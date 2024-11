HEZE, Chine, 09 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 30 octobre au 1er novembre, la Chinese Embassy in the Republic of Bulgaria, en collaboration avec une délégation envoyée par le CPC Heze Municipal Committee et le Heze government, a organisé des activités de célébration pour la cérémonie d’inauguration du Jardin de la Pivoine sur le thème « Harmony and Mutual Learning among Civilizations » (harmonie et apprentissage mutuel entre les civilisations), pour commémorer le 75ᵉ anniversaire des liens diplomatiques entre la Chine et la Bulgarie à Sofia et à Plovdiv. 700 pivoines en provenance d’Heze ont fait le voyage pour être plantées à plusieurs endroits, dont le Bulgarian Presidential Palace, le Jardin botanique de la Bulgarian Academy of Sciences, South Park à Sofia, l’Agricultural University de Plovdiv et le China Cultural Center à Sofia.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Afin d’encourager la coopération bilatérale, la première cérémonie d’inauguration s’est tenue à South Park, à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Des représentants des départements concernés des deux pays, dont la Chinese Embassy in the Republic of Bulgaria, la Bulgarian National Assembly, le Bulgarian Institute of Ornamental and Medicinal Plants, le Sofia City Hall et la délégation de la ville d’Heze, ont assisté à l’événement. Pendant la cérémonie, la délégation d’Heze a échangé des cadeaux commémoratifs avec les représentants bulgares et organisé divers spectacles et expositions.

Tsoncho Ganev, vice-président de la Bulgarian National Assembly, a souligné que la pivoine symbolisait la paix, l’honneur, l’amour et la richesse, apportant force et prospérité à la Bulgarie. Il a fait part de son espoir de voir ce jardin devenir un symbole d’harmonie et de nouveaux départs pour renforcer les relations amicales entre les deux pays.

À la tête de la délégation d’Heze, Li Dongyan a déclaré que la rencontre entre les pivoines chinoises et les roses bulgares n’était pas simplement la plantation de fleurs, mais aussi une fusion des cultures et un dialogue entre les âmes. Les pivoines, riches de significations et de connotations culturelles, viennent s’associer aux roses bulgares pour mettre en évidence le respect mutuel et la coexistence harmonieuse entre les cultures orientales et occidentales.

Pendant sa visite, la délégation d’Heze a présenté des pivoines au Jardin botanique de la Bulgarian Academy of Sciences et au Cultural Park de Plovdiv. Par l’installation de plaques commémoratives, les discours sincères prononcés par les invités chinois comme étrangers, l’échange de souvenirs, la cultivation des pivoines et l’organisation de spectacles culturels, elle a célébré ce moment important aux côtés de ses amis bulgares.

Wang Min, conseiller à la Chinese Embassy in the Republic of Bulgaria, a fait remarquer que l’installation du Jardin de la Pivoine ne commémore pas uniquement le 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Bulgarie, mais exprime également le souhait d’une amitié durable entre les deux pays. Une relation qui nécessite des efforts concertés aussi bien de la part de la Chine que de la Bulgarie.

Hristina Yancheva, gouverneur de la région de Plovdiv, a affirmé que l’installation du Jardin des Pivoines renforcera les liens entre la Chine et la Bulgarie.

Svetlana Nikolova, directrice du Jardin botanique de la Bulgarian Academy of Sciences, a fait remarquer que ce Jardin des Pivoines apporte de la gaieté à la fois au lieu et à ses milliers de visiteurs, et qu’il deviendra un beau témoignage de l’amitié entre les deux peuples.

Au printemps prochain, les pivoines chinoises fleuriront aux côtés des roses bulgares, chacune rayonnant d’une beauté unique, pour créer un paysage aussi sublime qu’harmonieux.

Source: CPC Heze Municipal Committee