Robuste underliggende resultater, rekordsterk energidisponering

(Oslo, Norge, 7. november 2024) – Statkraft leverte robuste underliggende resultater og rekordsterk energidisponering i tredje kvartal 2024, tross lavere kraftpriser i Norden. Resultatet ble påvirket av netto finansposter på -3,4 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av en svakere krone.

Netto driftsinntekter var 9,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2024, sammenlignet med 10,7 milliarder kroner i samme kvartal året før, mens underliggende EBIT falt til 3,0 milliarder kroner (4,9 milliarder kroner).

Rapportert EBIT var 4,6 milliarder kroner (3,2 milliarder kroner) og inkluderte urealiserte verdiendringer fra innebygde euroderivater på 1,7 milliarder kroner i kvartalet (-1,6 milliarder kroner).

Netto finansposter var -3,4 milliarder kroner i tredje kvartal (2,1 milliarder kroner), inklusive valutaeffekter på -2,6 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av en svakere krone mot euro.

Resultat før skatt var 1,5 milliarder kroner (6,0 milliarder kroner) i kvartalet, mens resultat etter skatt ble -0,2 milliarder kroner (4,5 milliarder kroner).

Kraftprisene falt med 28 prosent i Norden i tredje kvartal og 16 prosent i Tyskland sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Statkraft besluttet å gjennomføre oppgraderinger og vedlikehold for 0,9 milliarder kroner i tunnelsystemet mellom Blåsjømagasinet og Saurdal kraftstasjon i Norge.

Statkraft tok investeringsbeslutninger for to nettstabilisatorprosjekter i Europa.

Statkraft offentliggjorde at det vil prioritere investeringer i Norge, Europa og Sør-Amerika fremover.

– Statkraft fortsetter å levere robuste underliggende resultater, tross lavere priser og lavere vannkraftproduksjon i Norge. Solid energidisponering ga rekordhøy prismargin i vår nordiske vannkraftportefølje, og gjenspeiler den økte verdien av disse anleggene. På grunn av høyt tilsig og langsiktig energidisponering er Statkraft godt rustet til å møte økt etterspørsel og forventede høyere priser i vintersesongen, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Hun legger til:

– I segmentene Europa og Internasjonal reflekterte resultatene fortsatt høyt tempo innen forretningsutvikling, økt produksjon, samt kostnadene knyttet til denne nye produksjonskapasiteten ettersom vi fortsetter å investere i fornybar energiproduksjon. Jeg er glad for å se at vi utvider og styrker utviklingsporteføljen og ferdigstiller nye anlegg i alle våre markeder. Etter hvert som vi investerer videre i disse prosjektene og øker produksjonskapasiteten, vil denne porteføljen legge til rette for fortsatt lønnsom vekst og verdiskaping.

Priser, markedsutvikling og produksjon

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 19,9 EUR/MWh, ned 15,4 EUR/MWh fra andre kvartal 2024 og ned 7,8 EUR/MWh fra tredje kvartal i fjor. Prisfallet skyldes høyt tilsig, økt vindkraftproduksjon og høy magasinfylling i Sør-Norge, samt lavere priser på kontinentet.

Den gjennomsnittlige tyske spotprisen var 76,0 EUR/MWh, ned 14,9 EUR/MWh fra samme kvartal i fjor, men opp 4,2 EUR/MWh siden andre kvartal 2024. Kraftprisene falt sammenlignet med i fjor på grunn av lavere CO 2 -priser og til tross for høyere gasspriser. Lave priser i Frankrike drevet av økt kjernekraftproduksjon bidro til prisfallet.

Statkrafts produksjon var 13,3 TWh i tredje kvartal 2024, 0,2 TWh høyere enn i tredje kvartal i fjor. Økningen var i hovedsak knyttet til vindkraftproduksjon fra nye anlegg i Brasil og Spania, delvis motvirket av lavere produksjon fra norsk vannkraft. Samlet vindkraftproduksjon var 2,5 TWh i tredje kvartal (0,8 TWh), mens vannkraftproduksjonen var 10,0 TWh (11,6 TWh).

Finansiell utvikling

De underliggende driftskostnadene steg fra tredje kvartal i fjor og var også litt høyere enn i andre kvartal, hovedsakelig på grunn av nylig økt kapasitet. Lønnskostnadene økte på grunn av flere ansatte og lønnsjusteringer, delvis motvirket av lavere prestasjonsbasert godtgjørelse i Marked.

Underliggende EBIT var 3,0 milliarder kroner, sammenlignet med 4,9 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, hovedsakelig på grunn av lavere kraftpriser, lavere norsk vannkraftproduksjon og sikringseffekter.

Norden bidro mest til resultatet med en underliggende EBIT på 2,1 milliarder kroner (3,8 milliarder kroner) tross lavere kraftpriser sammenlignet med fjoråret. Marked leverte en sterk underliggende EBIT på 1,4 milliarder kroner i kvartalet (0,9 milliarder kroner), hovedsakelig knyttet til origination-virksomheten.

Europa hadde en underliggende EBIT på -0,5 milliarder kroner (0,6 milliarder kroner). Mindre bidrag fra sikringsaktiviteter samt økt vindkraftkapasitet var hovedårsakene til de lavere resultatene fra dette segmentet.

Internasjonals underliggende EBIT steg betydelig i kvartalet, hovedsakelig på grunn av avslutningen av langsiktige kraftsalgsavtaler, og at nye anlegg i Chile og Brasil kom i kommersiell drift.

Fra og med tredje kvartal 2024 rapporterer Statkraft avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) for anlegg i drift separat. Disse tallene inkluderer ikke poster som forretningsutviklingskostnader eller anlegg under bygging. Norden sin portefølje består i hovedsak av eldre vannkraftverk med lave bokførte verdier, og leverte en avkastning på eiendeler i drift på 32,6 prosent.

Anlegg i drift i Europa og Internasjonal består for det meste av nylig ferdigstilte vind-, sol- og vannkraftverk, med høye bokførte verdier, noe som resulterer i en ROACE for idriftsatte eiendeler på henholdsvis 9,6 prosent og 6,7 prosent de seneste tolv månedene.

Fokus på færre land

Statkraft besluttet nylig å selge sin virksomhet innen landbasert vindkraft, solenergi og batterier i Nederland og Kroatia. Over tid vil Statkraft også selge seg ut av vannkraft og solenergi i India, ettersom selskapet vil fokusere investeringene på færre markeder for å bygge skala og styrke konkurransekraften og verdiskapingen.

I Norge arbeider Statkraft videre med planene om fornying av Svean kraftverk i Midt-Norge for 1,2 milliarder kroner. Selskapet har også besluttet å gjennomføre utbedringer og vedlikeholdsarbeider for 0,9 milliarder kroner i tunnelsystemet mellom Blåsjømagasinet og Saurdal kraftstasjon. Statkraft fortsetter med sine planer om fem store effektoppgraderingsprosjekter innen vannkraft, samt flere nye vindkraftprosjekter. I tillegg utvikler Statkraft planer for oppgradering av noen eldre vindparker i Norge, der levetiden til anleggene vil forlenges ved å erstatte gamle turbiner med nye og kraftigere.

For å ytterligere støtte den spissede strategien, vil Statkraft ha en ny organisering og konsernledelse fra 1. januar 2025. Et nytt forretningsområde, kalt Teknologi og prosjektgjennomføring, vil være ansvarlig for å utvikle beste praksis innen sikkerhets-, drift- og vedlikehold, samt kostnadseffektiv gjennomføring av utbyggingsprosjekter, innkjøp og IT-leveranser. Det nåværende stabsområdet for konsernfunksjoner vil bli delt i to nye enheter, Konsernutvikling og det nye området Mennesker, organisasjon og bærekraft, som vil omfatte konsernfunksjonene HR, konsernstyring, etterlevelse og bærekraft.

