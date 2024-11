Novo DeepInsight "a próxima fase" da FUJIFILM

RATINGEN, Alemanha, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A FUJIFILM Healthcare Europe orgulha-se de lançar a próxima fase do DeepInsight, uma tecnologia de ultrassons inovadora que apoia o diagnóstico precoce e exato, o tratamento e a gestão de acompanhamento para profissionais de imagiologia.

A nossa solução de imagiologia potenciada com IA foi concebida para médicos e especialistas em radiologia que necessitam de ter acesso a informações detalhadas de imagiologia e ter a capacidade de proporcionar uma experiência de digitalização otimizada aos pacientes.

Rico em contraste e resolução espacial, o nosso inovador sistema de ultrassons concentra-se em melhorar a exatidão do diagnóstico, juntamente com eficiências de digitalização que acrescentam valor aos profissionais de saúde e aos pacientes.

"Procurando o desenvolvimento de soluções fáceis de utilizar, a FUJIFILM Healthcare Europe disponibiliza a próxima fase em tecnologia de diagnóstico com a nossa mais recente atualização do DeepInsight.

Seja qual for o desafio clínico, a nossa solução inovadora baseada em IA, com nova tecnologia de formação de feixes, tem a flexibilidade para satisfazer as expectativas desafiantes ao longo do percurso do paciente, desde o diagnóstico até ao apoio ao tratamento e gestão de acompanhamento, para benefício do paciente".

– Anne-Laure Jet, Responsável de produtos de ultrassons europeia

MELHORAR A EXATIDÃO DO DIAGNÓSTICO

A atualização recentemente lançada para a solução de ultrassons DeepInsight oferece uma qualidade de imagem melhorada, enfatizando as estruturas dos tecidos com uma gradação rica. A nossa sofisticada tecnologia de formação de feixes permite uma maior visibilidade de estruturas de tecidos complexos, apoiando os médicos com informações mais detalhadas e melhorando a tomada de decisões clínicas no processo, desde o diagnóstico até ao tratamento.

APOIAMOS EXAMES MENOS DEMORADOS

Com uma experiência de digitalização otimizada e uma maior exatidão da imagem, a tecnologia apresentada neste novo lançamento apoia os especialistas em imagiologia na prestação de serviços de deteção e exame menos demorados aos pacientes, contribuindo para o diagnóstico precoce e melhores resultados para os pacientes. As novas funcionalidades fáceis de utilizar simplificam a operação dos aparelhos de ultrassons, permitindo um maior foco na experiência do paciente durante os procedimentos.

APRENDIZAGEM PROFUNDA INOVADORA PARA O BEM-ESTAR DO PACIENTE

Anne-Laure Jet, Responsável de produtos de ultrassons europeia, afirmou: "O nosso novo sistema baseado em IA* foi desenvolvido utilizando uma aprendizagem profunda para suplantar as exigências do utilizador e contribuir para o desenvolvimento da saúde e bem-estar do paciente."

Com tecnologia que melhora a qualidade da imagem, a nova versão da solução de ultrassons DeepInsight da FUJIFILM proporciona resultados de imagiologia mais claros, garantindo ao mesmo tempo o bem-estar do utilizador e do paciente durante os procedimentos, para ajudar os departamentos de radiologia a proporcionarem uma melhor experiência ao paciente.

* A tecnologia foi desenvolvida utilizando tecnologia de aprendizagem automática de IA. O desempenho e a exatidão do sistema não altera automaticamente após a implementação.

COMPATIBILIDADE COM SONDA CMUT (Arietta® 750DeepInsight e 850DeepInsight)

O recentemente otimizado DeepInsight foi concebido tendo em mente a compatibilidade. Dá apoio aos profissionais de saúde na utilização da nossa sonda patenteada e de alta potência, com a inovadora Tecnologia de bolacha de silício CMUT (Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers, Transdutores Capacitivos de Ultrassons Micromaquinados). Incluindo uma largura de banda de frequência mais ampla de 22-2 MHz, permite uma correspondência acústica ideal com o corpo humano, aumentando a qualidade e a exatidão dos resultados de imagiologia numa vasta gama de procedimentos com ultrassons.

"Estamos entusiasmados por apresentarmos a nossa mais recente tecnologia de ultrassons, que oferece uma clareza e exatidão de imagiologia mais profundas, capacitando os profissionais de saúde a apoiarem diagnósticos mais exatos e a otimizar os cuidados prestados aos pacientes".

– Maria Paola Aquilone, Responsável do marketing europeu para os sistemas de ultrassons

Já disponível!

O novo DeepInsight "a próxima fase" estará disponível para os Arietta® 750 e 850 DeepInsight, na Europa a partir de 9 de novembro de 2024.

Junte-se a nós em Nápoles

Venha ver o DeepInsight "a próxima fase" AO VIVO no stand 18-19 do Congresso EUROSON 2024. De 9 a 11 de novembro, em Nápoles.

Fujifilm, Orgulhosamente ao seu lado

Ao celebrar recentemente o seu 90.º aniversário como inovadora a nível global na área dos cuidados de saúde e imagiologia, as soluções de tecnologia médica inovadoras da Fujifilm são concebidas para melhorar a acessibilidade dos pacientes aos serviços de cuidados de saúde, com diagnóstico precoce e tratamentos médicos que proporcionam um impacto positivo contínuo na nossa sociedade.

Saiba mais

Visite o site da Fujifilm Healthcare Europe: https://global.fujifilm.com/en/all-regions/eu

Maria Paola Aquilone (Responsável do marketing europeu para os sistemas de ultrassons)

maria.paola.aquilone@fujifilm.com

Anne Laure Jet (Responsável de produto europeia)

anne-laure.jet@fujifilm.com

