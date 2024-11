Periodemeddelelse for 1. kvartal 2024/25 (1. juli - 30. september 2024)

Vækst i omsætning og driftsresultat

Omsætningen steg i 1. kvartal med 27% til DKK 115,6 mio. mod DKK 91,1 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen afspejler en fremgang i salget af både instrumenter, forbrugsvarer og services. Resultatet af primær drift (EBITDA) steg i 1. kvartal med 50% til DKK 62,1 mio. drevet af den stigende omsætning. EBITDA-marginen blev i 1. kvartal på 54%.

2024/25

1. kvartal 2023/24

1. kvartal Ændring, % Omsætning, DKK mio. 115,6 91,1 +27 EBITDA, DKK mio. 62,1 41,5 +50 EBITDA-margin, % 54 46

Hovedpunkter

Omsætningen steg i 1. kvartal 2024/25 med 27% til DKK 115,6 mio. fra DKK 91,1 mio. i samme periode sidste år. Stigningen var også på 27% ved faste valutakurser.

Salget af instrumenter steg i 1. kvartal med 61% til DKK 39,2 mio. fra DKK 24,3 mio. Der har i 1. kvartal 2024/25 været en fortsat god interesse og positiv feedback vedrørende Chemo-

Metecs nye instrumenter, XcytoMatic 30 (XM30) og XcytoMatic 40 (XM40), som har bidraget med DKK 7,8 mio. til omsætningen i 1. kvartal. Samtidig har også NC-200 og NC-202 bidraget positivt hertil.

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCB (Life science research, Celle- og genterapi og Bioprocessing), steg i 1. kvartal med 29%. Omsætningen på LCB-markedet udgjorde i 1. kvartal 93% af den samlede omsætning.

Driftsresultatet (EBITDA) var i 1. kvartal på DKK 62,1 mio. mod DKK 41,5 mio. i samme periode sidste år, og EBITDA-marginen var på 54% mod 46% i samme periode sidste år.

Forventningerne til omsætning og EBITDA i 2024/25 er uændrede i forhold til de senest offentliggjorte forventninger (16. oktober 2024). Der forventes således en omsætning i 2024/25 på DKK 445-460 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 222-230 mio.

Omsætning

Ved udgangen af det foregående regnskabsår var der begyndende positive udviklingstendenser på ChemoMetecs markeder, og denne udvikling er fortsat ind i regnskabsåret 2024/25. I regnskabsårets 1. kvartal udviklede tilførslen af kapital til virksomhederne inden for celle- og gen-terapi sig således fortsat positivt, og vores kunder får dermed mulighed for gradvist at øge deres aktivitets- og investeringsniveau.

Der har i 1. kvartal været betydeligt fokus på at øge omsætningen, herunder ikke mindst på at opnå fremgang i omsætningen af instrumenter. Initiativerne for at fremme salget har blandt andet omfattet en yderligere styrkelse af den analyseafdeling, der understøtter en datadrevet salgsproces inden for både nye og eksisterende produkter.

Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi

Omsætningen blev i 1. kvartal 2024/25 på DKK 115,6 mio. mod DKK 91,1 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 27%. Stigningen skyldes primært vækst i salget af instrumenter på tværs af alle tre regioner; USA/Canada, Europa og resten af verden (”Øvrige lande”).

Ved faste valutakurser steg omsætningen i 1. kvartal ligeledes med 27%.

Produktsegmenter

Salget af instrumenter steg i 1. kvartal med 61% til DKK 39,2 mio. fra DKK 24,3 mio. i samme periode året før. Udviklingen kan tilskrives en stigning i salget på tværs af instrumenttyper. Både NC-200, NC-202 og de nye instrumenter XM30 og XM40 har således bidraget positivt til omsætningsudviklingen.

Den gradvise lancering af XM30 og XM40 forløber som forventet og kunderne udviser fortsat god interesse for de to nye instrumenter. Instrumentsalget af XM30 og XM40 bidrog tilsammen med DKK 7,8 mio., hvoraf salget på det nordamerikanske marked udgjorde DKK 5,8 mio.

NC-202 udgjorde den største del af instrumentsalget (30%). I 1. kvartal 2024/25 udgjorde salget af instrumenter 34% af den samlede omsætning mod 27% i samme periode sidste år.

Omsætningen af forbrugsvarer, som omfatter kassetter, tællekamre af glas, reagenser og testkits, steg i 1. kvartal med 13% til DKK 48,7 mio. og udgjorde dermed 42% af omsætningen mod 47% i samme periode sidste år.

Salget af serviceydelser, herunder serviceaftaler, har fortsat udviklet sig tilfredsstillende, og der er således i 1. kvartal solgt serviceydelser for DKK 26,7 mio., svarende til en stigning på 18% i forhold til samme periode sidste år. Indtægter fra serviceydelser udgjorde i 1. kvartal 23% af den samlede omsætning mod 25% i samme periode sidste år.

Geografi

USA/Canada er ChemoMetecs største geografiske marked og udgjorde i 1. kvartal 59% af omsætningen. Omsætningen i USA/Canada steg med 26% til DKK 68,6 mio. fra DKK 54,6 mio. Udviklingen skyldes primært en vækst i omsætningen af instrumenter på 100% til DKK 23,2 mio. fra DKK 11,6 mio. i samme periode sidste år. Salget af forbrugsvarer og serviceydelser steg med hhv. 2% og 12%.

På det europæiske marked steg omsætningen med 29% til DKK 36,4 mio. fra DKK 28,2 mio. i samme periode sidste år. Stigningen i omsætningen på det europæiske marked kan tilskrives en positiv udvikling i salget af både instrumenter, forbrugsvarer og serviceydelser, der steg med hhv. 30%, 26% og 34%.

I resten af verden steg omsætningen med 28% fra DKK 8,3 mio. til DKK 10,6 mio., hvilket skyldes en stigning i salget af instrumenter og forbrugsvarer på hhv. 15% og 37%. Omfanget af salget af serviceydelser i resten af verden er fortsat meget begrænset.



Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi i 1. kvartal 2024/25:





DKK mio.



USA/Canada



Europa



Øvrige lande 2024/25

1. kvartal

i alt 2023/24

1. kvartal

i alt



Ændring

% Instrumenter 23,2 12,2 3,8 39,2 24,3 +61 Forbrugsvarer 26,3 15,7 6,7 48,7 43,1 +13 Service 18,4 8,2 0,1 26,7 22,7 +18 Andet 0,7 0,3 - 1,0 1,0 0 I alt 68,6 36,4 10,6 115,6 91,1 +27

Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder

Omsætningen inden for det største forretningsområde, LCB, steg med 29% i 1. kvartal, og væksten kan tilskrives en stigning i omsætningen af både instrumenter, forbrugsvarer og serviceydelser. Omsætningen inden for produktions- og kvalitetskontrol af dyresæd faldt med 4,4%, mens omsætningen inden for produktionskontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk steg med 48%, dog fra lavt niveau. Forretningsområdet LCB udgjorde i 1. kvartal 93% af den samlede omsætning, sædanalyse 5%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgjorde godt 2%.



Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder i 1. kvartal 2024/25:





DKK mio.



LCB-

markedet



Dyresæd*



Øl og mælk** 2024/25

1. kvartal

i alt 2023/24

1. kvartal

i alt



Ændring

% Instrumenter 37,8 0,4 1,0 39,2 24,3 +61 Forbrugsvarer 41,9 5,8 1,0 48,7 43,1 +13 Service 26,7 - - 26,7 2,7 +18 Andet 0,9 0,1 - 1,0 1,0 0 I alt 107,3 6.3 2,0 115,6 91,1 +27

* Produktions- og kvalitetskontrol af dyresæd

** Produktionskontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk

EBITDA

Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 1. kvartal til DKK 62,1 mio. fra DKK 41,5 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 50%. EBITDA-margin steg således til 54% mod 46% i samme periode sidste år.

ChemoMetecs omkostningsniveau var i 1. kvartal som forventet påvirket af højere salgsaktivitet, dog var de samlede personaleomkostninger i 1. kvartal på niveau med omkostningsniveauet i samme periode sidste år.

Efterfølgende begivenheder

Den 22. oktober 2024 offentliggjorde ChemoMetec, at samtlige kapitalejere i den belgiske virksomhed Ovizio Imaging Systems SA havde accepteret ChemoMetecs tilbud om køb af 100% af aktiekapitalen for EUR 2.830.000, hvorefter overtagelsen blev endeligt gennemført den pågældende dag.

Ovizio har udviklet en holografisk baseret celletæller, der primært anvendes inden for bioprocessing og celle- og genterapi. Ovizios produkt er direkte koblet til kundernes bioreaktorer via et engangsprodukt, som leveres sterilt og med en høj renhedsgrad. Med celletælleren kan celler kontinuerligt trækkes ud fra bioreaktoren og blive analyseret for derefter at blive returneret til bioreaktoren. Ovizio har en række anerkendte kunder inden for farma- og biotekindustrien og opnåede i 2023 en omsætning på EUR 1,4 mio., hvoraf en betydelig del kommer fra salg af forbrugsvarer og serviceaftaler.

Købet af Ovizio forventes ikke særskilt at påvirke de udmeldte forventninger og vil blive nærmere omtalt i halvårsrapporten for 2024/25.

Forventninger til 2024/25

Den 16. oktober 2024 opjusterede ChemoMetec forventningerne til omsætningen i regnskabsåret 2024/25 til at ligge i intervallet DKK 445-460 mio. mod de i årsrapporten for 2023/24 udmeldte forventninger på DKK 435-450 mio., og forventningerne til EBITDA blev samtidig opjusteret til at ligge i intervallet DKK 222-230 mio. mod de tidligere udmeldte forventninger på DKK 216-223 mio.

De senest udmeldte forventninger til omsætning og EBITDA fastholdes.

Yderligere oplysninger

Martin Helbo Behrens, CEO

Tel.: (+45) 48 13 10 20



Kim Nicolajsen, CFO

Tel.: (+45) 48 13 10 20

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

