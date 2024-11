Selskabsmeddelelse nr. 2024/10



Et tilfredsstillende kvartalsregnskab med fortsat vækst i både ud- og indlån og pæne positive kursreguleringer betyder, at Fynske Bank præciserer forventningerne til årsregnskabet. Det samlede overskud for 2024 forventes at lande i den øvre ende af det hidtil udmeldte interval og blive på mellem 150 og 170 millioner kroner.

Fynske Bank kan i dag præsentere et flot kvartalsregnskab, der viser fortsat vækst i både ud- og indlån. Samtidig er positive kursreguleringer med til at sikre banken et overskud på 131,4 millioner kroner før skat efter årets første tre kvartaler.

Resultatet for tredje kvartal alene er et overskud før skat på 43,1 millioner kroner.

Det er et resultat, som vi er tilfredse med og glade for, men vi er også bevidste om, at det kræver hårdt arbejde at fortsætte udviklingen. Jeg hæfter mig særligt ved, at vores netto renteindtægter fortsat udvikler sig positivt, siger administrerende direktør Henning Dam.

Fynske Bank har i forhold til samme tidspunkt sidste år formået at øge sit samlede forretningsomfang med 8,8 procent og udlånet med 10,5 procent. Samtidig har banken for første gang rundet de fire milliarder kroner i udlån. Indlånet er vokset med 7,4 procent til 7,7 milliarder kroner.

Til gengæld påvirker nedskrivninger for 12,6 millioner kroner regnskabet negativt.

Fynske Banks investeringer i vækst betyder, at omkostningerne helt som forventet ligger på et højere niveau end på samme tidspunkt sidste år.

Det skyldes blandt andet øgede personaleudgifter. Antallet af medarbejdere er øget med 28 i forhold til samme periode sidste år. Samtidig er der investeret markant i indretning, ombygninger, systemer og markedsføring.

Omkostningerne er som forventet højere end samme kvartal sidste år, men kigger man på de seneste kvartaler, ligger de på niveau og endda en smule lavere. Vi har en stærk forretningsmodel, og vi har nu den organisation og de kompetencer, vi skal have. Vi er i et udfordrende marked med hård konkurrence, men vi har fortsat ambitioner om at vækste og blive det foretrukne pengeinstitut på Fyn, siger Henning Dam.

Samlet set præciserer Fynske Bank forventningerne til årets resultat, som man forventer ender et sted mellem 150 og 170 millioner kroner. Det er i den øvre ende af det hidtil udmeldte interval på 140-170 millioner kroner.





For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 62176500 eller 23437425.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S





Vedhæftede filer