La Financière Canoe remporte trois prix LSEG Lipper Fund Awards 2024 pour leur rendement exceptionnel

CALGARY, Alberta, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Financière Canoe ») a reçu les prix LSEG Lipper Fund Awards 2024 pour ses meilleurs rendements de fonds et de catégories.

Lauréat des prix LSEG Lipper Fund Canada 2024 :

Meilleur groupe de famille de fonds d’actifs mixtes sur 3 ans

Catégorie portefeuille d’actions Canoe (Série F) Meilleur fonds d’actions principalement canadiennes sur 5 ans

Catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe (Série F) Meilleur fonds tactique équilibré sur 5 ans

LSEG Lipper Fund Awards récompense les fonds qui ont excellé en offrant constamment une solide surperformance, ajustée au risque, par rapport à leurs pairs.

« Je suis extrêmement fier du travail accompli par notre équipe de placement et des résultats qu’elle fournit à nos clients. Je suis particulièrement fier que ces prix reconnaissent le rendement sur une période prolongée et le leadership dans certaines des catégories les plus importantes pour les investisseurs canadiens », a déclaré Darcy Hulston, Président et chef de la direction, Financière Canoe.

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d’une valeur à 18,0 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l’ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto et à Montréal.

À propos de LSEG Lipper Awards

Les LSEG Lipper Fund Awards Canada, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de financement qui ont excellé dans l'obtention d'une performance ajustée au risque constamment supérieure à leurs pairs. Les LSEG Lipper Fund Awards sont basées sur la note Lipper Leader de rendements constants, qui est une mesure de performance objective, quantitative et ajustée en fonction du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur la plus élevée de Lipper Leader de rendements constants (rendements effectifs) dans chaque classification admissible remporte le LSEG Lipper Fund Award. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com. LSEG Lipper Fund Awards, ©2024 LSEG. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Bien que LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données utilisées pour calculer les récompenses, leur exactitude n'est pas garantie. Remarque : Les notations Lipper Leader de chaque fonds sont sujettes à changement à chaque mois.

La Catégorie portefeuille d’actions Canoe, série F, a remporté le prix LSEG Lipper 2024 dans la catégorie Équilibrés tactiques pour la période de cinq ans qui s’est terminée le 31 juillet 2024, sur un total de 61 fonds classés. Le rendement du Fonds pour la période terminée le 31 juillet 2024 se présente comme suit : 16,03 % (un an), 11,09 % (trois ans), 15,23 % (cinq ans), 10,28 % (dix ans) et 16,41 % (depuis la création du Fonds, le 14 février 2011). Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes attribuées au Fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (un an), 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans).

La Catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe, série F, a remporté le prix LSEG Lipper 2024 dans la catégorie tactique équilibré pour la période de cinq ans qui s’est terminée le 31 juillet 2024, sur un total de 52 fonds classes. Le rendement du Fonds pour la période terminée le 31 juillet 2024 se présente comme suit : 13,41 % (un an), 9,72 % (trois ans), 11,71 % (cinq ans), 8,33 % (dix ans) et 6,98 % (depuis la création du Fonds, le 14 février 2011). Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes attribuées au Fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (un an), 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans).

Contact

Relations avec les investisseurs

1–877–434–2796

info@canoefinancial.com

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis : leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.