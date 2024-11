Muudatus Nordecon AS juhatuses

06.11.2024 toimunud Nordecon AS-i nõukogu koosolekul otsustati alates 01.01.2025 kutsuda ettevõtte juhatuse liikme kohalt tagasi Priit Luman ja nimetada uueks juhatuse liikmeks Deniss Berman, kes hakkab vastutama Nordecon AS-i müügi ja ettevalmistuse valdkonna eest. Priit Luman jätkab Nordecon AS-i välisturgude juhina.

Deniss Berman on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse ning Tallinna Tehnikaülikooli keskkonnatehnika magistri õppekavad. Varasemalt on Deniss töötanud nii Eesti kui Läti ehitusettevõtetes erinevates rollides. Nordecon AS-is on Deniss töötanud alates 2015. aastast KVVKJ projektijuhi ja seejärel osakonna juhatajana ning eelarvestamise ja eritööde divisjoni juhina. Deniss omab ehitustegevuse juhtimises volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri 8. kutsetaset ning on Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühenduse liige. Deniss Berman ei oma Nordecon AS-i aktsiaid.

Nordecon AS juhatus jätkab alates 01.01.2025 tööd kolmeliikmelisena: Maret Tambek (esimees), Tarmo Pohlak (ehitustegevuse juht) ja Deniss Berman (müügi ja ettevalmistuse juht).

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2023. aasta konsolideeritud müügitulu oli 278 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 440 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com