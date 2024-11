Selskabsmeddelelse nr. 54/2024 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







11. november 2024

Storaktionærmeddelelse – Sydbank A/S

Med henvisning til § 31 i lov om kapitalmarkeder oplyses, at Sydbank A/S den 8. november 2024 gennem direkte og indirekte besiddelser råder over 2.732.283 aktier i Sydbank A/S svarende til 5,00% af det samlede antal aktier i Sydbank A/S.

Bankens besiddelse af egne aktier kan for hovedparten henføres til bankens aktietilbagekøbsprogram på 1.200 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 28. februar 2024 og afsluttes senest den 31. januar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet er nærmere beskrevet i Selskabsmeddelelse 03/2024.

Venlig hilsen



Sydbank A/S



Vedhæftet fil