelsbestand in Battery Materials en andere specifieke domeinen;





In het kader van de strategische evaluatie van haar Battery Materials activiteiten heeft Umicore beslist om de bouw van haar batterijmaterialenfabriek in Loyalist, Ontario, Canada te blijven pauzeren. De strategische evaluatie wordt voortgezet en verdere conclusies zullen uiterlijk op de komende Capital Markets Day worden meegedeeld.





Een belangrijk onderdeel van de lopende strategische evaluatie van Umicore’s Battery Materials activiteiten is het maximaal benutten van de bestaande fabrieken alvorens verder uit te breiden. Umicore heeft nu besloten om de bouw van haar nieuwe fabriek voor batterijmaterialen in Loyalist te blijven pauzeren. Umicore wil ondertussen een solide kernteam op de site in het plaatselijke kantoor van Umicore in Loyalist behouden.

De beslissing om de bouw van de Canadese fabriek te pauzeren werd genomen in nauw overleg met de klanten van Umicore. De langetermijnovereenkomst met AESC voor de levering van hoognikkel actieve kathodematerialen voor de Noord-Amerikaanse markt zal worden uitgevoerd vanuit Umicore’s fabriek in Cheonan, Korea. Umicore heeft geen beroep gedaan op de steunmaatregelen van de Canadese regering en regering van Ontario1 voor de fabriek in Loyalist. Indien de bouw van de fabriek wordt hervat, zal Umicore onder dezelfde voorwaarden toegang blijven hebben tot deze steunmaatregelen, met inbegrip van verbintenissen inzake tewerkstelling.

Umicore deelt vandaag ook de details mee over de bijkomende kostenbesparende maatregelen waarnaar werd verwezen in het persbericht van de Halfjaarresultaten. Deze maatregelen kunnen een impact hebben op ongeveer 260 functies in bepaalde delen van de organisatie. In Battery Materials is Umicore van plan het personeelsbestand te reorganiseren, voornamelijk in haar productievestiging in Jiangmen, China. Umicore heeft voorts de intentie om de corporate functies van de Groep aan te passen aan de huidige behoeften. Ze zal ook de structuur van haar Onderzoek & Ontwikkelingsactiviteiten (O&O) herschikken met het oog op een grotere efficiëntie en klantgerichtheid en zal voorrang geven aan deze projecten die het best aansluiten bij haar kerncompetenties en sterkten. In Automotive Catalysts, ten slotte, is Umicore van plan haar O&O-activiteiten voor zware dieseltoepassingen over te dragen naar Hanau, Duitsland en de verwante O&O-activiteiten in Hørsholm, Denemarken stop te zetten.

“Umicore bevindt zich in een uitdagende omgeving waar we de impact voelen van de complexe overgang van de auto-industrie naar elektrische mobiliteit. Onze Noord-Amerikaanse klanten bedienen vanuit Korea is nu duidelijk het meest efficiënte gebruik van onze activa. Om het concurrentievermogen van ons bedrijf op de lange termijn te garanderen, moeten we moeilijke beslissingen nemen. We verbinden ons ertoe onze teams tijdens deze veranderingen te ondersteunen,” aldus Bart Sap, CEO van Umicore. "Hoewel we niet licht over deze beslissingen gegaan zijn, zetten ze ons op het juiste pad om beter gepositioneerd te zijn om toekomstige kansen aan te grijpen. In deze tijden van transformatie wil ik vooral onze teams bedanken voor hun steun en toewijding aan onze Groep."

De kostenbesparende maatregelen die vandaag werden aangekondigd, komen bovenop het efficiëntieprogramma dat werd opgestart in 20232 en zullen naar verwachting ongeveer € 40 miljoen3 besparingen op jaarbasis opleveren in 2025.

Umicore heeft het overleg met de vakbonden en de vertegenwoordigers van de ondernemingsraden opgestart en zal zorgen voor de grootst mogelijke steun voor haar medewerkers. In België, waar mogelijk ongeveer 100 functies worden getroffen, is het informatie- en raadplegingsproces gestart in overeenstemming met de wettelijke vereisten die van toepassing zijn.

1 De regeringen van Canada en Ontario zijn overeengekomen om het project in Loyalist financieel te steunen door middel van subsidies en belastingkredieten.

2 Het in 2023 opgestarte efficiëntieprogramma ligt op schema om in 2024 minstens € 70 miljoen EBITDA op te leveren en vanaf 2025 een run-rate van meer dan € 100 miljoen EBITDA.

3 Besparingen op mogelijk geïmpacteerde functies en andere kostenbesparende maatregelen binnen de Groep.