Vantiva - Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024

Paris (France), 7 novembre 2024 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité pour le troisième trimestre 2024.

« Maison Connectée » a enregistré une progression de son chiffre d’affaires de 28,6 % sur le trimestre grâce à l’intégration de Home Networks et aux diversifications.

Le chiffre d’affaires de « Solutions Logistiques » s’est replié de 11,9 % sur le trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 554 M€ sur le trimestre, en hausse de 17,1 % (+19,4 % à taux de change constant).

La division « Maison Connectée » a contribué à hauteur de 436 M€, soit une hausse de 28,6 % (+31,4 % à taux de change constant). Ce chiffre intègre la contribution de 26 M€ des activités de diversification qui n’existaient pas en 2023.

La contribution de « Solutions Logistiques » s'élève à 118 M€, soit une baisse de 11,9 % (-10,9 % à taux de change constant).

L’intégration des activités de Home Networks s’est poursuivie conformément à notre plan.

La guidance 2024 (EBITDA et FCF1) est confirmée.





1 après intérêts et impôts et avant couts de restructurations

I- Revenus du T3 et des 9M 2024





T3 9M En millions d'euros, activités poursuivies 2024 2023 Variation à taux courant Variation



à taux constant 2024



2023 Variation à taux courant Variation



à taux constant Chiffre d’affaires 554 473 17,1 % 19,4 % 1 557 1 511 3,1 % 4,1 %

T3 2024 Faits marquants

La demande d’équipements de télécommunication a encore été impactée par la réduction des programmes d’investissement des principaux opérateurs et par la nécessité de réduire les stocks. De plus, l’environnement géopolitique et la menace de grève dans les ports de la côte est Américaine ont entrainé un allongement des délais d’acheminement.

L’activité de « Solutions Logistiques » a été impactée par le ralentissement de la consommation en Amérique du Nord. En revanche, la demande de disques optiques a mieux résisté qu’attendu. Les activités de croissance ont continué à se développer.

Perspectives

L’intégration réussie des activités de Home Networks et la rapidité des actions de rationalisation nous permettent de confirmer la guidance pour l’année 2024.

EBITDA > 140 millions d'euros

FCF(1) > 0 millions d'euros

1 après intérêts et impôts et avant couts de restructurations

II- Revue sectorielle du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'année





Maison Connectée

Ventilation des revenus par produit

T3 9M En millions d'euros, activités poursuivies 2024 2023 Variation à taux courant Variation



à taux constant 2024



2023 Variation à taux courant Variation



à taux constant Chiffre d’affaires 436 339 28,6 % 31,4 % 1 233 1 146 7,6 % 8,8 %



dont haut débit



268 284 (5,4) % (3,2) % 744 931 (20,1) % (19,2) % dont video



142 55 ns ns 429 215 ns ns dont diversification 26 ns ns 60 ns ns

Les revenus de « Maison Connectée » représentent 79 % des revenus du groupe sur le trimestre (72 % au T3 23), et s'élèvent à 436 M€, en hausse de 28,6 %. A taux de change constant, la hausse aurait été de 31,4 % par rapport au T3 2023. Toutes les régions ont enregistré une progression de leur contribution. Les activités vidéo ont profité de la consolidation du chiffre d’affaires de Home Networks. L’activité « Haut Débit » connait une faible demande de la part de certains opérateurs qui réduisent leurs stocks. De plus, l’allongement de la durée d’acheminement consécutive aux problèmes de sécurité aux abords du canal de Suez et de la menace de grève dans les ports de la côte est Américaine, a décalé des livraisons sur le prochain trimestre.

Solutions Logistiques

T3 9M En millions d'euros, activités poursuivies 2024 2023 Variation à taux courant Variation



à taux constant 2024



2023 Variation à taux courant Variation



à taux constant Chiffre d’affaires 118 134 (11,9) % (10,9) % 324 365 (11,3) % (10,7) %

Le chiffre d'affaires de « Solutions Logistiques » pour le trimestre représente 21 % du chiffre d'affaires du groupe (28 % au T3 23) et s'élève à 118 M€ pour le trimestre, soit une baisse de 11,9 % par rapport au T3 23. A taux de change constant, la baisse aurait été de 10,9 %. Cette baisse s’explique par la poursuite du déclin de l’activité disque optique, qui a néanmoins mieux performé que nos anticipations. Les activités de croissance ont continué à croitre rapidement.

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 avril 2024, sous le numéro D.24-0375.

