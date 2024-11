WINFARM : Chiffre d’affaires du 3 è trimestre 2024.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 7 novembre 2024





Chiffre d’affaires du 3è trimestre 2024

AgroFourniture : Poursuite du rattrapage des ventes malgré les récoltes tardives

AgroProduction : Accélération de la forte croissance à deux chiffres des ventes

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du 3è trimestre 2024 en en cumul sur les neuf premiers mois de 2024.

En M€, non audité T3 2023 T3 2024 VAR 9 mois 2023 9 mois 2024 VAR AgroFourniture 31,3 30,1 -3,8% 96,9 92,8 -4,3% AgroProduction 2,9 4,3 +47,0% 7,6 10,6 +40,0% Autres1 0,8 0,7 -2,0% 1,8 1,7 -3,6% TOTAL 35,0 35,1 +0,5% 106,3 105,1 -1,1%

Au 3è trimestre 2024, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 35,1 M€, en hausse de +0,5% par rapport au 3è trimestre 2023, marquant ainsi une reprise progressive des ventes commencée au 2nd trimestre, après un 1er trimestre marqué par une pluviométrie exceptionnelle qui avait pesé sur les commandes de semences et retardé la mise en sol des plants de maïs.

En cumul sur 9 mois, à fin septembre 2024, l’activité se redresse progressivement et affiche un repli limité de 1,1% par rapport au 30 septembre 2023.

Au 3è trimestre 2024, le chiffre d’affaires de l’activité AgroFourniture, commercialisée sous la marque Vital Concept, s’élève à 30,1 M€, en baisse de 3,8%. Ce recul s'explique par le retard des récoltes de maïs, dont la mise en sol a été décalée en début d'année en raison de conditions météorologiques défavorables, entraînant un report des ventes de consommables de récolte sur le quatrième trimestre 2024.

L’activité du pôle a bénéficié, d’une part, de la contribution de BTN de Haas (acquise en juillet 2021), qui a élargi son catalogue avec de nouveaux produits dans les gammes bovins et porcines et, d’autre part, de la croissance des ventes sur le marché équin qui reste toujours bien orienté en progression de 8,5% par rapport au 3è trimestre de l’exercice 2023.

L’activité Paysage est en recul de 1,6% avec des ventes en valeur encore marquées par un effet prix défavorable.

Le chiffre d’affaires du pôle AgroProduction, commercialisée sous la marque Alphatech, s’établit à 4,3 M€ en très forte croissance de +47,0% par rapport au 3è trimestre 2023, poursuivant la dynamique favorable engagée depuis le début d’année.

A fin septembre 2024, cette activité plus contributive à la marge opérationnelle du Groupe représente plus de 10% des ventes contre 7% à période comparable. Comme au 1er semestre, l’activité bénéficie du retour de la disponibilité des devises en euros sur le Grand Export. Les ventes sur la zone Asie, axe prioritaire de développement commercial du Groupe, ressortent également en forte progression. Depuis avril 2023, la nouvelle ligne de production a été déterminante pour le Groupe. Elle a permis de répondre à la forte demande et de renforcer sa compétitivité en termes de prix et de volume sur des segments où sa notoriété est déjà établie.

Les « autres activités » réunissant activités de prestations de conseil et de formation, commercialisé sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient enregistrent au 3è trimestre 2024 un chiffre d’affaires de 0,7 M€, en baisse de -2%.

Perspectives 2nd semestre 2024 : retour de la croissance et amélioration de l’EBITDA

WINFARM poursuit les actions commerciales visant à dynamiser les ventes de l’activité AgroFourniture. L’activité AgroProduction devrait également continuer à bénéficier de la dynamique positive soutenue par les ventes à l’export. Au regard de ces éléments, la Société confirme son objectif d’enregistrer au 2nd semestre 2024 une croissance de son activité par rapport au 2nd semestre 2023.

La discipline financière visant à contenir la hausse des charges opérationnelles demeure en place et devrait permettre d’afficher au 2nd semestre 2024 un EBITDA en amélioration par rapport au 1er semestre 2024.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires annuels 2024, le 30 janvier 2025, après clôture de bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

WINFARM est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), et est éligible au PEA et PEA-PME.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com



1 Chiffre d’affaires issu des activités de prestations de conseil et de formation, commercialisé sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient

