Investissements Purpose célèbre son succès en remportant deux prix de fonds de couverture canadiens

TORONTO, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est fière d’annoncer que deux de ses fonds ont remporté des prix dans le cadre des Canadian Hedge Fund Awards de 2024. Les fonds primés sont le Fonds Apollo Private Credit Purpose et le Fonds Pantheon Private Equity Purpose.

Fonds Catégorie Prix Fonds Apollo Private Credit Purpose 2ᵉ place, 1-Year rendement, dette privée Prix des fonds de couverture canadiens Fonds Pantheon Private Equity Purpose 1ᵉʳ rang, 1-Year rendement, actions Prix des fonds de couverture canadiens



« Ces prix soulignent l’excellence de notre équipe de gestion de portefeuille et l’engagement de notre entreprise à donner aux Canadiens les moyens d’atteindre leurs objectifs en leur offrant des solutions de placement de haute qualité axées sur les résultats », a déclaré Vlad Tasevski, chef de la gestion d’actifs, Institutions et Investisseurs chez Purpose.

Les primes annuelles de fonds de couverture canadiens ont été décernées pour la première fois en 2008 et visent deux objectifs. Premièrement, les prix soulignent le talent et les réalisations du secteur canadien des fonds de couverture et, deuxièmement, ils attirent l’attention sur les fonds de couverture du Canada en faisant connaître cette expertise aux médias et à l’ensemble de la communauté financière.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère des actifs d’environ 20 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société indépendante de services financiers axés sur la technologie.



À propos des Prix annuels des fonds de couverture canadiens

Les prix sont fondés uniquement sur des données quantitatives sur le rendement pour la période du 30 juin 2023 au 30 juin 2024, Fundata Canada Inc. assurant la gestion de la collecte et de la compilation des données afin de déterminer les gagnants. Il n’y a pas de processus de nomination ni d’évaluation subjective pour identifier les fonds de couverture gagnants.

Les Fonds Apollo Private Credit Purpose et Fonds Pantheon Private Equity Purpose sont réservés aux « investisseurs accrédités » tels que définis dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et l’Instruction générale 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des frais d’exploitation peuvent être associés aux fonds d’investissement. Veuillez lire les documents d’offre du fonds avant d’investir. Les titres de fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur de dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant total de votre investissement dans un fonds vous sera retourné. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.