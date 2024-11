Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2024

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 7.11.2024 klo 9.00





Harvia Q3 2024: Orgaanista ja yrityskaupan tukemaa kasvua, vahva kannattavuus

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–syyskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/ .

Katsauskauden pääkohdat

Heinä–syyskuu 2024:

Liikevaihto kasvoi 14,0 % ja oli 38,7 milj. euroa (34,0). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 14,9 % ja oli 39,0 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 7,9 %.

Liikevoitto oli 8,3 milj. euroa (6,8) eli 21,4 % (20,0 %) liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto oli 8,9 milj. euroa (6,9) eli 22,9 % (20,3 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 9,1 milj. euroa (23,3 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,4 milj. euroa (8,3) ja kassavirtasuhde 31,7 % (98,7 %). Varastojen ja investointien kasvu pienensi operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta.

Harvia allekirjoitti ja saattoi heinäkuussa päätökseen yrityskaupan, jolla se osti ThermaSol Steam Bath LLC:n koko osakekannan. ThermaSol on johtava premium-höyrysuihkujen ja -höyrysaunojen valmistaja Yhdysvalloissa. ThermaSol on konsolidoitu Harvian lukuihin 31.7.2024 alkaen.

Tammi–syyskuu 2024:

Liikevaihto kasvoi 11,8 % ja oli 124,3 milj. euroa (111,1). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 12,1 % ja oli 124,6 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 9,6 %.

Liikevoitto oli 27,1 milj. euroa (23,8) eli 21,8 % (21,4 %) liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto oli 28,4 milj. euroa (24,1) eli 22,8 % (21,7 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 28,6 milj. euroa (22,9 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 20,0 milj. euroa (29,1) ja kassavirtasuhde 60,0 % (101,2 %). Varastojen ja investointien kasvu pienensi operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta.

Nettovelka oli 61,8 milj. euroa (40,6). Velkaantumisaste, laskettuna nettovelan suhteena viimeisen 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen, oli 1,4 (1,1).

Omavaraisuusaste oli 44,8 % (47,7 %).

Osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (0,86).

Avainluvut

Milj. euroa 7–9/

2024 7–9/

2023 Muutos 1–9/

2024 1–9/

2023 Muutos 1–12/

2023 Liikevaihto 38,7 34,0 14,0 % 124,3 111,1 11,8 % 150,5 Käyttökate 10,1 8,3 20,8 % 32,1 28,5 12,6 % 39,3 % liikevaihdosta 26,0 % 24,5 % 25,8 % 25,6 % 26,1 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,6 0,1 453,7 % 1,3 0,3 308,5 % 0,6 Oikaistu käyttökate ** 10,7 8,4 26,3 % 33,4 28,8 16,0 % 39,9 % liikevaihdosta 27,5 % 24,8 % 26,9 % 25,9 % 26,5 % Liikevoitto 8,3 6,8 22,1 % 27,1 23,8 13,6 % 33,0 % liikevaihdosta 21,4 % 20,0 % 21,8 % 21,4 % 21,9 % Oikaistu liikevoitto ** 8,9 6,9 28,8 % 28,4 24,1 17,6 % 33,7 % liikevaihdosta 22,9 % 20,3 % 22,8 % 21,7 % 22,4 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,29 0,24 22,0 % 1,01 0,86 17,2 % 1,25 Operatiivinen vapaa kassavirta 3,4 8,3 -59,5 % 20,0 29,1 -31,3 % 44,6 Kassavirtasuhde 31,7 % 98,8 % 60,0 % 101,2 % 111,7 % Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -0,5 194,7 % -4,3 -1,7 156,9 % -3,1 Nettovelka 61,8 40,6 52,2 % 61,8 40,6 52,2 % 37,6 Velkaantumisaste 1,4 1,1 1,4 1,1 0,9 Nettokäyttöpääoma 42,8 35,9 19,3 % 42,8 35,9 19,3 % 36,1 Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 48,5 % 42,5 % 48,5 % 42,5 % 44,2 % Omavaraisuusaste 44,8 % 47,7 % 44,8 % 47,7 % 51,0 % Henkilöstö kauden lopussa 675*** 600 12,5 % 675*** 600 12,5 % 605

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, divestointeihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Sisältää ThermaSol Steam Bath LLC:n henkilöstön, joka oli 38 henkilöä 30.9.2024.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvia päivitti toukokuussa 2024 pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan yhtiön kasvutavoitteiden mukaisiksi. Harvian tavoitteena on keskimäärin 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-tilinpäätösstandardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja:

Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä Harvia jatkoi kasvua sekä orgaanisesti että ThermaSol-yrityskaupan myötä. Samalla säilytimme vahvan kannattavuuden.

Kolmannen neljänneksen liikevaihtomme oli 38,7 milj. euroa kasvaen 14,0 % vertailukaudesta. Kuten usealla edeltävällä vuosineljänneksellä, liikevaihtoa kasvatti erityisesti hyvä myyntimme Pohjois-Amerikassa sekä Aasian-Tyynenmeren ja Lähi-idän alueella. Myös ThermaSolin yritysosto lisäsi liikevaihtoamme. Orgaaninen kasvu oli 7,9 %.

Markkinaolosuhteet olivat heinä–syyskuussa samanlaiset kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja vahvin markkinavire vallitsi edelleen Euroopan ulkopuolisilla alueilla. Markkinakysyntä jatkui korkeana Pohjois-Amerikassa, jossa myynti kehittyi hyvin kaikissa tuoteryhmissä. Onnistuimme erityisesti kiukaiden ja muiden saunakomponenttien myynnissä, vaikka saimme kasvatettua edelleen myös saunojen myyntiä Pohjois-Amerikassa. Lisäksi ThermaSol-yrityskauppa lisäsi erityisesti höyrytuotteidemme myyntiä. APAC & MEA -alueella jatkoimme systemaattista työtä kasvumme vauhdittamiseksi alueen strategisesti tärkeimmillä markkinoilla ja saavutimme jälleen vahvan myyntituloksen.

Manner-Euroopassa markkina jatkoi hidasta elpymistään, ja onnistuimme kasvattamaan myyntiämme alueella. Kasvu oli hyvää erityisesti ammattikäyttöön ja premium-segmenttiin suunnatuissa EOS-brändätyissä tuotteissa. Pohjois-Euroopan markkina säilyi haastavana ja myyntimme jäi vertailukaudesta. Pohjois-Euroopan vaikeat markkinaolosuhteet vaikuttivat myös saunojen ja kylpytynnyreiden kokonaismyyntiin konsernitasolla, sillä Harvian kylpytynnyrien kysyntä on tullut historiallisesti pääosin Pohjois-Euroopasta ja se on myös yleisesti ottaen herkempää kuluttajaluottamuksen vaihteluille kuin kiukaiden korvauskysyntä.

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 8,9 milj. euroa, mikä vastaa 28,8 % kasvua vertailukaudesta. Oikaistu liikevoittomarginaali oli 22,9 % liikevaihdosta. Kannattavuuttamme tukivat kasvaneet myyntivolyymit, hyvä myynti-mix ja onnistuneet toimenpiteet toimitusketjun hallinnassa. Kaiken kaikkiaan Harvian operatiivinen suorituskyky ja palvelutaso olivat vuosineljänneksellä vankat, ja haluankin kiittää Harvian koko tiimiä ja kumppaneitamme hyvästä työstä.

Kasvatimme varastoja erityisesti Yhdysvalloissa parantaaksemme palvelutasoamme ennen perinteisesti korkeamman kysynnän talvikautta. Lisäksi teimme useita lisäinvestointeja tuotantolaitoksiimme tukeaksemme operatiivisen toiminnan tehokkuuden jatkuvaa parantamista ja tulevaisuuden kasvua. Nämä toimenpiteet laskivat operatiivista vapaata kassavirtaa sekä kassavirtasuhdetta, jotka olivat vuosineljänneksellä alle tyypillisen korkean tasomme. Kolmannella vuosineljänneksellä Harvian operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,4 milj. euroa ja kassavirtasuhde 31,7 %.

Kannattava kasvu on Harvialle tärkeä prioriteetti. Teemme systemaattisesti toimenpiteitä orgaanisen kasvun edistämiseksi sekä tavoittelemme strategiamme mukaisesti arvoa luovia yritysostomahdollisuuksia. Heinäkuussa julkistimme ja saatoimme päätökseen yhdysvaltalaisen höyryratkaisuja valmistavan ThermaSolin yritysoston. Kauppa vahvisti asemaamme Pohjois-Amerikassa sekä kyvykkyyksiämme erityisesti höyryliiketoiminnassa ja digitaalisissa ratkaisuissa. Yritysosto tukee myös hyvin strategiaamme ja tavoitettamme olla toimialan aktiivinen konsolidoija. Kauppa kasvatti Harvian velkaantumisastetta vuosineljänneksen lopussa 1,4:ään, joka oli silti selvästi alle pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteemme, eli alle 2,5. Jo muutaman kuukauden jälkeen voin tyytyväisenä todeta, että Harvian kasvanut Pohjois-Amerikan tiimi toimii hyvin yhdessä, ja olemme innokkaita realisoimaan kaikki yritysoston tarjoamat kasvumahdollisuudet ja kustannussynergiat.

Jatkamme kasvu-uralla ja vahvistamme asemaamme alan johtavana toimijana myös Pohjois-Amerikan ulkopuolella. APAC & MEA -alueella keskitymme voittamaan strategisesti tärkeillä markkinoilla, kuten Japanissa, Kiinassa ja Australiassa, joissa näemme eniten potentiaalia Harvialle. Myynnin parantaminen Euroopassa on meille hyvin tärkeää, vaikka markkina erityisesti Pohjois-Euroopassa on ollut jo pitkään haastava.

Innovaatiotyömme keskittyy tukemaan kasvuamme ja tuomaan uusia ja innostavia tuotteita markkinoille. Kolmannella vuosineljänneksellä saimme päätökseen usean innovaation kehitysprosessin. Näistä esimerkkejä ovat puulämmitteinen versio suositusta Cilindro-kiukaastamme sekä maailman ensimmäinen aurinkoenergialla toimiva sähkösauna. Tämä Kirami FinVision Tile -sauna on erinomainen esimerkki työstämme energiatehokkaampien ja vastuullisempien saunaratkaisujen kehittämiseksi. Molemmat tuotteista julkaistiin lokakuussa ja ne ovat laajalti esillä messuilla, joihin osallistumme vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tuotteet tulevat myyntiin vuoden 2025 alkupuolella.

Harvialla on hyvät mahdollisuudet kasvaa kannattavasti pitkällä aikavälillä. Globaali saunamarkkina on edelleen houkutteleva, ja Harvia on hyvässä, ThermaSol-yrityskaupan myötä entisestään vahvistuneessa asemassa johtaakseen ja uudistaakseen markkinaa toimialajohtajan roolissa. Tämä tarkoittaa orgaanista kasvua, mutta myös kasvamista yrityskauppojen avulla sopivan hetken ja mahdollisuuden tullen.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 7.11.2024 klo 12.00. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Matias Järnefelt sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://harvia.videosync.fi/q3-2024 .

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.





Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2023 oli 150,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite