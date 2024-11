PTV Logistics lancia la “nuova generazio-ne” di software per la pianificazione dei percorsi per mezzi pesanti

KARLSRUHE, Germany, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche per la logistica e i trasporti, ha appena lanciato la nuova generazione di uno dei suoi software di punta per la pianificazione logistica, PTV Map&Guide. Questo prodotto all'avanguardia non solo stabilisce un nuovo standard per il calcolo accurato dei costi di pedaggio, la pianificazione dei percorsi dei camion e l'esperienza dell'utente, ma tiene anche conto dei requisiti ambientali, sociali e di governance (ESG).

A più di 30 anni da quando PTV Logistics ha creato lo standard nel calcolo dei costi di trasporto per le aziende, è stata rilasciata la nuova generazione di PTV Map&Guide. Questa versione di PTV Map&Guide è dotata di un'interfaccia utente completamente nuova e semplificata che ne facilita l'utilizzo. Inoltre, è stata inclusa un'ampia gamma di aggiornamenti, casi d'uso e nuove funzionalità per aiutare gli utenti a migliorare la pianificazione dei percorsi, aumentare l'efficienza e fornire approfondimenti su calcoli quali: costi di trasporto, emissioni, pedaggi e tempi e distanze, senza compromettere la qualità del servizio.

I clienti potranno beneficiare di:

Nuova UX e UI, grande esperienza utente grazie alla nuova UI e alla perfetta integrazione con la piattaforma myPTV.

Simulazione del percorso dei veicoli elettrici (EV) che consente di effettuare un benchmarking con altri tipi di veicoli.

Miglioramento della stima dei costi di pedaggio sulla base di informazioni aggiornate che tengono conto di tutte le classi di emissioni, compresi i veicoli elettrici, a GPL, a metano e ibridi.

Migliore pianificazione sulla base delle normative ambientali grazie ai sistemi di riscossione elettronica dei pedaggi (ETC) e alle etichette europee che possono essere assegnate a ciascun veicolo per rispettare le normative regionali sulle zone a basse emissioni (LEZ). Questo aiuta a progettare percorsi più economici e flessibili.

Routing ad alte prestazioni, con miglioramenti al routing statico standard e al routing dinamico personalizzato, che garantisce tempi di calcolo più rapidi e risultati più accurati, anche per percorsi complessi e a lunga distanza.

Copertura cartografica mondiale che può essere utilizzata per pianificare e ottimizzare i percorsi in qualsiasi parte del mondo.

Pianificazione avanzata che tiene conto dei modelli di traffico stagionali e regionali e anticipa gli incidenti futuri, consentendo di modificare il percorso in modo proattivo.

Supporto al processo decisionale grazie a un confronto completo dei percorsi che tiene conto di costi, distanza, tempo, emissioni e normative regionali.

Calcolo di distanze standardizzato in termini di chilometraggio per semplificare la rendicontazione delle spese e di emissioni (secondo i più recenti standard ISO, GLEC e HBEFA) per garantire la conformità.

PTV Map&Guide aiuta le aziende del settore dei trasporti e della logistica, del commercio all'ingrosso, della produzione e della vendita al dettaglio a migliorare il calcolo dei percorsi, la pianificazione e l'organizzazione della flotta di veicoli. La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con i responsabili dei trasporti, i pianificatori dei trasporti e i clienti.



"La Kruse Spedition GmbH & Co. KG punta sulla qualità, sull'affidabilità e sulla fiducia dei propri clienti. Garantiamo una lavorazione senza intoppi grazie a oltre 250 persone altamente motivate e alla nostra moderna flotta di veicoli. Per calcolare con precisione le nostre offerte utilizziamo PTV Map&Guide. Il software ci permette di calcolare i costi di trasporto tenendo conto di tutti i fattori rilevanti come tempo, distanza e pedaggi. Questo non solo aumenta l'efficienza dei nostri processi di gara, ma garantisce anche la trasparenza dei prezzi.

Con PTV Map&Guide possiamo fornire ai nostri clienti offerte affidabili e competitive che soddisfano i nostri standard di alta qualità."

Jannes Kruse, responsabile delle risorse umane

Rappresentante autorizzato Kruse Spedition GmbH & Co. KG

Sostenibilità

Questa evoluzione di PTV Map&Guide segna un salto significativo nel futuro della sostenibilità nell'ambito della pianificazione dei percorsi dei camion per supportare la conformità ESG e lo standard europeo del chilometro per il settore logistico con un calcolo accurato dei pedaggi, dei costi di trasporto e delle emissioni. PTV Logistics continuerà a sviluppare il prodotto e a garantire che si evolva in base alle esigenze del mercato e dei suoi clienti. Di conseguenza, sono attesi ulteriori miglioramenti in futuro.

"Il nostro team è entusiasta di presentare l'ultima versione di PTV Map&Guide, che definisce un nuovo standard per la pianificazione dei percorsi dei camion per tutti i tipi di veicoli stradali. Questa versione rappresenta il culmine di una tecnologia innovativa e di un design incentrato sull'utente, e continuiamo a impegnarci a perfezionare e ampliare le nostre soluzioni per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e dell'industria logistica."

Holger Indervoort

Product Manager e Designer di PTV Logistics

Mentre l'ultima versione di questa tecnologia viene completamente implementata, l'attuale versione di PTV Map&Guide Internet continuerà a funzionare per consentire una transizione senza problemi ai suoi utenti. Per saperne di più sulla prossima generazione di PTV Map&Guide e per esplorare il futuro della pianificazione dei percorsi dei camion, visitate il nostro sito web o iscrivetevi per una prova gratuita e sperimentate il potere della precisione.

PTV Logistics

PTV Logistics è un fornitore leader di soluzioni logistiche innovative, impegnato a fornire alle aziende tecnologie all'avanguardia per ottimizzare i processi di trasporto e della supply chain. Con particolare attenzione all'efficienza, alla sostenibilità e alla soddisfazione del cliente, PTV Logistics continua a guidare il progresso nel settore della logistica.