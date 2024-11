BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions eröffnet neues Labor für Wasserstoffkomponenten in Hannover, Deutschland

Das Labor wird auf Kompetenzen in den Bereichen Edelmetallkatalyse, -formulierung und -beschichtung aufbauen und Innovationen für zukünftige Anoden- und Kathoden-Komponenten für die Herstellung und Nutzung von grünem Wasserstoff vorantreiben

Strategische Investition unterstützt Strategie zur Zusammenarbeit mit Komponentenherstellern auf dem Markt für grünen Wasserstoff

HANNOVER, Deutschland, Nov. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) hat heute ein neues Labor in Hannover eröffnet, das die Forschung an anoden- und kathodenseitigen platingruppenmetallhaltigen Katalysatoren und Komponenten vorantreibt. ECMS wird sein umfassendes Fachwissen auf dem Gebiet der Katalyse und der Edelmetalle einsetzen, um Katalysatoren der nächsten Generation für die Wasserelektrolyse zu entwickeln und so die Nachfrage auf dem Markt für grünen Wasserstoff zu decken. Das neue Labor wird vom Fachwissen und den Fähigkeiten der Forschungs-, Entwicklungs- und Anwendungsabteilung (Research, Development & Application, kurz RD&A) profitieren, die sich am selben Standort befindet.

„Hannover ist seit drei Jahrzehnten unser europäisches Kompetenzzentrum für die Entwicklung führender Katalysatoren und Systeme für mobile Anwendungen,“ sagte Saeed Alerasool, Senior Vice President RD&A bei ECMS. „Unser RD&A-Team in Hannover hat viele innovative Lösungen auf den Markt gebracht, die es unseren Kunden aus der Automobilindustrie ermöglicht haben, die strengsten Emissionsnormen kosteneffizient zu erfüllen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Katalyse, Edelmetallen, Formulierungen und Beschichtungen ist Hannover der perfekte Standort, um unser europäisches Zentrum für die Entwicklung grüner Wasserstofftechnologien der nächsten Generation aufzubauen.“

Das neue Labor wird sich auf mehrere Schlüsselbereiche konzentrieren, darunter die Synthese und Charakterisierung fortschrittlicher Katalysatoren für die Wasserelektrolyse und die Vorbereitung katalysatorbeschichteter Membranen (Catalyst Coated Membranes, kurz CCMs). Eines der Ziele ist die Entwicklung von Katalysatoren mit niedrigem Iridiumgehalt (Ir), um der Knappheit und den hohen Kosten von Iridium, einer kritischen Komponente in Protonenaustauschmembran-Elektrolyseuren (Proton Exchange Membrane, kurz PEM), zu begegnen. Die Forschung zielt darauf ab, den Iridiumgehalt erheblich zu reduzieren, ohne die Effizienz oder Haltbarkeit des Elektrolyseurs zu beeinträchtigen, so dass die Erzeugung von grünem Wasserstoff wirtschaftlich rentabler wird.

Darüber hinaus wird das Labor elektrochemische Tests von CCMs unter verschiedenen Bedingungen durchführen, um Leistung und Dauerhaltbarkeit zu bewerten. Es wird auch kundenspezifische Projekte unterstützen und Brennstoffzellenprüfungen durchführen, so dass ECMS die Kunden in der Region bei der Produktentwicklung unterstützen kann.

Das neue Labor ist ein weiterer wichtiger Schritt für ECMS beim Aufbau eines umfassenden Produktportfolios, das die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette unterstützt und gleichzeitig die Kosten für Elektrolyseure und Brennstoffzellen senkt. Es steht auch im Einklang mit dem breiteren Engagement von ECMS für die globale Energiewende und Dekarbonisierung. ECMS wird umfangreiche Partnerschaften und Netzwerke in der Wirtschaft und den Kundenindustrien nutzen, damit die im neuen Labor durchgeführte Forschung stets auf dem neuesten Stand und kommerziell relevant bleibt.

Über BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

Die BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Katalyse und Edelmetalle. Das Unternehmen bedient Kunden aus zahlreichen Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Innenraumluftqualität, die Halbleiterindustrie und die Wasserstoffwirtschaft, und bietet mit seinem Angebot an Edelmetallhandel und -recycling umfassende Dienstleistungen an. Mit dem Schwerpunkt auf Kreislauflösungen und Nachhaltigkeit unterstützt ECMS seine Kunden bei der Schaffung einer saubereren und nachhaltigeren Welt. Unser Ziel ist es, die Elemente des Lebens zu schützen, und das inspiriert uns zu immer neuen Lösungen. ECMS ist weltweit in 16 Ländern mit über 4.500 Mitarbeitenden und 21 Produktionsstätten tätig.

About BASF

At BASF, we create chemistry for a sustainable future. We combine economic success with environmental protection and social responsibility. Around 112,000 employees in the BASF Group contribute to the success of our customers in nearly all sectors and almost every country in the world. Our portfolio comprises six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF generated sales of €68.9 billion in 2023. BASF shares are traded on the stock exchange in Frankfurt (BAS) and as American Depositary Receipts (BASFY) in the United States. Further information at www.basf.com .





