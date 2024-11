AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS EN BAISSE DE -5,2 %

Champfromier, Jeudi 07 novembre 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS EN BAISSE DE -5,2 %

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré, sur les neuf premiers mois de l’année 2024, un chiffre d’affaires consolidé publié de 757,7 M€, en retrait de -5,2 % par rapport à la même période de 2023.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 septembre 2024)

En M€ - non audité 2024 2023 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 263,5 274,6 -4,0 % -3,3 % 2ème trimestre 265,3 271,2 -2,2 % -2,2 % 3ème trimestre 228,9 253,1 -9,6 % -9,2 % Total 9 mois 757,7 799,0 -5,2 % -4,8 %

(1) À périmètre et taux de change constants.





CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE EN BAISSE DE -9,6 %

La tendance de baisse d’activité observée depuis le début de l’exercice 2024 s’est confirmée et renforcée au troisième trimestre pour AKWEL, avec un chiffre d’affaires consolidé de 228,9 M€ en baisse de -9,6 % en publié et de -9,2 % à périmètre et taux de change constants. L’impact positif de change trimestriel se monte à +0,8 M€, quasi totalement sur le dollar américain. Sur les neuf premiers mois de l’année 2024, le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants régresse de -4,8 %.

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

La répartition géographique du chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 par zone de production se décompose de la façon suivante, et souligne une baisse plus marquée en France que dans le reste du monde :

France : 187,7 M€ (-16,4 %)

Europe (hors France) et Afrique : 221,6 M€ (-1,6 %)

Amérique du Nord : 227,8 M€ (-0,6 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 118,3 M€ (+1,6 %)

Amérique du Sud : 2,5 M€ (-34,5 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions affiche une baisse de -6,5 % à 722,9 M€ au cours des neuf premiers mois. Par ligne de produits, les évolutions les plus significatives concernent l’activité Air, en croissance de 4,6 %, le recul des activités Mécanismes (-6,8 %), Carburant (-4,3 %) et Refroidissement (-1,0 %), et la baisse plus sensible de l’activité Dépollution (-21,3 %) avec la fin progressive de la production des réservoirs SCR série, programmée en 2025. Le chiffre d’affaires Outillages représente pour sa part 25,0 M€ sur neuf mois (+22,9 %).

TRÉSORERIE NETTE DE 140,5 M€

La trésorerie nette consolidée hors impact des obligations locatives représente 140,5 M€ au 31 octobre 2024, en hausse de 25,4 M€ par rapport au 30 juin, tenant compte d’une enveloppe d’investissements de 8,8 M€ ce trimestre.

PERSPECTIVES SUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE

Les performances du troisième trimestre et les évolutions actuelles du marché automobile mondial confirment une anticipation de chiffre d’affaires 2024 en recul, la baisse de l’activité SCR série avant l’arrêt de la production programmé en 2025 (hors activité SCR pièces de rechange) s’ajoutant à une conjoncture de marché difficile.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2024, le 06 février 2025, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 600 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





Contacts



AKWEL

Benoit Coutier – Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 98 68

EKNO – Relations Presse

Jean-Marc Atlan – jean-marc.atlan@ekno.fr – Tél. : +33 6 07 37 20 44

CALYPTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – akwel@calyptus.net – Tél. : +33 1 53 65 68 68

