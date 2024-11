Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 8. november 2024

Selskabsmeddelelse nr. 10/2024



Opdatering af helårsforventninger for 2024

Aktiviteten i den europæiske automobilindustri og bygge/anlægsindustri var meget lav i 3. kvartal og forventes fortsat at være lav i 4. kvartal. Derfor havde SKAKO i 3. kvartal et stort fokus på at vinde og forberede gennemførelsen af den store ordre på 150 mio.kr. til OCP i Marokko, jf. OMX 8/2024, der vil sikre meget stærk vækst og indtjening i 2025 og 2026 i forhold til 2024. Tilsammen bidrog dette til et midlertidigt fald i omsætning og indtjening i 3. kvartal drevet af kundesegmentet Minerals, mens det vigtige kundesegment Recycling fortsatte den solide vækst.

Som følge af denne udvikling opdateres helårsforventningerne til 2024:

Omsætningsudvikling forventes i intervallet -2% til 1% (tidligere 2-5%)

Resultat af primære drift (EBIT) før special items forventes fortsat at blive 24-28 mio.kr., dog i den nedre del af intervallet

Foreløbige regnskabstal for 3. kvartal 2024

3. kvt.

2024 3. kvt.

2023 Udvikling 1.-3. kvt.

2024 1.-3. kvt.

2023 Udvikling Nettoomsætning 53.591 58.010 -7,6% 176.932 181.523 -2,5% Bruttofortjeneste 16.328 17.981 -9,2% 51.267 53.861 -4,8% Resultat af primær drift (EBIT) før special items 3.888 6.492 -40,1% 14.032 17.047 -17,7% Ordrebeholdning 212.680 72.107 195,0% 212.680 72.107 195,0%

”Vi er meget tilfredse med, at vi er lykkedes med at fastholde vores forventninger til EBIT for 2024 til trods for en langsommere omsætningsudvikling end oprindelig forventet. På grund af udfordringerne i kundesegmenterne Fasteners og Minerals, som er afhængige at den europæiske automobilindustri og bygge/anlægsindustri, er fokus øget på at forberede leverancen af den store Marokkanske ordre på 150 mio. kr. Dette forventes at sikre resultatet i 2024 og en stærk omsætnings- og indtjeningsvækst i 2025 og 2026”, udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Forventningen er baseret på, at der ikke indtræffer begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi og SKAKO´s markeder i 4. kvartal.

SKAKO forventer at offentliggøre kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 den 13. november 2024.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand: 23 47 56 40