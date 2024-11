ACTEOS : Rapport financier semestriel S1 2024

Acteos

Rapport Financier Semestriel

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 20,24

(L 451-1-2 Ill du Code monétaire et financier Article 222-4 et suivants du RG de l'AMF)

Nous vous présentons le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2023 établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 Ill du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

Le présent rapport a été diffusè conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement génén,I de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société www acteos.com





Sommaire

1. Attestation du responsable

Il. Rapport financier semestriel 2024

Ill. Etats financiers consolidés au 30 juin 2024

IV. Rapport des commissaires aux comptes

1-ATTESTATION DU RESPONSABLE

J'atteste qu'à ma connaissance les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice et des principales transactions entre parties liées.

Le 30 octobre 2024, Thomas FELFELI Directeur Général





II - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2024

Le Conseil d'administration de la société s'est réuni en date du 31 octobre 2024 sous la Présidence de Monsieur Joseph FELFELI, afin de procéder à l'examen des comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2024, au titre de l'activité du 1er semestre, après revue limitée des commissaires aux comptes. Ces chiffres sont présentés selon les normes IFRS.

Résultats arrêtés au titre du premier semestre 2024:

1. Activités et résulltats du 1er semestre 2024:

Données IFRS consolidées

1er Semestre 2024 1er Semestre 2023

(en K€) Chiffre d'Affaires 7 370 6937 Marge brute 4380 4189 Résultat opérationnel (475) (367) Résultat courant (568) (333) Résultat net (558) (353) Cashflow (6mois) 9 282

2 - Faits Marquants du 1er semestre 2024

Un volume global d'activité en hausse de +6,2%, avec des évolutions contrastées

En France l'activité a cru de +23,5% alors que dans le même temps elle est en recul en Allemagne de

-20,7%. La BU Mobilité progresse de +33,7%, La BU Software est quant à elle en repli de -4,5%.

Les 2 activités sont en progression en France de +3% pour le Software et +72,8% pour la Mobilité alors qu'au contraire en Allemagne le Software recule de -16,8% et la Mobilité de -30,9%.

Dans un contexte toujours très attentiste, le Groupe a réussi à générer une croissance marquée sur cette première partie d'exercice et est dans l'attente de signatures de projets Soft significatifs dans les prochains mois si les décisions d'investissements sont bien validées par les différents comités de pilotage de nos clients et prospects.

Après les investissements significatifs réalisés au niveau de l'offre produits ces dernières années et en particulier la mise au point du TMS 9, l'heure est aujourd'hui au retour sur investissements avec une priorité claire, la mise en avant de la prise de commandes.

Une marge en progression de +4,6% avec un ratio MB/CA en recul de 1 point.

L'évolution du Mix-produit sur S1 2024 n'impacte que de 1 point le ratio MB/CA à 59,4%. En volume, la Marge Brute marque une progression de +4,6% au regard d'un chiffre d'affaires en croissance de

+6,2%.

Concernant la BU Software, la marge Brute progresse de plus de 7 points (73,5% à 80,8%) avec la renégociation d'un certain nombre de contrats de maintenance, au niveau de la BU Mobilité elle se dégrade d'un peu plus de 6 points (27,8% à 21,6%) avec une diminution des marges sur les achats de matériels.





Résultat opérationnel :

Le résultat opérationnel subi une hausse des charges de personnel, malgré la réduction des effectifs de près de 14%, enregistrée sur S1 2024. En effet, la décision de diminuer les volumes d'investissements R&D a eu comme conséquence de baisser le volume de la masse salariale affectée en production immobilisée, et donc de gonfler le montant de la charge prise en compte sur le semestre. Les frais généraux sont quant à eux maitrisés.

Au global le résultat opérationnel marque un recul de -29% à fin Juin 2024 pour atterrir à -475 K€.

Résultat consolidé :

Avec un résultat financier en retrait de -127 K€ par rapport à S1 2023, imputable aux couvertures de change et des pertes nettes de change, le résultat consolidé se situe à -558 K€ par rapport à -353 K€ en 2023.



Cashflow:

Le volume de cash-flow sur les 6 premiers mois de l’exercice est de 9 K€, en retrait par rapport à 2023. La vente de l’immeuble réalisée en juillet 2023 impacte ce marqueur financier, les loyers nouvellement consacrés au bâtiment venant le dégrader, contrairement aux dotations aux amortissements qui étaient précédemment pratiquées sur le bâtiment.

Commentaires du Bilan au 30 juin 2024 :

Désignation en K€ 30.06.2024 30.06.2023 Actif Non Courant 4 297 5 139 Actif Courant 8 590 8 539 Total Actif 12 887 13 678 Capitaux propres (1 037) (785) Passifs Non Courants 2 805 2 846 Passifs Courant 11 119 11 617 Total Passif 12 887 13 678

Actif :

L’actif non courant est impacté par la vente du bâtiment intervenue le 12 juillet 2023, et la diminution sur S1 2024 du rythme d’investissements.

L’actif courant est stable entre les 2 périodes, avec une hausse du volume des stocks et une baisse du portefeuille des créances clients et de la trésorerie.

Passif :

Le niveau de capitaux est négatif à -1 037 K€.

Le montant du passif non courant est quasi stable, toutefois le volume des prêts bancaires est en baisse de -50% soit -0,9 M€ compensé par la hausse des dettes locatives avec la mise en place du bail commercial sur le bâtiment en juillet 2023.

Le passif courant est en recul de -4,2%, avec toutefois des variations marquées sur les lignes d’emprunts à court terme -54%, produits constatés d’avance +5,9% et les autres passifs courants (dettes diverses d’exploitation +41%).

3 - Principaux Facteurs de Risques :

Les facteurs de risques tels qu’identifiés dans le document de référence publié par la société et déposé auprès de l’Autorité des marchés Financiers en date du 29 Mars 2024, n’ont pas subi d’évolution sensible au cours du semestre écoulé, ni dans leur nature, ni dans leur niveau.

4 – Transactions entre les parties liées :

Au cours du premier semestre 2024, aucune opération significative n’a été conclue avec un membre des organes de direction ou un actionnaire ayant une influence notable sur le groupe. Les transactions entre les parties liées sont non significatives.

5 – Des perspectives :

La nouvelle génération de solutions proposées au marché : WMS, TMS et FPS, va permettre au Groupe de dynamiser sa prise de commandes dès cette rentrée de septembre 2024 et permettre ainsi de capitaliser sur l’ensemble des investissements réalisés au cours de ces dernières années, afin de proposer des produits très compétitifs d’un point de vue technique et fonctionnel, mais également au niveau de la tarification des offres proposées.

