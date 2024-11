Bigbank AS 2024. aasta oktoobri tulemused

Bigbanki laenuportfelli jätkas jõudsalt kasvamist ka oktoobris, ületades kuu lõpuks 2,1 miljardi euro taseme. Eriti tähelepanuväärne oli kodulaenuportfelli 30 miljoni euro suurune kasv, mis on 2024. aasta seni suurim kuine müük. Eraldi vaadates suurenesid ka äri- ja tarbimislaenude portfellid.

Oktoobris kiirenes euribori langustempo veelgi. Kui kuu alguses oli 6 kuu euribor veel 3,1% taseme lähedal, siis kuu lõpuks oli 6 kuu euribor kukkunud alla 2,9%. Alla 3% oli 6 kuu euribor viimati 2023. aasta jaanuaris. See tähendab, et trendid, mis on kestnud viimased kvartalid, kestavad ja süvenevad. Langev euribor toob kaasa leevenduse ujuvate intressimääradega laenuklientidele, kuid tähendab pankade jaoks langevaid intressitulusid. Samal ajal vähenevad ka hoiuste intressimäärad, kuid mitte euribori langusega võrreldavas tempos. Hoiuse poole pealt otsivad kliendid üha aktiivsemalt võimalusi lühiajaliste tähtajaliste hoiuste tegemiseks, kuid võrreldes eelnevate kuudega suurenes oktoobris klientide huvi ka säästuhoiuse vastu. Kokkuvõttes kasvas hoiuseportfell 83 miljoni euro võrra, mis on kuisel baasil 2024. aasta paremuselt teine näitaja.

Laenuportfelli krediidikvaliteet püsib eelnevate kuude tasemel. Esimese kvartali lõpus lõppenud lühiajaline kvaliteedi halvenemine on möödanik ja mittetöötava laenuportfelli osakaal kogu laenuportfellist püsib madal. Laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste kulude maht oli oktoobris 1,9 miljonit eurot, mis on 2024. aasta kuukeskmisest madalam.

Oktoobri 2,6 miljoni euro suurune puhaskasum oli rahuldav tulemus. Võrreldes eelmise aasta kümne kuu koondtulemusega on Bigbanki puhaskasum vähenenud 2,1 miljoni euro võrra. Peamisteks languse teguriteks on olnud neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste mahu kasv, kuid oma osa on andnud ka kasvanud palga- ja tulumaksukulu. Viimase efekt tuleneb peamiselt Lätis krediidiasutustele kehtestatud tulumaksukohustusest, mis mõjutab finantstulemusi alates 2023. aasta detsembrist.

Bigbanki 2024. aasta oktoobri majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 504 miljonit eurot 2,4 miljardi euroni (+27%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 473 miljonit 2,1 miljardi euroni (+29%).

Neto intressitulud olid oktoobris 9,2 miljonit eurot, aasta kümne esimese kuuga kokku 88,3 miljonit eurot. Kümne esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 5,9 miljonit eurot (+7%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht ja eraldiste kulu kokku oli aasta kümne esimese kuuga 21,3 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 4,5 miljonit eurot ehk 27%.

Oktoobri puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot. Kümne esimese kuu kasum kokku moodustas 30,2 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 2,1 miljonit eurot ehk 6%.

Omakapitali tootlus oli oktoobris 11,6%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Oktoober 2024 10 kuud 2024 10 kuud 2023 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 9 304 96 421 92 459 3 962 +4% Neto intressitulu 9 193 88 283 82 425 5 858 +7% Neto teenustasud 808 7 533 6 837 696 +10% Tegevuskulud kokku, sh -4 201 -38 845 -38 236 -609 +2% Palgakulud -2 389 -21 965 -19 725 -2 240 +11% Halduskulud -1 088 -9 868 -12 448 2 580 -21% Kasum enne allahindluste kulu 5 103 57 576 54 224 3 352 +6% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused ja eraldiste kulu -1 914 -21 323 -16 828 -4 495 +27% Tulumaks -616 -6 119 -4 606 -1 513 +33% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 2 573 30 133 32 789 -2 656 -8% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 29 -557 586 Aruandeperioodi kasum 2 573 30 162 32 232 -2 070 -6% Ärimahud, tuhandetes eurodes Oktoober 2024 10 kuud 2024 10 kuud 2023 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 357 577 2 357 577 1 853 600 503 977 +27% Nõuded klientidele 2 103 649 2 103 649 1 630 400 473 249 +29% Võtmenäitajad Oktoober 2024 10 kuud 2024 10 kuud 2023 Erinevus YoY ROE 11,6% 14,1% 17,0% -2,9pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 45,2% 40,3% 41,4% -1,1pp Soovitusindeks (NPS) 57 57 58 -1





Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS ( www.bigbank.ee ) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.oktoobri 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,7 miljardit eurot ning omakapital 267,6 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

