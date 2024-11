Les fonds de la Financière Canoe remportent cinq prix Alternative IQ Canadian Hedge Fund

CALGARY, Alberta, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deux fonds Canoe Financial LP (« Financière Canoe ») ont été récompensés par un total de cinq prix pour les rendements absolus et ajustés au risque lors des prix Alternative IQ 2024 Canadian Hedge Fund à Toronto.

Fonds Énergie Alpha Canoe

1 ère place pour le Fonds axé sur les actions avec un rendement sur 3 ans

place pour le Fonds axé sur les actions avec un rendement sur 3 ans 1 ère place pour le Fonds axé sur les actions avec un rendement sur 5 ans

place pour le Fonds axé sur les actions avec un rendement sur 5 ans 3ème place pour le Fonds axé sur les actions avec un ratio de Sharpe sur 3 ans



Fonds de placements privés mondiaux Canoe

3 ème place pour le Fonds de placement privé avec un rendement sur 1 an

place pour le Fonds de placement privé avec un rendement sur 1 an 3ème place pour le Fonds de placement privé avec un rendement sur 3 ans

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d’une valeur à 18,0 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l’ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto et à Montréal.

À propos de Alternative IQ

Alternative IQ produit le programme annuel des Canadian Hedge Fund Awards et ses événements de présentation qui ont lieu à Toronto chaque automne (performance au 30 juin), les conférences annuelles des investisseurs CHFA Winners Showcase qui présentent les gestionnaires de fonds spéculatifs primés aux investisseurs, et divers autres programmes. et des publications au service de l'industrie des fonds spéculatifs au Canada. Alternative IQ se consacre à célébrer, soutenir et développer l'industrie canadienne des fonds spéculatifs. AIQ est une division d'Alliance Sales and Marketing, Inc.

Les Canadian Hedge Fund Awards sont fondés sur le rendement au 30 juin. Les mesures des Canadian Hedge Fund Awards pour chaque catégorie sont les suivantes : Meilleur rendement composé annuel moyen sur 1 an; Meilleur rendement composé annuel moyen sur 3 ans; Meilleur ratio de Sharpe sur 3 ans; Meilleur rendement annuel composé moyen sur 5 ans; Meilleur ratio de Sharpe sur 5 ans. Les Canadian Hedge Fund Awards sont quantitatifs et fondés sur des données sur le rendement recueillies et compilées par Fundata. Les critères d’admissibilité à un Canadian Hedge Fund Award sont les suivants : le fonds doit être domicilié au Canada, avoir une feuille de route d’au moins un an au 30 juin, avoir un actif sous gestion d’au moins 10 millions de dollars et être en dollars canadiens.

Contact

Relations avec les investisseurs

1–877–434–2796

info@canoefinancial.com

Le fonds Canoe Energy Alpha Fund LP (le « Fonds ») est offert aux termes d’une notice d’offre et n’est offert qu’aux investisseurs qui satisfont à certaines exigences en matière d’admissibilité ou de montant d’achat minimal en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La notice d’offre contient des renseignements importants sur le Fonds, y compris son objectif et ses stratégies de placement, ses options d’achat, les frais de gestion applicables, les commissions de rendement et les autres coûts et frais. Elle doit être lue attentivement avant d’investir dans le Fonds. Aucune personne n’a été autorisée à fournir d’autres renseignements ou à faire d’autres déclarations que ceux contenus dans la notice d’offre, et on ne doit se fier qu’aux renseignements et déclarations contenus dans la notice d’offre. Le présent contenu ne constitue qu’un sommaire et doit être lu conjointement avec la notice d’offre du Énergie Alpha Canoe. On ne peut se fier qu’au contenu de la notice d’offre. Le Énergie Alpha Canoe est offert seulement aux investisseurs qui satisfont à la définition d’« investisseur qualifié » ou aux particuliers qui investiront au moins 150 000 $, comme l’énonce le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription. Les investisseurs doivent également être résidents de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou du Québec. Il y a une exigence minimale en matière de souscription de 25 000 $.

Le Fonds de placements privés mondiaux Canoe (le « Fonds ») est un fonds établi en tant que fiducie d’investissement à participation unitaire en vertu des lois de la province de l’Alberta, constitué pour faire des placements en capitalinvestissement. L’objectif de placement du Fonds est d’investir dans des fonds de capital-investissement et des sociétés fermées de multiples régions et secteurs. À cette fin, le Fonds a l’intention d’investir la majeure partie de son actif dans Fiera Comox Global Private Equity Fund (Canada I) LP, société en commandite de l’Ontario (« Fiera Comox LP ») qui détient un portefeuille mondial diversifié de capital-investissement visant à générer des rendements absolus attrayants à long terme tout en préservant le capital. Bien qu’on s’attende à ce que le Fonds investisse directement dans Fiera Comox LP, une partie ou la totalité des placements peut être effectuée par l’entremise du Fonds Fiera Placements privés mondiaux, une fiducie d’investissement à participation unitaire en vertu des lois de la province de Québec ayant le même objectif de placement que le Fonds et qui investit actuellement la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans Fiera Comox LP Le Fonds peut également investir dans d’autres fonds de capital-investissement et d’autres titres privés, mais il n’est pas prévu qu’il le fasse au cours des cinq premières années. Par conséquent, le Fonds est destiné aux investisseurs prêts à s’engager à long terme. Le Fonds est offert aux termes d’une notice d’offre et n’est offert qu’aux investisseurs qui satisfont à certaines exigences en matière d’admissibilité ou de montant d’achat minimal en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La notice d’offre contient des renseignements importants sur le Fonds, y compris son objectif et ses stratégies de placement, ses options d’achat, les frais de gestion applicables, les commissions de rendement et les autres coûts et frais. Elle doit être lue attentivement avant d’investir dans le Fonds. Aucune personne n’a été autorisée à fournir d’autres renseignements ou à faire d’autres déclarations que ceux contenus dans la notice d’offre, et on ne doit se fier qu’aux renseignements et déclarations contenus dans la notice d’offre. Cette présentation est un résumé seulement et doit être lue parallèlement à la notice d’offre du Fonds de placements privés mondiaux Canoe. On ne peut se fier qu’au contenu de la notice d’offre. Le Fonds de placements privés mondiaux Canoe est offert seulement aux investisseurs qui satisfont à la définition d’« investisseur qualifié » ou aux particuliers qui investiront au moins 150 000 $, comme l’énonce le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription. Il y a une exigence minimale en matière de souscription de 25 000 $. Veuillez communiquer avec nous ou consulter les documents d’offre afin de déterminer si vous êtes admissible. Les conseillers en placement devraient consulter les politiques internes de leur société.