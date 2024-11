LACROIX : Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 494,2 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice 2024, en repli de 6,3% à périmètre constant.

Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 494,2 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice 2024, en repli de 6,3% à périmètre constant

Un 3ème trimestre (-9,5% à périmètre constant) reflet de la situation en Amérique du Nord et de la dégradation du marché automobile

Dynamique toujours positive sur l’activité Environment

Confirmation des objectifs annuels

Un 3ème trimestre conforme aux tendances annoncées lors des résultats semestriels

Au 3ème trimestre de l’exercice, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 143,9 millions d’euros (M€), contre 172,5 M€ un an plus tôt. Pour rappel, ce chiffre d’affaires n’intègre pas le segment City-Mobilité qui, faisant l’objet d’un projet de cession, est traité en « Activité abandonnée ». Par ailleurs, le repli de l’activité du Groupe sur la période (-16,6%) est ramené à 9,5% à périmètre constant, soit hors segment Signalisation, déconsolidé au 30 avril 2024 suite à sa cession définitive.

En cumul sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé de LACROIX s’établit à 494,2 M€, contre 549,2 M€, matérialisant une baisse de 10,0% au niveau consolidé (intégrant le segment signalisation sur 4 mois en 2024) et de -6,3% à périmètre constant. Cette évolution résulte d’une solide dynamique de l’activité Environment (+13,6% sur la période) et d’une performance sur Electronics impactée par une mauvaise dynamique sur plusieurs segments de marché, notamment l’automotive (-10,2%). Elle s’avère conforme aux tendances communiquées à l’occasion de la publication des résultats semestriels et alignée avec l’objectif de chiffre d’affaires annuel (autour de 640 M€ au niveau consolidé).

CA en millions d’euros T3 2024 T3 2023 Variation 9M 2024 9M 2023 Variation Activité Electronics 114,6 131,1 -12,6% 382,7 426,0 -10,2% Activité Environment (y.c. Éclairage Public) 29,2 27,9 +4,9% 93,6 82,4 +13,6% Segment Signalisation (cédé le 30 avril 2024) - 13,6 - 17,9* 40,8 -56,1% CA consolidé LACROIX Group 143,9 172,5 -16,6%** 494,2 549,2 -10,0%** Segment City-Mobilité (Activité abandonnée) 8,2 7,1 +15,3% 20,3 18,2 +11,7% TOTAL 152,1 179,6 -15,3% 514,5 567,4 -9,3%

*Sur les 9 premiers mois 2024, le segment Signalisation est consolidé sur 4 mois (janvier-avril).

**À périmètre comparable (hors signalisation), la croissance ressort à -9,5% au T3 2024 et à -6,3% sur 9M 2024

Solide dynamique sur Environment, contraction de l’activité qui se confirme sur Electronics

Activité Electronics

L’activité Electronics a enregistré un chiffre d’affaires de 114,6 M€ au 3ème trimestre 2024, en retrait de 12,6% par rapport à la même période en 2023, principalement pénalisé par la dégradation du marché automotive sur la période.

En EMEA, le chiffre d’affaires s’établit ainsi en diminution de 9% avec une tendance du marché automotive partiellement contrebalancée par la croissance toujours soutenue du segment aéronautique/défense, et celle du segment HBAS (Home & Building Automation Systems) qui affiche un léger rebond, même si le secteur reste confronté à la crise du marché CVC (pompe à chaleur). Outre-Atlantique, la décroissance s’établit à -19,6% avec une activité également perturbée par la restructuration en cours, et dont les premiers effets positifs sont, comme annoncé précédemment, attendus à compter de 2025.

En cumulé sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires d’Electronics s’inscrit à 382,7 M€, en repli de 10,2% sur un an.

Activité Environment

L’activité Environment a dégagé un chiffre d’affaires de 29,2 M€ au 3ème trimestre 2024 , contre 27,9 M€ un an plus tôt, intégrant sur ces deux périodes référentes le segment Éclairage Public - auparavant rattaché à City. Après son excellente performance du premier semestre 2024 (+17,9%), l’activité affiche ainsi une croissance de 4,9% au 3ème trimestre, poursuivant une solide trajectoire tirée sur la période par les projets dans l’Eau à l’international.

Au total sur les neuf premiers mois de l’exercice, l’activité Environment atteint 93,6 M€, en croissance de 13,6% sur un an. Cette performance concerne l’ensemble des segments avec une croissance supérieure à 2 chiffres pour l’Eau en France et à l’international, les réseaux de chaleur, et une progression de 9% sur le Smart lighting tandis que la croissance des Smarts grids s’établit à +4,9% (après une croissance de près de 10% sur la meme période l’année dernière).

Perspectives : confirmation des objectifs pour l’ensemble de l’exercice

À l’issue de ces neuf premiers mois marqués par un contexte sectoriel difficile dans l’automobile, LACROIX reste concentré sur ses grandes priorités, en premier lieu le redressement d’Electronics North America, et demeure aligné avec ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice. Le Groupe confirme ainsi viser un chiffre d’affaires autour de 640 M€ en 2024 sur le périmètre consolidé (intégrant 4 mois du segment Signalisation et hors City-Mobilité). En termes de rentabilité, la marge d’EBITDA courant est attendue dans une fourchette de 4,0 à 4,5%.

À moyen terme, LACROIX reste confiant dans sa capacité à renouer avec une solide dynamique alimentée par le recentrage en cours sur ses activités les plus contributives, qui adressent des marchés à forts potentiels à la fois en termes de croissance, de synergies, et d’impact environnemental. Comme annoncé lors des résultats semestriels, le Groupe dévoilera une nouvelle feuille de route 2025-2027 à l’occasion de la publication de ses résultats annuels, le 31 mars prochain.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires 2024 : 10 février 2025, après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







SEITOSEI ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Tél. : 01 56 88 11 29







SEITOSEI ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

marianne.py@seitosei-actifin.com

Tél. : 06 88 78 59 99

