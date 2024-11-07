Bitget 在 Launchpool、Poolx 和 Spot 推出 Swell (SWELL)，奖励高达 23,440,000 个代币

维多利亚，塞舌尔, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布在其平台上推出 SWELL 代币，涵盖 Launchpool、Poolx 和 Spot 交易等一系列产品。 这为符合资格的用户带来赢取奖励的机会，奖品总额为 23,440,000 个 SWELL 代币。 第一个项目是 Launchpool 推广活动，用户能够趁此机会，锁定 BGB 和 USDT 并赢取奖励，奖品共计 19,500,000 个 SWELL 代币。 这项独家活动将于 2024 年11 月 7 日上午 10 时 (世界协调时间，UTC) 开始，直至 2024 年 11 月 14 日上午 10 时 (世界协调时间，UTC) 为止，用户可以从中通过 Swell 的高级质押协议，参与不断发展的以太坊再质押生态系统。

而有关 SWELL 的 Poolx 活动奖品则高达 1,800,000 个代币，用户可以质押他们的代币来挖掘更多代币。 此外，Candybomb 推广活动也即将举行，平台会根据用户的交易情况，向他们分发 2,000,000 个 SWELL 代币。

Swell 作为以太坊的再质押收益层，引入了一系列专为去中心化金融 (DeFi) 而定制的流动性质押和再质押选项。 Swell 是首个提供垂直整合的 Layer 2 再质押汇总架构的公司，旨在提高以太坊网络内的用户回报和质押效率。 2022 年 3 月，Swell Network 在由 Framework Ventures 领投、IOSG Ventures 和 Maven 11 Capital 支持的情况下，筹集了 375 万美元的种子轮资金。

Swell 于 2024 年 10 月 9 日发布了其原生代币 SWELL 的代币经济学。 SWELL 代币的总供应量为 100 亿个，其中 8.5% 属于社群。 SWELL 代币将用于三个主要用途：Swell DAO 的治理、再质押以保护 Swell L2 应用程序和基础设施的安全，以及支付网络上的手续费。

至于 Launchpool 则提供了两个不同的锁定奖金池。 第一个奖金池总量为 16,000,000 SWELL，面向锁定 Bitget 原生代币 BGB 的用户。 平台将根据每位参与者的锁定量，每小时进行一次空投，确保用户从奖金池内获得相应比例的奖励。 第二个奖金池专为 2024 年 11 月 5 日后加入的新用户而设，为锁定 USDT 的用户提供奖励，奖品共计 3,500,000 SWELL。 这个奖金池的最高锁定限额为 2,000 USDT，最低要求为 5 USDT，为平台新手提供触手可及的入场机会。

Bitget 的 Launchpool 采用高效的空投系统，每小时向参与用户分发代币。 有赖于这种方法，参与者可以快速看到锁定资产的回报，而 Poolx 和 Spot 市场则更适合专业交易者，有助于他们凭现有代币赚取奖励。

如需进一步了解 SWELL 代币，请从此处访问 Bitget 的 Launchpool 和 Poolx/Spot 推广活动 。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

如需了解更多信息，请访问： 网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系： media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能会出现波动。 仅投资您能承受损失的资金。 您的投资价值可能会受到影响，并可能无法实现财务目标或无法收回投资本金。 请务必寻求独立的财务建议，并考虑自己的理财经验和财务状况。 过往业绩并非未来业绩的可靠衡量标准。 Bitget 对您可能遭受的损失不承担任何责任。 本文的所有内容均不应被视为财务建议。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f6fc066f-9306-4055-928b-d1ef1f47d69d