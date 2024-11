Résultats financiers du 3e trimestre 2024

xx

TROISIEME TRIMESTRE 2024

7 novembre 2024

Résultat d'exploitation à 1,2 milliard d’euros, stable hors impact des Jeux Olympiques



Poursuite d’une dynamique favorable de la recette unitaire

Capacité du Groupe en hausse de 3,6% par rapport à l’année précédente avec un coefficient de remplissage à 89%

Chiffre d’affaires du Groupe porté à 9,0 mds€, en hausse de 3,7% par rapport à l’année précédente

Coût unitaire en hausse de +3,4% par rapport à 2023, impacté par le maintien de niveaux de coûts plus élevés pour le personnel, les opérations et la maintenance chez KLM. Mesures rigoureuses annoncées pour améliorer structurellement la performance opérationnelle et financière de KLM

Résultat d’exploitation à 1 180 m€, avec une marge opérationnelle à 13,1%. Résultat d’exploitation similaire à celui de l’année précédente hors impact des Jeux Olympiques sur les recettes de 160m€. Paiement exceptionnel de 50m€ au personnel d’Air France pour la réussite de l’événement sur le plan opérationnel

Cash-flow d’exploitation libre ajusté récurrent à 23 m€ sur les 9 premiers mois

Liquidités à 9 mds€ et ratio Dette nette/EBITDA de 1,7x

Acquisition d’une participation minoritaire de 19,9% dans le capital de SAS AB finalisée avec succès





Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, le Directeur général du Groupe, a déclaré :

“Le troisième trimestre a révélé des tendances contrastées pour le Groupe Air France-KLM. Le chiffre d'affaires a continué de croître, porté par l'augmentation de notre offre et soutenu par une forte demande. Cependant, le résultat opérationnel a été significativement impacté par les Jeux Olympiques de Paris, affectant Air France comme annoncé précédemment. Du côté de KLM, les défis liés aux coûts ont dépassé les attentes, exerçant une pression sur certains aspects de son modèle économique et renforçant le besoin d’amélioration structurelle à tous les niveaux. Ces mesures s’inscrivent dans les efforts de transformation en cours du Groupe, visant à améliorer durablement la performance globale.

Au-delà de leurs conséquences financières, les Jeux Olympiques ont offert une plateforme unique pour démontrer l’expertise opérationnelle et les capacités du Groupe tout en offrant une visibilité inégalée à la France en tant que destination. Cette exposition sera favorable au Groupe sur le long terme.

Nous avons également franchi des étapes supplémentaires dans nos initiatives de décarbonation, comme en témoigne la signature d’un important contrat d'achat de carburant d'aviation plus durable (SAF) avec TotalEnergies. Ce contrat, l'un des plus importants jamais signés par le Groupe, souligne notre engagement à soutenir le développement des capacités de production de SAF, un levier crucial pour réduire notre empreinte carbone.”

Recette unitaire du Groupe globalement stable au troisième trimestre

Troisième Trimestre Neuf mois 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Passagers Groupe (milliers) 27 855 +3,5 % 74 470 +4,6 % Capacité Groupe (millions de SKO) 87 795 +3,6 % 241 861 +4,1 % Trafic (millions de PKT) 78 367 +3,1 % 212 570 +4,0 % Coefficient de remplissage Passage Groupe 89,3 % -0,4pt 87,9 % -0,1pt Recette unitaire Passage au SKO

(€ cts) 8,78 -1,0 % -0,8 % 8,22 -0,2 % +0,3 %





Troisième Trimestre Neuf mois 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 8 979 +3,7 % +3,8 % 23 582 +4,3% +4,7% EBITDA (m€) 1 896 -97 -65 3 241 -366 -271 Résultat d’exploitation (m€) 1 180 -162 -130 1 204 -565 -469 Marge opérationnelle (%) 13,1 % -2,4pt -2,0pt 5,1% -2,7pt -2,3pt Résultat net (m€) 824 -122 510 -711 Recette unitaire Groupe au SKO (cts€) 9,32 -0,7 % -0,6 % 8,79 -1,1 % -0,6 % Coût unitaire Groupe à carburant, change constants et hors ETS 7,97 +3,4 % 8,29 +3,0 %





30 septembre 2024 31 décembre 2023 Cash flow d’exploitation libre (m€) 28 Cash flow d’exploitation libre ajusté récurrent* (m€) 23 Dette Nette (m€) 6 698 5 041 EBITDA sur les 12 derniers mois (m€) 3 842 4 208 Ratio de dette nette / EBITDA 1,7x 1.2x

*Cash flow d’exploitation libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus

Troisième Trimestre 2024 : Résultat d’exploitation à 1,2 md€ et poursuite d’une dynamique favorable de la recette unitaire

Au troisième trimestre 2024, Air France-KLM a accueilli 27,9 millions de passagers soit 3,5 % de plus que l’année précédente. La capacité ayant augmenté de 3,6 % et le trafic de 3,1 %, le coefficient de remplissage a été globalement stable par rapport à l’année précédente à 89%.

La recette unitaire du Groupe au SKO était en baisse de 0,6 % à change constant par rapport à l’année précédente. La recette unitaire Cargo au TKO était en hausse de 6,3 % à change constant. Sur l’activité Passage, la réduction du trafic international à destination de Paris combinée à celle de voyages au départ de la France en raison des Jeux Olympiques, ont entrainé une baisse de 160 millions d’euros de la recette unitaire Passage. Corrigée de cet impact, la recette unitaire du Groupe aurait été positive à 1,4%.

Le résultat d’exploitation s’est contracté de 162 millions d’euros par rapport à celui de l’année précédente, s’établissant à 1 180 millions d’euros, et a été impacté par les Jeux Olympiques (160 millions d’euros) ainsi que par l’augmentation des coûts unitaires hors carburant (230 millions d’euros). Cette dernière a été presque entièrement compensée par une augmentation des recettes unitaires (113 millions d’euros) et une diminution du coût unitaire du carburant ETS compris (100 millions d’euros).

Le coût unitaire du Groupe au SKO1 est en hausse de 3,4% par rapport à l’année précédente et était supérieur aux perspectives présentées lors des résultats du second trimestre de 2024 (variation annuelle de +2%).

L’augmentation du coût unitaire initialement estimée à 2% s’explique par la hausse des coûts liés aux vols et des salaires en raison des négociations annuelles chez Air France (impact en avril 2024) et KLM (impact au T4 2023) ainsi que d’un paiement exceptionnel d’environ 50 millions d’euros au personnel d’Air France récompensant la bonne performance opérationnelle durant les Jeux Olympiques.

Les 1,4 points supplémentaires de coût unitaire sont la conséquence d’opérations estivales difficiles, principalement chez KLM et Transavia, ayant entrainé un coût de perturbation important (65 millions d’euros), incluant l’impact de la panne liée à Crowdstrike (25 millions d’euros) et une capacité inférieure chez Transavia (-3%).

Cash

Sur les neuf premiers mois, le Groupe a reporté un cash-flow d’exploitation de 28 millions d’euros, impacté par un besoin en fonds de roulement négatif résultant de reports hérités de la pandémie. Ces reports correspondent au paiement exceptionnel des retraites précédemment communiqué pour un montant de 610 millions d’euros, effectué par Air France en janvier 2024 à la Caisse des Retraites des Personnels Navigants (CRPN), ainsi qu'aux charges sociales et salariales s'élevant à environ 120 millions d'euros par trimestre.

Les dépenses d’investissements nettes se sont élevées à 2,5 milliards d’euros.

Le cash-flow libre d’exploitation ajusté récurrent, hors charges sociales différées et taxes sur les salaires et incluant le paiement de la dette de location et des intérêts nets, s’est établi à +23 millions d’euros.

Les liquidités à fin septembre se sont établies à 9,0 milliards d'euros, en baisse de 1,5 milliard d'euros par rapport à la fin de l'année 2023 principalement due au paiement du report des charges sociales, retraites et impôts sur les salaires hérités de la pandémie. Le ratio Dette Nette / EBITDA s'est établi à 1,7x, en ligne avec notre ambition d’un ratio compris entre 1,5x et 2,0x.

Le 1er juillet, le Groupe a totalement remboursé les 300 millions d'euros d'obligations émises en juillet 2021 (coupon 3%).

Développement durable

Plan de transition et trajectoire

Depuis 2019, Air France-KLM a accéléré sa transition environnementale et s'est fixé des objectifs de performance ambitieux en matière de développement durable afin de mettre en avant ses engagements. L'ambition du Groupe est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30% d'ici 2030 par rapport à 2019 (gCO 2 eq/RTK). Le Groupe a pour but d’atteindre son objectif en combinant renouvellement de la flotte, mesures opérationnelles telles que l’éco-pilotage et l’utilisation d’au moins 10% de carburant d’aviation plus durable sur l’ensemble de ses vols. Ces objectifs ambitieux vont au-delà des obligations réglementaires.

Indicateurs de performance clés liés au développement durable

Renouvellement de la flotte : Air France-KLM s’engage à renouveler sa flotte avec des avions plus économes en carburant et moins bruyants. Fin septembre 2024, la part des avions de dernière génération dans sa flotte était de 24%, contre 19% fin septembre 2023. Le Groupe prévoit d'augmenter ce ratio jusqu'à 80% d'ici 2030.

Par rapport aux avions de la génération précédente, l'Airbus 220 réduit les émissions de CO 2 de 20%, la famille A320neo de 15% et l'Airbus 350 de 25%.

Depuis fin décembre 2023, les avions de nouvelle génération suivants ont été progressivement mis en service : huit A350, cinq A320 Neo, sept A321 Neo, dont la première livraison à KLM au troisième trimestre, et cinq A220. Au cours de la même période, les avions d'ancienne génération1 suivants ont été retirés de la flotte : un 737-800, trois A319 et un CRJ-1000.

30 septembre 2024 30 septembre 2023 Variation Flotte de nouvelle génération2 24 % 19 % +5pt

Carburant d’aviation plus durable (SAF) :

Air France-KLM et TotalEnergies ont signé en septembre un accord pour la livraison de jusqu’à 1,5 millions de tonnes de carburant d’aviation plus durable aux compagnies aériennes du Groupe Air France-KLM sur une période de 10 ans, jusqu’en 2035.

Cet accord constitue l’un des plus importants contrats d’achat de carburant d’aviation durable signés par Air France-KLM à ce jour. En 2022 et 2023, Air France-KLM était le premier utilisateur mondial de carburant d’aviation durable, représentant respectivement 17% et 16% de la production mondiale.

Le Groupe adhère à une politique d'approvisionnement stricte, s'engageant à acheter du carburant d’aviation durable de deuxième génération n'entrant pas en concurrence avec la chaîne alimentaire humaine ou animale, certifié RSB ou ISCC+ pour sa durabilité, n’étant pas produit à partir d'huile de palme et ne contribuant pas à la déforestation, et qui réduit les émissions de CO₂ d’au moins 65% sur l'ensemble du cycle de vie - de la production à la combustion- par rapport au kérosène fossile.

Perspectives 2024

Capacité

Le Groupe prévoit que la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts pour le Groupe Air France-KLM, y compris Transavia, augmentera de 4% en 2024 par rapport à 2023.

Coût unitaire3

Pour l'ensemble de l'année 2024, le Groupe prévoit une hausse du coût unitaire d’environ +3% par rapport à 2023 (précédemment +2%) en raison d’une augmentation du coût unitaire de +3,4% au troisième trimestre et d’un coût plus élevé qu’anticipé au quatrième trimestre. Une capacité inférieure et un coût de maintenance additionnel sur l'activité de composants, principalement chez KLM, ont conduit à cette révision de perspective. Des mesures rigoureuses ont été annoncées afin d’améliorer structurellement la performance opérationnelle et financière de KLM.

Pour plus d'informations, consultez la diapositive sur le coût unitaire dans la section Perspectives de la présentation des résultats.

Dépenses d’investissement

Les investissements nets pour l'année 2024 devraient être de 3 milliards d'euros (précédemment inférieurs à 3 milliards d’euros) en raison d’effets de calendrier liés à la vente d’actifs prévue pour 2025.

2025 : L’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avions (‘TSBA’) proposée en France devrait impacter la profitabilité et la compétitivité du Groupe

Actuellement discutée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, cette augmentation de la taxe applicable à tous les vols au départ de la France devrait :

se traduire par des tarifs plus élevés réduisant l’accessibilité du transport aérien

impacter la profitabilité en raison des limites de l’élasticité des prix, empêchant un report intégral des charges aux clients

entraver notre capacité à atteindre nos objectifs en matière de développement durable, et ce sans aucun bénéfice pour l'environnement, à moins que la taxe collectée ne soit affectée à la décarbonation du secteur aérien

réduire davantage la compétitivité des transporteurs aériens basés en France et accroître les distorsions de concurrence.

Impact potentiel pour 2025 :

augmentation de 280m€ du niveau de taxation (prévision)

impact négatif de 90m€ à 170m€ sur le résultat d’exploitation

Augmentation des charges aéroportuaires à Amsterdam Schiphol

L’aéroport d’Amsterdam Schiphol a récemment annoncé une augmentation de tarif de 41% en à partir d’avril 2025. Le Groupe KLM anticipe une hausse de l’ordre de 65 à 110 millions d’euros de ce coût.

Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux



Troisième Trimestre Neuf mois 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Chiffre d’affaires Passage (m€) 7 047 +1,8% 18 805 +1,6% Chiffre d’affaires total (m€) 7 351 +2,0 % 19 646 +1,7% Frais de personnel (m€) -1 723 +10,5 % -5 002 +9,1% Carburant avions hors ETS (m€) -1 639 -1,5 % -4 753 -0,3% Autres charges d’exploitation (m€) -2 552 +7,0 % -7 367 +7,0% EBITDA (m€) 1 436 -10,1 % 2 524 -18,0% Dépréciations & Amortissements (m€) -537 +5,9 % -1 535 +6,2% Résultat d’exploitation (m€) 899 -192 -156 990 -644 -543 Marge d’exploitation (%) 12,2 % -2,9 pt 5,0 % -3,4 pt

Par rapport au troisième trimestre 2023, le chiffre d’affaires total a augmenté de +2,0 % à 7 351 millions d’euros. Le résultat d’exploitation s’est établi à 899 millions d’euros, en baisse de 156 millions d’euros par rapport à l’année dernière à change constant. Cette contraction s’explique par une baisse de la recette unitaire Passage, en partie compensée par une hausse de la recette unitaire Cargo, une baisse du coût du carburant, ainsi qu’un coût unitaire élevé chez KLM.

Recette unitaire Réseaux Passage impactée par les Jeux Olympiques

Réseaux passage



Troisième Trimestre Neuf mois 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 20 499 +3,3% 56 261 +3,5% Capacité (millions de SKO) 73 465 +3,4% 206 270 +3,3% Trafic (millions de PKT) 65 526 +3,2% 180 744 +3,4% Coefficient de remplissage 89,2% -0,2pt 87,6% +0,1pt Chiffre d’affaires total (m€) 6 783 +2,1 % +2,3 % 17 959 +2,9% +3,4% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 6 576 +1,5 % +1,6 % 17 431 +2,5% +3,0% Recette unitaire au SKO (cts €) 8,95 -1,9 % -1,8 % 8,45 -0,8% -0,2%

Au cours du troisième trimestre 2024, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a progressé de 3,4 % par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic (+3,2 %) a été proche de celle de la capacité et a permis un coefficient de remplissage globalement stable à 89,2 %. Le yield à change constant a baissé de -1,4% entrainant une baisse de la recette unitaire au SKO par rapport à l’année précédente.

Les recette unitaires Réseaux passage ont été impactées par les Jeux Olympiques de Paris. Les marchés internationaux ont montré un évitement significatif de Paris tandis que les voyages entre la ville et d’autres destinations ont également été inférieurs à la moyenne estivale habituelle, conséquence du report de congés des Français. Les recettes unitaires se sont contractées de -1,8% à change constant par rapport à l’année précédente. Hors impact des Jeux Olympiques elles auraient été positives, s’établissant à 0,1%.

Les passagers qui évitaient Paris et les voyageurs moins nombreux en provenance de Paris en raison des Jeux Olympiques ont été remplacés autant que possible par des passagers en transit, ayant un impact négatif sur le yield. Au cours du troisième trimestre, nous avons observé par zone les tendances suivantes :

Atlantique Nord

La capacité du troisième trimestre a augmenté de 4% par rapport à 2023, tandis que le coefficient de remplissage est resté globalement stable à 90% (-0,5pt) et le yield s’est contracté de 2,8%.

Amérique latine

La capacité a baissé de 1,3% sur une base de comparaison élevée alors que celle proposée par l’ensemble du secteur est en croissance. Le coefficient de remplissage a légèrement diminué atteignant 92%, tandis que le yield a baissé de 2,4% par rapport aux yields très élevés de l’année précédente.

Asie et Moyen-Orient

La capacité au troisième trimestre a fortement augmenté à +9% tandis que le coefficient de remplissage a progressé de 0,5% pour atteindre 90%. Le yield a diminué de 7,4%, principalement en raison d’une forte concurrence des transporteurs chinois et d’une demande encore insuffisante au Japon et en Chine par rapport aux niveaux pré-covid.

Caraïbes et Océan Indien

Après des baisses de capacité au trimestre précédent, la capacité a augmenté de 3,2% ce trimestre. Le coefficient de remplissage a diminué de 2,3 points tandis que le yield est resté globalement stable (-0,5%).

Afrique

Des yields élevés sur les réservations tardives ont entrainé une hausse du yield de 1,2%, tandis que le coefficient de remplissage (+0,9 point) a bénéficié d'une capacité inférieure (-4,3%) à celle de l'année dernière.

Court et moyen-courrier

Évolutions positives de la capacité, du yield et du coefficient de remplissage en Europe. Malgré une augmentation de la capacité de 1%, le yield a progressé de 0,5% et le coefficient de remplissage de 0,6 point.

Cargo : Fortes recettes unitaires au troisième trimestre

Cargo



Troisième Trimestre Neuf mois 2024 variation variation

change constant 2024 variation variation

change constant Tonnage (milliers) 226 +3,5% 661 +3,3 % Capacité (millions de TKO) 3 707 +1,5% 10 724 +2,1% Trafic (millions de TKT) 1 687 +3,1% 4 936 +3,3 % Coefficient de remplissage 45,5% +0,7pt 46,0% +0,5pt Chiffre d’affaires total (m€) 561 +0,6% +1,1% 1 669 -9,2% -8,3% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 471 +7,3% +7,7% 1 374 -8,5% -7,7% Recette unitaire par TKO (cts€) 12,74 +5,9% +6,3% 12,83 -10,4% -9,6%

Au cours du troisième trimestre 2024, la capacité en Tonne Kilomètres Offerts (TKO) était supérieure de +1,5 % à celle de l’année dernière. La croissance du trafic (+3,1 %) a dépassé celle de la capacité entrainant une augmentation du coefficient de remplissage qui a atteint 45,5 %. Le yield a augmenté de +4,5% à change constant, entrainant une hausse de la recette unitaire au SKO à change constant de 6,3 %.

Le marché du fret aérien est actuellement dynamique, en particulier en Asie où les performances sont soutenues par le e-commerce et les perturbations en mer Rouge. En réponse à ces dynamiques de marché, une partie de la capacité totale de fret du Groupe est redéployée vers l'Asie.

Transavia : Amélioration de la marge opérationnelle au troisième trimestre malgré l’impact des Jeux Olympiques

Transavia



Troisième Trimestre Neuf mois 2024 variation 2024 variation Passagers (en milliers) 7 356 +4,1% 18 208 +8,0% Capacité (millions de SKO) 14 330 +4,5% 35 591 +8,7% Trafic (millions de PKT) 12 841 +2,7% 31 826 +7,4% Coefficient d’occupation 89,6% -1,5pt 89,4% -1,1pt Recette unitaire au SKO (cts €) 7,93 +5,0% 6,90 +5,3% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,35 +2,9 % 6,65 +2,4 % Chiffre d’affaires total (m€) 1 118 +10,3% 2 424 +15,2% Frais de personnel (m€) -198 +19,0 % -543 +16,9% Carburant avions hors ETS (m€) -238 -6,4 % -608 +2,5% Autres charges d’exploitation (m€) -383 +16,9 % -968 +15,1% EBITDA (m€) 300 +12,6 % 305 +48,5% Dépréciations & Amortissements (m€) -75 -4,6 % -219 +15,8% Résultat d’exploitation (m€) 225 +37 86 +70 Marge d’exploitation 20,1 % +1,6pt 3,6 % +2,8pt

Malgré une augmentation de la capacité en sièges-kilomètres offerts de Transavia de 4,5 %, la recette unitaire a progressé de +5,0 % tandis que le coefficient de remplissage a légèrement diminué. La mise en place des bagages cabine payants au deuxième trimestre a porté ses fruits, générant plus de 20 millions d'euros de recettes ce trimestre.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 225 millions d'euros par rapport à 188 millions d’euros l’année dernière, porté par des revenus plus élevés. L’impact des Jeux Olympiques sur Transavia France en juillet et août s’est chiffré à environ 35 millions d’euros.

Sur les neuf premiers mois, le résultat d’exploitation de Transavia a augmenté de 70 millions d’euros pour atteindre 86 millions d’euros, soulignant la maturité des lignes, la tarification dynamique des services additionnels et l'amélioration des fonctionnalités de Flying Blue.

Activité de maintenance : Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires externe

Maintenance



Troisième trimestre Neuf mois 2024 Change 2024 Change Chiffre d’affaires total (m€) 1 232 +17,0% 3 657 +20,5% Dont Chiffre d’affaires externe (m€) 507 +16,0% 1 508 +26,6% Dépenses externes (m€) -776 +16,1% -2 378 +23,3% Frais de personnel (m€) -289 +10,2% -879 +10,7% EBITDA (m€) 167 +36,0% 400 +28,6% Dépréciations & Amortissements (m€) -110 +82,5% -276 +48,5% Résultat d’exploitation (m€) 58 -5 123 -1 Marge d’exploitation (%) 4,7 % -1,3pt 3,4 % -0,7pt

L’activité Maintenance a poursuivi sa croissance au troisième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires externe a augmenté de +16,0 %, démontrant une forte reprise, notamment du côté des moteurs, qui est cohérent avec l'augmentation des recettes totales de 17,0 %. Au cours du troisième trimestre, les perturbations de la chaine d’approvisionnement ont encore fortement impacté les opérations entraînant des coûts plus élevés et des locations de composants sur les marchés.

La marge d’exploitation s'est établie à 4,7 %, soit 1,3 point de moins qu'en 2023.

Les performances d’Air France au troisième trimestre se sont améliorées par rapport à l’année dernière, hors impact des Jeux Olympiques

Groupe Air France





Troisième Trimestre Neuf mois 2024 Variation 2024 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 5 543 +3,1% 14 377 +2,9% Frais de personnel (en m€) -1 418 +9,4 % -4 044 +9,2 % Carburant avions hors ETS (m€) -1 150 -1,0 % -3 207 -0,1 % Autres charges d’exploitation

(en m€) -1 793 +5,0 % -5 173 +8,1 % EBITDA (en m€) 1 183 -26 1 954 -313 Dépréciations & Amortissements (en m€) -451 +12,0 % -1 276 +10,0 % Résultat d’exploitation* (en m€) 732 -74 678 -429 Marge d’exploitation (%) 13,2% -1,8pt 4,7% -3,2pt

*Les résultats 2023 des compagnies aériennes incluaient encore les chiffres de Flying Blue, ayant un impact négatif dans les colonnes de variation

Le résultat d'exploitation s’est établi à 732 millions d’euros soit 74 millions d’euros de moins par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’impact des Jeux Olympiques en juillet et août (160 millions d’euros), du paiement exceptionnel de 50m€ au personnel de la compagnie pour la réussite de l’événement sur le plan opérationnel et des résultats de Flying Blue inclus l'année dernière (présentés séparément depuis 2024).

Amélioration de la recette unitaire plus que compensée par l’évolution du coût unitaire

Groupe KLM





Troisième Trimestre Neuf mois 2024 Variation 2024 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 3 549 +3,6% 9 553 +5,5% Frais de personnel (en m€) -973 +15,0 % -2 936 +13,0 % Carburant avions hors ETS (m€) -728 -3,8 % -2 156 -0,1 % Autres charges d’exploitation (en m€) -1 189 +14,7% -3 336 +12,8% EBITDA (en m€) 660 -127 1 125 -220 Dépréciations & Amortissements (en m€) -264 6,6 % -760 +12,2 % Résultat d’exploitation* (en m€) 396 -143 365 -303 Marge d’exploitation (%) 11,1% -4,6pt 3,8% -3,6pt

*Les résultats 2023 des compagnies aériennes incluaient encore les chiffres de Flying Blue, ayant un impact négatif dans les colonnes de variation

Le chiffre d'affaires au troisième trimestre a augmenté de +3,6 %, tandis que l'augmentation des coûts a été nettement supérieure à celle des recettes, sous l'effet d'une hausse des salaires. L’année dernière, au cours du troisième trimestre, aucune augmentation des salaires liée aux négociations annuelles actuelles n’avait encore été mise en place, ce qui explique, outre la croissance du personnel, l'augmentation actuelle des salaires. Les coûts liés aux vols et les coûts de maintenance ont également contribué à l'augmentation sur un an de 8,4 % du coût par siège kilomètre offert. La croissance de la capacité du Groupe KLM s’est établie à 0,2 % en raison de la pénurie de pilotes et de problèmes de maintenance.

En réaction à la hausse des coûts, KLM a annoncé en octobre des mesures strictes visant à améliorer structurellement les performances opérationnelles et financières de la compagnie. Ces mesures sont axées sur l'augmentation de la productivité et la simplification de l'organisation, la réduction des coûts et le report des investissements. Ces interventions sont nécessaires au regard de l'augmentation des coûts des équipements, du personnel et des redevances aéroportuaires. De plus, KLM s'est engagée dans un vaste programme de renouvellement de sa flotte - un investissement de plusieurs milliards de dollars visant à exploiter des avions plus propres, plus silencieux et plus économes en carburant.

Le programme ‘Back on Track’ vise à améliorer le résultat d’exploitation de 450 millions d’euros à court-terme et porter la marge opérationnelle au-delà de 8% d’ici 2026-2028 à travers :

L’augmentation de la productivité d'au moins 5 % d'ici 2025, notamment par l'automatisation, la mécanisation et la réduction de l'absentéisme.

Des mesures pour résoudre l'impact de la pénurie de pilotes et s'assurer que KLM peut opérer l’ensemble des vols avec nos pilotes, avec un meilleur équilibre entre les vols intercontinentaux et les vols européens.

En raison de la pénurie de techniciens et des problèmes persistants d'approvisionnement en pièces détachées, KLM doit opérer moins de vols. Des mesures sont prises à la division Ingénierie & Maintenance pour réduire le nombre d'annulations.

L’amélioration des produits existants et l’introduction de nouveaux produits à bord. Des essais sont en cours pour étendre l’offre de restauration et optimiser la disposition des appareils, avec pour objectif d’augmenter les revenus d’au moins 100 millions d’euros par an.

Des mesures visant à simplifier l'organisation, renforcer les synergies et éliminer les redondances et les frais généraux. Une réorganisation des services en vol et des organisations de formation est notamment prévue.

Enfin, KLM étudiera les possibilités d'externalisation, de cession ou d'abandon des activités qui ne contribuent pas directement aux opérations aériennes.

En ce qui concerne KLM Catering Services (KCS), KLM étudie des options stratégiques afin de garantir la pérennité de KCS, en prévision d’investissements futurs. Toute option stratégique devra assurer l'efficacité des coûts, maintenir le contrôle opérationnel, garantir la qualité pour nos passagers et soutenir les objectifs de durabilité et de personnalisation des services de restauration de KLM.

Poursuite de la dynamique pour Flying Blue Miles

Flying Blue Miles





Troisième Trimestre Neuf mois 2024 change 2024 change Chiffre d’affaires (en m€) 200 n.a. 604 n.a. Résultat d’exploitation (en m€) 55 n.a. 156 n.a. Marge d’exploitation (%) 27,5% n.a. 25,8% n.a.

Au cours du troisième trimestre, l'activité miles de Flying Blue a généré 200 millions d'euros de chiffre d’affaires total, incluant les partenaires tiers aériens et non aériens. La marge d'exploitation s'est élevée à 27,5 %.

Flying Blue attire en permanence de nouveaux membres actifs, bénéficiant d'une bonne dynamique des partenariats commerciaux.

Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.

******

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 7 novembre 2024 à partir de 8h15 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 7 novembre 2024 à 09h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://channel.royalcast.com/landingpage/airfranceklm/20241107_1/

Relations Investisseurs Presse Michiel Klinkers Marouane Mami +33 1 41 56 56 00 Michiel.klinkers@airfranceklm.com Marouane.mami@airfranceklm.com mail.mediarelations@airfranceklm.com

Compte de résultat

Troisième trimestre Neuf mois (en millions d’euros) 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Produits des activités ordinaires 8 979 8 660 4 % 23 582 22 612 4 % Carburant avions -1 878 -1 918 -2 % -5 363 -5 360 0 % Quotas de CO 2 -66 -57 16 % -191 -139 37 % Affrètements aéronautiques -133 -167 -20 % -380 -410 -7 % Redevances aéronautiques -569 -539 6 % -1 545 -1 458 6 % Commissariat -253 -225 12 % -686 -618 11 % Achat d’assistance en escale -560 -499 12 % -1 534 -1 393 10 % Achats et consommations d'entretien aéronautique -781 -585 34 % -2 379 -1 831 30 % Frais commerciaux et de distribution -256 -268 -4 % -810 -785 3 % Autres frais -495 -464 7 % -1 488 -1 377 8 % Frais de personnel -2 401 -2 146 12 % -6 997 -6 311 11 % Impôts et taxes hors impôt sur le résultat -41 -40 2 % -137 -133 3 % Production capitalisée 301 224 34 % 1 029 758 36 % Autres produits et charges d'exploitation courants 49 17 188 % 140 52 169 % EBITDA 1 896 1 993 -5 % 3 241 3 607 -10 % Amortissements, dépréciations et provisions -716 -651 10 % -2 037 -1 838 11 % Résultat d’exploitation courant 1 180 1 342 -12 % 1 204 1 769 -32 % Cessions de matériels aéronautiques 10 5 100 % 25 33 -24 % Autres produits et charges non courants – -3 -100 % -118 11 nm Résultat des activités opérationnelles 1 190 1 344 -11 % 1 111 1 813 -39 % Charges d’intérêts -157 -148 6 % -471 -443 6 % Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 67 67 — % 236 176 34 % Coût de l’endettement financier net -90 -81 11 % -235 -267 -12 % Autres produits et charges financiers 14 -168 nm -198 -156 27 % Résultat avant impôts des entreprises intégrées 1 114 1 095 2 % 678 1 390 -51 % Impôts -300 -155 94 % -181 -176 3 % Résultat net des entreprises intégrées 814 940 -13 % 497 1 214 -59 % Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 10 6 67 % 13 7 86 % Résultat net 824 946 -13 % 510 1 221 -58 % Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 44 15 193 % 130 31 nm Résultat net : Propriétaires de la société mère 780 931 -16 % 380 1 190 -68 %

Bilan consolidé

Actif 30 septembre 2024 31 décembre 2023 (en millions d’euros) Goodwill 224 224 Immobilisations incorporelles 1 132 1 128 Immobilisations aéronautiques 12 607 11 501 Autres immobilisations corporelles 1 500 1 431 Droits d'utilisation 6 652 5 956 Titres mis en équivalence 240 129 Actifs de retraite 85 45 Autres actifs financiers non courants 1 290 1 262 Actifs financiers dérivés non courants 115 148 Impôts différés 643 698 Autres actifs non courants 151 153 Actif non courant 24 639 22 675 Autres actifs financiers courants 1 155 1 292 Actifs financiers dérivés courants 46 122 Stocks et en-cours 948 853 Créances clients 2 219 2 152 Autres actifs courants 1 261 1 120 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 553 6 194 Actifs détenus en vue de la vente 77 82 Actif courant 10 259 11 815 Total actif 34 898 34 490





Passif et capitaux propres 30 septembre 2024 31 décembre 2023 (en millions d’euros) Capital 263 263 Primes d’émission et de fusion 7 560 7 560 Actions d’autocontrôle -24 -25 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 065 1 076 Réserves et résultat -10 585 -10 925 Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère -1 721 -2 051 Titres subordonnés à durée indéterminée 2 584 2 524 Réserves et résultat 31 27 Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle 2 615 2 551 Capitaux propres 894 500 Provisions retraite 1 678 1 685 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants 4 007 3 805 Passifs financiers non courants 7 024 7 538 Dettes de loyers non courantes 4 034 3 581 Passifs financiers dérivés non courants 86 56 Impôts différés 7 — Autres passifs non courants 1 028 1 376 Passif non courant 17 864 18 041 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants 1 050 1 079 Passifs financiers courants 1 577 1 664 Dettes de loyers courantes 875 848 Passifs financiers dérivés courants 312 139 Dettes fournisseurs 2 547 2 447 Titres de transport émis et non utilisés 4 345 3 858 Programme de fidélisation 886 899 Autres passifs courants 4 547 5 002 Concours bancaires 1 13 Passif courant 16 140 15 949 Total capitaux propres et passifs 34 898 34 490

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 septembre

Période du 1 janvier au 30 septembre 2024 2023 (en millions d’euros) retraité* Résultat net 510 1 221 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 2 037 1 839 Dotations nettes aux provisions financières 212 157 Coût de la dette nette 235 267 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -31 -54 Résultat sur cessions de filiales et participations -2 – Résultats non monétaires sur instruments financiers 19 -6 Écart de change non réalisé -97 24 Résultats des sociétés mises en équivalence -13 -7 Impôts différés 99 78 Pertes de valeur — 2 Autres éléments non monétaires 21 -42 Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement 2 990 3 479 (Augmentation) / diminution des stocks -106 -81 (Augmentation) / diminution des créances clients -44 -491 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 102 324 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 476 608 Variation des autres actifs et autres passifs -850 27 Variation du besoin en fonds de roulement -422 387 FLUX DE TRESORERIE LIES A L’EXPLOITATION 2 568 3 866 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -92 -2 Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées 8 — Investissements corporels et incorporels -2 931 -2 280 Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 391 276 Intérêts reçus 221 151 Dividendes reçus 2 3 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 137 112 Acquisition de bons de souscription d'actions — -12 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT -2 264 -1 752 Augmentation de Capital souscrite par les participations ne donnant pas le contrôle — 2 Paiements pour acquérir des actions d'autocontrôle — -1 Achat d’intérêts minoritaires sans changement de contrôle -1 — Émission de titres subordonnés — 1 226 Remboursement de titres subordonnés — -595 Coupons sur titres subordonnés -131 -87 Émission de nouveaux emprunts 1 147 1 798 Remboursement d’emprunts -1 715 -3 116 Paiements de dettes de loyers -666 -625 Nouveaux prêts -103 -298 Remboursement des prêts 65 127 Intérêts payés -532 -582 Dividendes versés -1 -90 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -1 937 -2 241 Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants 4 -16 Variation de la trésorerie nette -1 629 -143 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 181 6 623 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 4 552 6 480

* Les chiffres retraités comprennent le changement de présentation et le reclassement des intérêts reçus et payés des flux de trésorerie liés à l’exploitation respectivement vers les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Dette nette

(en millions d'euros) 30 septembre 2024 31 décembre 2023 Passifs financiers courants et non courants 8 601 9 202 Dettes de loyers courantes et non courantes 4 909 4 429 Intérêts courus non échus -100 -138 Dépôts relatifs aux passifs financiers -100 -107 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -93 -100 Impact des dérivés devise/dettes 5 -1 Passifs financiers (I) 13 222 13 285 Trésorerie et équivalent trésorerie 4 553 6 194 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 962 1 097 Obligations 1 010 966 Concours bancaires courant -1 -13 Liquidités nettes (II) 6 524 8 244 Dette nette (I-II) 6 698 5 041

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

Troisième trimestre Neuf mois 2024 2023 2024 2023 (en millions d'euros) retraité * retraité * Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 918 636 2 568 3 866 Investissements corporels et incorporels -864 -884 -2 931 -2 280 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 18 65 391 276 Flux de trésorerie libre d'exploitation 72 -183 28 1 862 Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1) 122 104 972 223 Intérêts payés et reçus -81 -47 -311 -431 Paiements de dettes de loyers -224 -204 -666 -625 Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté -111 -330 23 1 029

* Les chiffres retraités comprennent le changement de présentation et le reclassement des intérêts reçus et payés des flux de trésorerie liés à l’exploitation respectivement vers les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros) 30 sept 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc 2023 30 sept 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc 2022 retraité (1) retraité (1) retraité (1) Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 356 1 354 1 349 1 352 1 331 1 339 1 351 1 352 Immobilisations aéronautiques 12 607 12 197 11 646 11 501 11 296 10 957 10 954 10 614 Autres immobilisations corporelles 1 500 1 456 1 438 1 431 1 379 1 389 1 372 1 375 Droits d’utilisation 6 652 6 479 5 902 5 956 5 596 5 480 5 304 5 428 Titres mis en équivalence 240 134 134 129 127 121 122 120 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement , ICNE et dépôts liés aux dettes financières 218 211 214 219 191 190 169 169 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -4 553 -4 700 -4 523 -4 346 -4 481 -4 248 -4 255 -4 347 Fonds de roulement (2) -7 422 -8 222 -8 284 -6 981 -7 804 -8 917 -8 696 -7 213 Capitaux employés sur le bilan 10 598 8 909 7 876 9 261 7 635 6 311 6 321 7 498 Capitaux employés moyens (A) 9 161 6 941 Résultat d’exploitation courant 1 148 1 902 Dividendes reçus -1 -2 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 13 18 (Charge)/produit d’impôt normatif -300 -495 Résultat ajusté après impôt (B) 860 1 423 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 9,4 % 20,5 %

(1) Par rapport aux périodes précédentes, le fonds de roulement a été retraité pour exclure le report des charges sociales et fiscales accordées suite au Covid

(2) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid

Coût unitaire au SKO

Troisième trimestre Neuf mois 2024 2023 2024 2023 Coût d’exploitation total (en m€) 7 798 7 317 22 377 20 844 Quotas de CO 2 (en m€) -66 -57 -191 -139 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -795 -704 -2 320 -1 961 Coût net (en m€) 6 937 6 556 19 866 18 744 Capacités produites exprimées en SKO 87 811 84 754 241 903 232 481 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 7,90 7,74 8,21 8,06 Variation brute 2,2% 2,1 % Effet change sur les coûts nets (en m€) 21 -4 Variation à change constant 1,9% 2,1 % Effet prix du carburant (en m€) -102 -208 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 7,98 7,71 8,21 7,97 Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS 3,4 % 3,0 %

Coût unitaire au SKO hors prix du carburant et ETS vs T3 2023 : +5,3% et vs 9m 2023 : +4,1%

Définition : Coût unitaire = (coût d’exploitation total - carburant - quotas de CO2 - total autre chiffre d’affaires) / Capacité en SKO

Flotte du Groupe au 30 septembre 2024

Type d’appareil AF (dont HOP)4 KL (dont KLC & MP)4 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart vs 31/12/23 B777-300 43 16 21 14 24 59 59 B777-200 18 15 28 2 3 33 33 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 10 1 9 10 10 A380-800 3 2 1 3 A350-900 35 4 12 19 35 35 9 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 6 12 9 21 21 Total Long-Haul 124 65 0 72 44 73 189 186 9 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 110 36 8 97 141 141 B737-700 6 4 7 3 10 10 A321NEO 2 6 3 5 8 8 7 A321 15 8 7 15 15 A320 36 4 3 29 36 36 -1 A320NEO 6 6 6 6 6 A319 10 6 4 10 10 -3 A318 6 4 2 6 6 A220-300 37 24 2 11 37 37 5 Total Medium-Haul 104 44 126 97 13 164 274 274 14 Canadair Jet 1000 1 1 1 Embraer 195 E2 18 18 18 15 -3 Embraer 190 23 28 17 4 30 51 50 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 Total Regional 37 63 0 31 18 51 100 95 -3 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 267 176 126 204 75 290 569 561 20

TRAFIC 2024

Activité réseaux passage

Troisième trimestre Neuf mois Total activité réseaux passage 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 20 499 19 836 +3,3 % 56 261 54 366 +3,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 65 526 63 511 +3,2 % 180 744 174 778 +3,4 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 73 465 71 028 +3,4 % 206 270 199 689 +3,3 % Coefficient d’occupation (%) 89,2 % 89,4 % -0,2pt 87,6 % 87,5 % +0,1pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 7 192 6 936 +3,7 % 19 910 19 245 +3,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 53 328 51 516 +3,5 % 148 658 143 395 +3,7 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 59 185 56 883 +4,0 % 168 131 162 204 +3,7 % Coefficient d’occupation (%) 90,1 % 90,6 % -0,5pt 88,4 % 88,4 % 0,0pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 898 2 731 +6,1 % 7 367 6 975 +5,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 20 394 19 270 +5,8 % 52 156 49 577 +5,2 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 22 647 21 278 +6,4 % 59 461 56 371 +5,5 % Coefficient d’occupation (%) 90,1 % 90,6 % -0,5pt 87,7 % 87,9 % -0,2pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 859 878 -2,2 % 2 543 2 630 -3,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 131 8 355 -2,7 % 24 168 24 978 -3,2 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 867 8 984 -1,3 % 26 710 27 476 -2,8 % Coefficient d’occupation (%) 91,7 % 93,0 % -1,3pt 90,5 % 90,9 % -0,4pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 510 1 392 +8,5 % 4 530 3 877 +16,8 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 119 11 017 +10,0 % 35 927 30 246 +18,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 400 12 244 +9,4 % 40 546 34 407 +17,8 % Coefficient d’occupation (%) 90,4 % 90,0 % +0,5pt 88,6 % 87,9 % +0,7pt Afrique Passagers transportés (milliers) 1 060 1 089 -2,7 % 2 961 3 124 -5,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 469 6 697 -3,4 % 18 264 19 177 -4,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 211 7 538 -4,3 % 21 126 22 277 -5,2 % Coefficient d’occupation (%) 89,7 % 88,8 % 0,9pt 86,5 % 86,1 % +0,4pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 866 846 +2,4 % 2 509 2 639 -4,9 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 214 6 177 +0,6 % 18 143 19 417 -6,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 060 6 839 +3,2 % 20 288 21 673 -6,4 % Coefficient d’occupation (%) 88,0 % 90,3 % -2,3pt 89,4 % 89,6 % -0,2pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 13 306 12 900 +3,2 % 36 351 35 121 +3,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 198 11 995 +1,7 % 32 086 31 383 +2,2 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 280 14 145 +1,0 % 38 139 37 485 +1,7 % Coefficient d’occupation (%) 85,4 % 84,8 % +0,6pt 84,1 % 83,7 % +0,4pt

Activité Transavia

Troisième trimestre Neuf mois Transavia 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 7 356 7 068 +4,1 % 18 208 16 853 +8,0 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 841 12 502 +2,7 % 31 826 29 637 +7,4 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 330 13 716 +4,5 % 35 591 32 753 +8,7 % Coefficient d’occupation (%) 89,6 % 91,2 % -1,5pt 89,4 % 90,5 % -1,1pt

Activité totale Groupe passage

Troisième trimestre Neuf mois Total Groupe 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 27 855 26 904 +3,5 % 74 470 71 218 +4,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 78 367 76 013 +3,1 % 212 570 204 415 +4,0 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 87 795 84 744 +3,6 % 241 861 232 442 +4,1 % Coefficient d’occupation (%) 89,3 % 89,7 % -0,4pt 87,9 % 87,9 % -0,1pt

Activité Cargo

Troisième trimestre Neuf mois Total Groupe 2024 2023 variation 2024 2023 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 687 1 636 +3,1 % 4 936 4 779 +3,3 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 707 3 654 +1,5 % 10 724 10 501 +2,1 % Coefficient d’occupation (%) 45,5 % 44,8 % +0,7pt 46,0 % 45,5 % +0,5pt

Air France

Troisième trimestre Neuf mois Total activité reseaux passage 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 11 670 11 455 +1,9 % 31 502 31 744 -0,8 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 40 441 38 677 +4,6 % 108 966 105 074 +3,7 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 45 788 43 366 +5,6 % 125 000 120 074 +4,1 % Coefficient d’occupation (%) 88,3 % 89,2 % -0,9pt 87,2 % 87,5 % -0,3pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 4 671 4 382 +6,6 % 12 625 11 967 +5,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 33 789 31 854 +6,1 % 91 950 87 001 +5,7 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 37 859 35 352 +7,1 % 104 630 98 517 +6,2 % Coefficient d’occupation (%) 89,2 % 90,1 % -0,9pt 87,9 % 88,3 % -0,4pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 999 7 073 -1,1 % 18 877 19 778 -4,6 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 652 6 823 -2,5 % 17 016 18 073 -5,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 929 8 014 -1,1 % 20 371 21 556 -5,5 % Coefficient d’occupation (%) 83,9 % 85,1 % -1,2pt 83,5 % 83,8 % -0,3pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 839 818 +2,5 % 2 445 2 397 +2,0 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 190 2 101 +4,2 % 6 210 5 940 +4,6 % Coefficient d’occupation (%) 38,3 % 39,0 % -0,7pt 39,4 % 40,4 % -1,0pt

KLM

Troisième trimestre Neuf mois Total activité réseaux passage 2024 2023 variation 2024 2023 variation Passagers transportés (milliers) 8 829 8 380 +5,4 % 24 759 22 621 +9,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 25 084 24 836 +1,0 % 71 777 69 705 +3,0 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 27 677 27 660 +0,1 % 81 271 79 614 +2,1 % Coefficient d’occupation (%) 90,6 % 89,8 % +0,8pt 88,3 % 87,6 % +0,8pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 522 2 554 -1,3 % 7 285 7 278 +0,1 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 538 19 664 -0,6 % 56 708 56 395 +0,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 326 21 529 -0,9 % 63 502 63 686 -0,3 % Coefficient d’occupation (%) 91,6 % 91,3 % +0,3pt 89,3 % 88,6 % +0,7pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 307 5 827 +8,3 % 17 474 15 343 +13,9 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 546 5 172 +7,2 % 15 070 13 310 +13,2 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 352 6 131 +3,6 % 17 769 15 928 +11,6 % Coefficient d’occupation (%) 87,3 % 84,4 % +3,0pt 84,8 % 83,6 % +1,2pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 848 818 +3,8 % 2 491 2 382 +4,6 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 517 1 553 -2,3 % 4 514 4 561 -1,0 % Coefficient d’occupation (%) 55,9 % 52,6 % +3,3pt 55,2 % 52,2 % +3,0pt





1 à prix de carburant constant, change constant et hors ETS

1 un A380 retiré de la flotte en 2020 a été vendu au T3 2024 2 Flotte de nouvelle génération/ Flotte en opération

3 à prix de carburant constant, taux de change constant et hors ETS

4 Hors Transavia

Pièce jointe