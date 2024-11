Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 3. kvartal 2024

Tilfredsstillende kvartalsresultat fører til opjustering på 100 mio. kr. af resultatet før skat og særlige omkostninger

Forsikringsresultatet for 3. kvartal 2024 blev et overskud på 400 mio. kr. (3. kvt. 2023: 366 mio. kr.), svarende til en Combined Ratio på 85,7 (3. kvt. 2023: 86,4), drevet af en fortsat positiv udvikling i Privat, mens Erhverv var præget af et højere skadesniveau

Forventningen til forsikringsresultatet for året opjusteres med 50 mio. kr. til 1,25-1,35 mia.kr. ekskl. afløbsresultatet for 4. kvartal

Forsikringsindtægterne steg med 3,9 % til 2.796 mio. kr. (3. kvt. 2023: 2.692 mio. kr.), drevet af en stærk præmievækst i Privat på 7,7 %

Den udiskonterede underliggende skadeprocent faldt marginalt til 64,6 % (3. kvt. 2023: 65,0 %), drevet af Privat bl.a. som følge af implementeringen af lønsomhedsforbedrende initiativer

Omkostningsprocenten faldt til 17,1 (3. kvt. 2023: 17,3). Som følge af det målrettede arbejde med at nedbringe omkostningsniveauet og skabe en effektiv koncern, blev organisationen tilpasset ultimo oktober

Implementeringen af synergiinitiativerne følger planen og har i kvartalet en positiv regnskabsmæssig effekt på 118 mio. kr. (3. kvt. 2023: 68 mio. kr.)

Meget tilfredsstillende investeringsresultat på 133 mio. kr. (3. kvt. 2023: 56 mio. kr.) medfører at forventningen til investeringsresultatet opjusteres med 50 mio. kr. til niveauet 450 mio. kr. i 2024

Det samlede resultat før skat og særlige omkostninger for fortsættende aktiviteter blev 508 mio. kr. (3.kvt. 2023: 394 mio.kr.) og forventningen til året opjusteres med 100 mio. kr. til 1,58-1,68 mia. kr.

Godkendelsesprocessen relateret til frasalget af Energi & Marine forløber som forventet og salget ventes gennemført i starten af marts 2025.





CEO Rasmus Werner Nielsen er tilfreds med resultatet for 3. kvartal. Han siger:





”Vi er tilfredse med fremgangen i resultatet, som især er drevet af et solidt momentum i vores privatforretning.

Præmievæksten afspejler bl.a. en fortsat tilgang af nye kunder, ikke mindst i Privatsikring hvor vores gode samarbejde med Lokale Pengeinstitutter og en række af de landsdækkende banker bærer frugt. Samtidig bidrager de igangsatte lønsomhedsinitiativer til en stærk fremgang i resultatet, der kompenserer for udviklingen på erhvervsforretningen. Sammen med et meget tilfredsstillende investeringsresultat fører det til, at vi kan opjustere forventningerne for året.

Vi har hjulpet over 100.000 kunder i kvartalet, hvor især motor- og rejseforsikringsområdet gav mange henvendelser. På trods af udviklingen mod stadig vildere vejr, har vores kunder i dette kvartal været forskånet for større vejrskader med undtagelse af lokale skybrud.

Kvartalet bød også på flere milepæle i arbejdet med etableringen af vores nye, moderne it-platform. Vi har nu stort set færdiggjort fundamentet for vores fremtidige it-infrastruktur, som er afsættet for at udvikle vores forretning yderligere de kommende år.”



Delårsrapporten og tilhørende materiale kan findes på Alm. Brand Groups investorhjemmeside: 3. kvartal 2024

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 7. november 2024, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brand Groups investorhjemmeside.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere (pinkode: 600815):

United Kingdom: +44 20 3936 2999

USA: +1 646 664 1960

Denmark: +45 89 87 50 45



Link til webcast: Alm. Brand Group Q3 2024

