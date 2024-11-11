EBC Financial Group 在智利注册商标，加强其在拉美地区的业务布局

圣地亚哥，智利, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 欣然宣布已成功在智利注册商标，此举标志着 EBC 在拉丁美洲的业务拓展进一步深化，也彰显了其对负责任的市场扩张和投资者保护的承诺。 这一战略举措体现了 EBC 致力于维护品牌完整性，并在南美最具活力金融市场之一中建立可信的业务影响力的决心。





扩展 EBC 在拉美地区的影响力

智利外汇市场发展迅速，加上近期又强化了监管措施，使其成为了 EBC 业务扩张的重要地区。 The Financial Market Commission (CMF)，即智利主要的监管机构，制定了更加严格的市场行为准则，以重塑该国的金融生态系统，从而遏制金融违规行为，强化问责制。 随着投资者保护和透明度标准不断提升，智利已成为负责任金融交易的中心。

EBC 的商标注册是其在快速变化的市场中保护知识产权的关键举措。 随着智利致力于执行更高的金融诚信标准，并努力成为该地区监管的典范，EBC 努力维护其品牌影响力的举措与拉美地区对运营透明度和知识产权保护的普遍行业预期不谋而合。

智利的监管机构越来越关注加强市场安全，在智利建立商标保护是 EBC 在拉美地区持续扩张的重要基石。 随着 EBC 不断扩大业务范围，这一正式的品牌认可不仅能保护其在智利免遭侵权，也可以支持该公司以负责任的方式为拉美客户提供服务的宗旨。 这一基石可以为 EBC 更广泛的策略提供支持，因为该公司正在其他拉美国家/地区积极争取类似的保护。 这些举措可确保 EBC 在该地区金融监管环境不断成熟的过程中，能够继续保持其认可度和可信度。

通过金融教育和实践培训赋能拉美投资者

EBC 支持拉美投资者的决心不止于获取法律保护。 最近，EBC 在哥伦比亚、墨西哥、智利和阿根廷等主要拉美市场举办了一系列交易研讨会，旨在为新手和经验丰富的投资者提供高级交易知识和战略洞察。 在这些研讨会上，EBC 的资深交易员针对基本面和技术分析、交易心理学以及有效策略实施等关键主题进行了指导，并现场演示了 EBC 可促进交易决策的平台和工具。

此举符合 EBC 更宏大的目标：打造一个全球网络，将交易者与行业专家连接起来，为他们提供系统的金融教育，以便他们自信地应对复杂的市场。 EBC 专注于掌握交易技巧，这反映出其致力于建立一个社区，让投资者能够在结构化、支持性的环境中获得实现其潜力所需的资源和工具。

全球合作伙伴关系与教育举措

除了在拉美地区的扩张，EBC Financial Group 还在通过战略合作伙伴关系和教育推广来推动全球参与。 EBC 与牛津大学经济学系合作，继续赞助该机构“What Economists Really Do”（经济学家真正做什么）系列研讨会，展示经济学如何为世界上一些最紧迫的挑战提供解决方案。 在新一期即将于 2024 年 11 月 14 日在牛津大学基督教堂学院举行的有关“宏观经济学与气候”的研讨会中，EBC 将致力于支持推动社区参与和社会变革的活动，通过公共教育弥合信息差距，促进可持续、知识驱动型社会的发展。

EBC 也是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴。 这一为期三年半的合作伙伴关系于 2024 年 4 月启动，覆盖亚太、拉美、中东及非洲地区，将 EBC 对透明度和投资者保护的承诺与巴塞罗那足球俱乐部的尊重、雄心和社区影响的价值观结合在了一起。

EBC 在西甲赛场上的出现，使其在重磅比赛期间于包括大中华区在内的重要市场上获得了极大的曝光，将品牌与全球主要地区的不同受众建立了联系。 这种曝光增强了 EBC 在体育界的影响力，彰显了其致力于连接金融与体育的承诺。 通过与巴塞罗那足球俱乐部这样的全球知名俱乐部合作，EBC 强化了其在新的受众群体中的影响力，并助力实现其与全球球迷和交易者建立联系的使命。

打造全球品牌，覆盖发达和新兴市场

目前，EBC Financial Group 的商标已在智利完成注册，并准备进一步进行全球扩张，继续坚定不移地履行其提供可靠、高效和有竞争力的金融服务的使命。 截至目前，EBC Financial Group 已在中国香港、中国台湾、英国、印度尼西亚、马来西亚、印度、日本、新加坡、智利和秘鲁等多个关键市场完成了商标注册。 在拉美取得的这一成就增强了 EBC 品牌的全球影响力，确保全球客户享受最高水平的金融诚信。

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关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于久负盛名的伦敦金融区，是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的著名金融集团。 EBC 迅速确立其作为全球经纪商的地位，在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼、开曼群岛等主要金融中心以及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场广泛开展业务。 EBC 为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者等多元化客户提供服务，满足他们的需求。

EBC 屡获殊荣，始终遵守最高道德标准和国际法规，并引以为傲。 EBC Financial Group 的子公司受到当地司法管辖区的监管并获得许可。 EBC Financial Group (UK) Limited 由英国金融行为监管局（FCA）监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 由开曼群岛金融管理局（CIMA）监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）监管。

EBC Group 核心人员拥有逾 30 年的大型金融机构的专业工作经验，巧妙驾驭了多个经济周期，时间跨越《广场协议》和 2015 年瑞郎黑天鹅事件。 EBC 倡导诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保每一次投资者参与都得到应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC 也是联合国基金会旨在改善全球卫生成果的“联合战胜疟疾”运动的合作伙伴。 从 2024 年 2 月开始，EBC 支持牛津大学经济系的“经济学家真正做什么”公众参与系列，揭开经济学的神秘面纱，并将其应用于重大社会挑战，以增强公众理解和对话。

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