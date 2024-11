Bonduelle - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 24-25 : Stabilité du chiffre d'affaires et croissance des activités à marques sur le 1er trimestre. Confirmation de l’objectif annuel de chiffre d’affaires et de résultat opérationnel courant

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024-2025

(1er juillet - 30 septembre 2024)

Stabilité du chiffre d’affaires et croissance des activités à marques sur le 1er trimestre

Confirmation de l’objectif annuel de chiffre d’affaires et de résultat opérationnel courant

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2024-2025 du Groupe Bonduelle (du 1er juillet au 30 septembre 2024) s’établit à 567,2 millions d’euros, soit une quasi-stabilité à - 0,4 % en données comparables* et - 0,2 % en données publiées par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent. Au-delà de la stabilité du chiffre d’affaires sur la période, les activités à marques du groupe, au cœur du programme de transformation “Transform to win” présenté le 7 octobre dernier, affichent une croissance de + 2,2 % en données comparables* et + 2,4 % en données publiées. Les effets de change des principales devises par rapport à l’euro n’ont qu’un effet marginal (+ 0,2 %) sur l’évolution de l’activité du groupe sur la période.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2024 Du 1er juillet au

30 septembre 2023 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 368,2 375,3 - 1,9 % - 2,0 % Zone hors Europe 199,0 193,2 + 3,0 % + 2,7 % Total 567,2 568,5 - 0,2 % - 0,4 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2024 Du 1er juillet au

30 septembre 2023 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 240,6 251,2 - 4,2 % - 4,3 % Surgelé 68,0 66,7 + 2,0 % + 1,8 % Frais élaboré 258,6 250,7 + 3,1 % + 2,8 % Total 567,2 568,5 - 0,2 % - 0,4 %

Zone Europe

Au premier trimestre de l’exercice 2024-2025, la zone Europe, qui représente 65 % de l'activité, affiche une évolution globale de - 2,0 % en données comparables* et - 1,9 % en données publiées.

L’activité du 1er trimestre a été particulièrement dynamique dans les produits à marques Bonduelle et Cassegrain en grande distribution tant en ambiant qu’en surgelé, affichant des croissances en volumes et en valeur et des gains de parts de marché. A l’inverse, l’activité de marques de distributeurs a connu un retrait ponctuel significatif : dans le cadre de leurs engagements annuels, les distributeurs s'approvisionnent de façon différenciée selon les périodes. Toujours en ambiant et en surgelé, l’activité de restauration hors foyer affiche également un repli, le rattrapage post-covid étant achevé.

L’activité de frais 4ème gamme (salade en sachet) reste négativement orientée en France, confirmant des dynamiques de consommation défavorables, l’activité en Allemagne étant, elle, largement soutenue par des volumes importants en marques de distributeurs. L’activité en Italie progresse en grande distribution tant à la marque et en marques de distributeurs, qu’en restauration hors foyer. Les activités de traiteur en France, malgré un début de trimestre difficile lié au climat estival défavorable, poursuivent sur la période leur croissance tant en grande distribution qu’en restauration hors foyer.

Zone hors Europe

Au premier trimestre de l’exercice 2024-2025, la zone hors Europe, qui représente 35 % de l'activité, reste dynamique avec une évolution globale de + 2,7 % en données comparables* et + 3,0 % en données publiées.

En zone Eurasie, sur un trimestre peu significatif, l’activité affiche un très léger repli. La croissance affichée dans les pays de la CEI et la progression de l’activité surgelé en Russie compensent pour partie le repli en conserve, lié partiellement à des récoltes déficitaires.

En Amérique du Nord, après plusieurs exercices de recul, l’activité renoue avec la croissance en grande distribution, où les évolutions sont positives tant en volumes qu’en valeur, tirées par l’activité de bowls ainsi que les salad kits. Enfin, toujours en phase avec la mise en œuvre du plan “Transform to win”, les équipes ont préparé activement le lancement de la marque Bonduelle aux Etats-Unis dont les effets se porteront sur les prochains trimestres.

Autres informations significatives

Bonduelle devient B CorpTM dans 80 % de ses activités

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 7 octobre 2024 l’obtention de la certification internationale B Corp dans 9 pays. En effet, après les Etats-Unis et l'Italie l'année dernière, de nouvelles entités de Bonduelle en France, Pays-Bas, Danemark, Belgique, Espagne, Portugal et Allemagne ont obtenu à leur tour la certification internationale B Corp, marquant ainsi une étape importante dans la mise en œuvre de sa feuille de route à impact positif.

Ces nouvelles étapes viennent renforcer son engagement à respecter des normes sociales et environnementales élevées.

Plus de 80 % du chiffre d'affaires du Groupe Bonduelle est désormais certifié B Corp, une performance notable pour un groupe international comme Bonduelle. En ligne avec l’ambition B Corp affichée depuis 2018, l’entreprise se rapproche de son objectif de labellisation de l’ensemble du groupe d’ici 2025.

Projet de cession de son activité de salade en sachet en France et en Allemagne

Le Groupe Bonduelle a annoncé, le 29 août 2024, plusieurs projets visant à protéger la pérennité de l’entreprise :

un redimensionnement de Bonduelle Frais France avec un projet d’allègement des structures siège et de cessation d’activité avec recherche de repreneur sur le site de Saint-Mihiel,

une négociation exclusive avec Les Crudettes, société du Groupe LSDH pour la reprise de son activité de salade en sachet en France,

et une négociation exclusive avec Taylor Farms pour la reprise de son activité de salade en sachet en Allemagne.

Ces projets sont toujours en cours de mise en œuvre et les discussions se poursuivent tant en interne avec les différentes instances représentatives du personnel qu’en externe avec les acquéreurs potentiels. Ces transactions restent par ailleurs soumises à l'obtention des autorisations préalables réglementaires requises.

Mise à disposition du document d’enregistrement universel

Le Groupe Bonduelle a déposé son document d’enregistrement universel 2023-2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 18 octobre 2024. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site de la société www.bonduelle.com et sur le site de l’AMF www.amf-france.org. Il est également tenu à disposition au siège administratif de la société : Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq, France.

Assemblée Générale annuelle

L'Assemblée Générale se déroulera le 5 décembre 2024 à 17 heures au siège administratif de la société, Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq, France. Les modalités d'accès à cette assemblée, les résolutions qui seront soumises à son approbation et l’ensemble des documents prévus par la réglementation peuvent être consultés sur le site www.bonduelle.com (rubrique Investisseurs - Assemblées Générales).

Il sera proposé à l’occasion de cette Assemblée Générale la distribution d’un dividende de 0,20 euro par action.

Perspectives

A l’issue de ce premier trimestre d’activité, dans un environnement de consommation toujours sous pression, le Groupe Bonduelle confirme son objectif de stabilité du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant en données comparables* par rapport à l’exercice précédent.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :

- Assemblée Générale Annuelle : 5 décembre 2024

- Chiffre d’affaires 1er semestre 2024-2025 : 4 février 2025 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2024-2025 : 5 mars 2025 (après bourse)

- Réunion analystes et investisseurs : 6 mars 2025

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 10 409 salariés en équivalent temps plein et nous innovons avec des agriculteurs partenaires depuis 1853. Nos produits prêts à l’emploi sont cultivés sur 69 035 hectares et commercialisés dans près de 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 371,8 M€ (données au 30 juin 2024).

Nos 4 marques emblématiques sont : BONDUELLE, READY PAC FOODS, CASSEGRAIN, GLOBUS.





Bonduelle est coté sur Euronext Paris compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

