JCDecaux : Information trimestrielle du troisième trimestre 2024

Information trimestrielle du 3ème trimestre 2024

Paris, le 7 novembre 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a publié ce jour la présente information trimestrielle pour le 3ème trimestre 2024.

FAITS MARQUANTS DU 3 ème TRIMESTRE 2024

Evolution du portefeuille de contrats

Asie-Pacifique





En juillet, JCDecaux SE a annoncé que JCDecaux Macao, joint-venture entre JCDecaux (80 % du capital) et HN Group (20 % du capital), a renouvelé son contrat publicitaire exclusif avec l'Aéroport International de Macao pour une durée de 10 ans, à l'issue d'un appel d'offres. Effectif depuis le 1er juillet 2024, ce nouveau contrat renforce la présence de JCDecaux à Macao.

Europe





En septembre, JCDecaux SE a annoncé avoir remporté le contrat publicitaire emblématique des Abribus de Londres à la suite d’un appel d’offres organisé par Transport for London (TfL), pour une durée de 8 ans, avec une option de prolongation de 2 ans. Le contrat débutera le 1er avril 2025. Il s’agit du deuxième contrat d’Abribus publicitaires le plus important au monde, portant sur la publicité de l'ensemble des plus de 4 700 Abribus publicitaires de TfL dans les 33 quartiers londoniens. JCDecaux est titulaire du précédent contrat depuis 2016. Le contrat comprend actuellement 612 écrans digitaux de 86 pouces et 9 400 emplacements publicitaires analogiques.

En septembre, JCDecaux SE a annoncé que sa filiale suédoise JCDecaux Sweden AB a remporté les contrats publicitaires des Abribus de Stockholm et des plus grandes stations de métro à la suite d'un appel d'offres organisé par l'Autorité des transports publics du Grand Stockholm (SL) pour une durée de 7 ans, avec une possibilité de prolongation allant jusqu'à 6 mois. Ces contrats débuteront le 1er janvier 2026. Le contrat publicitaire des Abribus couvre la publicité digitale et analogique sur plus de 1 500 Abribus dans le comté de Stockholm, dont la majorité dans la ville de Stockholm. Le contrat de métro porte sur les espaces publicitaires des 14 stations de métro les plus importantes et les plus fréquentées ainsi que des gares ferroviaires allant de la périphérie au centre-ville de Stockholm. Ce nouveau contrat inclura des écrans digitaux grand format.

Autres événements

Groupe





En juillet, JCDecaux SE a annoncé que sa trajectoire de réduction carbone a été validée par la Science-Based Targets Initiative (SBTi). Également appelée « norme Net Zéro pour les entreprises », cette organisation pour l’action climatique accompagne les entreprises du monde entier dans leur réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et leur décarbonation via une méthodologie en fidélité aux recommandations du GIEC. Cette validation – l’étape la plus ambitieuse du processus SBTi – conforte l’engagement du Groupe à participer activement à la lutte contre le changement climatique en adoptant des pratiques écoresponsables et en favorisant l'innovation durable dans la conduite de son activité.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2024 ET PERSPECTIVES

À l’occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024, Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Le chiffre d'affaires du Groupe au 3ème trimestre 2024 a progressé de +10,9 %, +11,1 % en organique, au-dessus de nos attentes, pour atteindre 948,2 millions d'euros, avec une dynamique commerciale solide dans tous les segments d’activité et toutes les géographies, porté principalement par la poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires digital, alors que la France a bénéficié de l'impact positif des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Le chiffre d'affaires digital (DOOH) a progressé de +17,8 %, +18,5 % en organique, pour atteindre un nouveau record à 38,5 % du chiffre d'affaires du Groupe, incluant une poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires programmatique.

Tous les segments d’activité ont enregistré une forte croissance organique de leur chiffre d'affaires. Le mobilier urbain a progressé de +8,8 % avec une dynamique toujours soutenue. Le transport a progressé de +15,5 %, reflétant la forte croissance des aéroports et des réseaux de transports en commun et l’affichage a progressé de +7,9 % tiré par une dynamique solide sur l’ensemble des marchés.

La France et le Royaume-Uni ont enregistré une forte croissance organique à deux chiffres, toutes les autres géographies affichant une croissance élevée à un chiffre. Notre activité en Chine, qui demeure très en deçà des niveaux pré-Covid, a connu une croissance à deux chiffres avec une pénétration accrue du digital.

En ce qui concerne le quatrième trimestre, compte tenu d'un quatrième trimestre record l'année dernière, nous prévoyons une croissance organique modérée du chiffre d’affaires à un chiffre (« low single-digit ») incluant notamment la poursuite du solide développement du chiffre d’affaires digital et reflétant des incertitudes macroéconomiques telles que les débats budgétaires en cours en France et au Royaume-Uni, alors que la Chine devrait être globalement stable en raison du faible niveau de la demande des consommateurs.

Nous sommes convaincus que la communication extérieure continuera à gagner des parts de marché, dans un paysage publicitaire fragmenté où le DOOH (Digital Out of Home) est le média qui croît le plus rapidement. En tant que numéro un du secteur et société mondiale de communication extérieure la plus digitalisée, nous considérons que nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti de cette transformation digitale. »

À la suite de l’application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint.

Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » de ce rapport pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d'euros. La somme des montants arrondis ou les calculs de variations peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre 2024 est en hausse de +10,9 % à 948,2 millions d’euros comparé à 855,0 millions d’euros au troisième trimestre 2023.

En excluant l’impact négatif lié à la variation des taux de change et l’effet positif des variations de périmètre, le chiffre d’affaires ajusté augmente de +11,1 %.

Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +10,4 % au troisième trimestre 2024.

Par activité :

Chiffre d'affaires ajusté du 3ème trimestre 2024 (m€) 2023 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 468,5 432,0 +8,4 % +8,8 % Transport 346,9 302,1 +14,8 % +15,5 % Affichage 132,7 120,8 +9,8 % +7,9 % Total 948,2 855,0 +10,9 % +11,1 %

(a) À périmètre et taux de change constants

CA ajusté des 9 premiers mois 2024 (m€) 2023 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 1 386,4 1 254,7 +10,5 % +10,0 % Transport 980,8 838,8 +16,9 % +17,6 % Affichage 388,6 346,5 +12,2 % +9,5 % Total 2 755,8 2 440,0 +12,9 % +12,6 %

(a) À périmètre et taux de change constants

Merci de noter que les commentaires ci-dessous, relatifs aux zones géographiques, concernent l’évolution du chiffre d’affaires organique.

MOBILIER URBAIN

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de +8,4 % à 468,5 millions d'euros (+8,8 % en organique). La France, tirée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le Royaume-Uni et le Reste du Monde, ont connu une croissance à deux chiffres. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique ont enregistré une croissance élevée à un chiffre.

Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté du troisième trimestre, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain, a augmenté de +7,3 % en organique.

TRANSPORT

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de +14,8 % à 346,9 millions d'euros (+15,5 % en organique). La France, le Royaume-Uni, le Reste de l'Europe et l'Asie-Pacifique ont connu une progression à deux chiffres.

AFFICHAGE

Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre a augmenté de +9,8 % à 132,7 millions d’euros (+7,9 % en organique). La France et le Reste de l'Europe ont connu une croissance à deux chiffres. L'Amérique du Nord et le Reste du Monde ont enregistré une croissance élevée à un chiffre.

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe, les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint vont continuer à être intégrées proportionnellement dans le reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s'appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L'information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques antérieures à 2014, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

Au 3ème trimestre 2024, l'impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires ajusté est de -76,1 millions d’euros (-66,0 millions d’euros au troisième trimestre 2023), ramenant le chiffre d'affaires IFRS à 872,0 millions d’euros (789,0 millions d’euros au troisième trimestre 2023).

Pour les neuf premiers mois de l’année 2024, l’impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté est de -217,1 millions d’euros (-184,1 millions d’euros pour les neuf premiers mois de l’année 2023) ; le chiffre d’affaires IFRS est donc de 2 538,7 millions d’euros (2 255,9 millions d’euros pour les neuf premiers mois de l’année 2023).

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d'affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L'exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent au chiffre d’affaires de l’exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d'affaires liées aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1 T2 S1 T3 9M CA ajusté 2023 (a) 721,3 863,7 1 585,0 855,0 2 440,0 CA IFRS 2024 (b) 740,4 926,3 1 666,7 872,0 2 538,7 impacts IFRS 11 (c) 61,2 79,8 141,0 76,1 217,1 CA ajusté 2024 (d) = (b) + (c) 801,6 1 006,1 1 807,6 948,2 2 755,8 Impacts de change (e) 7,1 0,2 7,3 5,4 12,8 CA ajusté 2024 aux taux de change 2023 (f) = (d) + (e) 808,7 1 006,3 1 814,9 953,7 2 768,6 Variation de périmètre (g) -8,4 -9,8 -18,2 -4,1 -22,3 CA organique ajusté 2024 (h) = (f) + (g) 800,3 996,5 1 796,8 949,5 2 746,3 Croissance organique (i) = (h)/(a)-1 +11,0 % +15,4 % +13,4 % +11,1 % +12,6 %







m€ Impact des taux de change au 30 septembre 2024 CNY 4,6 BRL 4,0 AUD 2,3 GBP -7,0 Autres 8,9 Total 12,8





Taux de change moyen 9M 2024 9M 2023 CNY 0,1278 0,1312 BRL 0,1757 0,1843 AUD 0,6091 0,6170 GBP 1,1744 1,1484



Déclarations de nature prévisionnelle

Ce rapport peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent rapport, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la Société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir une copie de ce document d'enregistrement universel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site web www.amf-france.org ou directement auprès de la Société sur le site www.jcdecaux.com.

La Société n’a pas l’obligation et ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.

SITUATION FINANCIERE

L’évolution du chiffre d’affaires est l’élément majeur qui a impacté la marge opérationnelle, le cash-flow disponible ou la dette nette du Groupe au cours du 3ème trimestre 2024.

