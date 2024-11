Dina Brughmans deviendra la nouvelle présidente du conseil d'administration de Campine

Information régulée -7 novembre 2024 - 08:00

Lors de sa dernière réunion, le conseil d'administration de Campine a élu Dina Brughmans comme nouvelle présidente pour succéder à Patrick De Groote, qui prendra sa retraite à la fin de cette année.

Dina Brughmans a rejoint le conseil d’administration de Campine en tant qu’administratrice non-exécutive indépendante en 2018 et a été active aussi bien au sein du comité d’audit que du comité de rémunération de Campine. « Je suis ravie d'avoir été élue présidente de Campine et je suis pleinement engagée à favoriser la croissance et la prospérité de cette belle entreprise, de ses employés et de toutes ses parties prenantes. Campine est un parfait exemple d'économie circulaire si cruciale pour les générations futures », déclare Mme Brughmans à propos de sa nomination à la présidence du conseil d'administration de Campine.

La nomination entrera en vigueur le 1/1/2025, M. De Groote ayant exprimé sa volonté de se retirer du conseil d'administration et prendra par conséquent sa retraite le 31/12/2024. M. De Groote siège au conseil d'administration de Campine depuis 17 ans et a été l'un des principaux moteurs de la transformation de l'entreprise pour devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il a été élu président du conseil d'administration en 2016 et a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre d'un nouveau business plan, comprenant entre autres un changement de direction. Ses contributions au succès de Campine sont nombreuses et la liste des réalisations est trop longue pour être soulignée. Durant son mandat de président, Campine a connu une période de croissance et de prospérité. M. F.-W. Hempel, représentant l'actionnaire majoritaire, déclare : « Nous sommes reconnaissants à M. De Groote pour son engagement et les réalisations de Campine au cours de sa présidence. M. De Groote nous a été d'une grande aide et nous lui souhaitons bonne chance et bonne santé pour l'avenir ».

« Mon parcours en tant qu'administrateur non-exécutif et président de Campine a été passionnant et riche en expériences » déclare M. De Groote « Je suis fier de ce que nous avons réalisé, mais je tiens à souligner que c'est un accomplissement de toute l’équipe, y compris le conseil d'administration, la direction et par extension tout le personnel du groupe. Un merci tout particulier à l'actionnaire principal pour son soutien et sa confiance constants tout au long du chemin. Finalement, les encouragements de ma famille ont été d'une aide constante tout au long de ce voyage. Campine est une grande entreprise avec encore beaucoup de potentiel dans un monde qui évolue toujours plus vers la durabilité. Meilleurs vœux à tous pour un avenir plus sûr. conclut-il.

Par ailleurs, le conseil d'administration de Campine proposera à l'assemblée générale de mai 2025 d'élire Monsieur Léonard Hempel comme nouvel administrateur. Monsieur Léonard Hempel, petit-fils de Monsieur F.-W. Hempel rejoint les conseils d'administration en tant que stagiaire depuis début 2023. L'arrivée d'une nouvelle génération confirme la confiance et l'intérêt à long terme de l'actionnaire majoritaire F.-W. Hempel fondation familiale.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Karin Leysen

(tél. +32 14 60 15 49 / email : Karin.Leysen@campine.com)

