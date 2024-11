COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 12 NOVEMBRE 2024





LAURENT SFAXI EST NOMMÉ

DIRECTEUR DES RELATIONS INVESTISSEURS D’EXOSENS





Exosens annonce la nomination de Laurent Sfaxi en tant que directeur des relations investisseurs, au sein de la direction financière du Groupe, dirigée par Quynh-Boi Demey (CFO). Il s’agit d’une fonction créée à la suite de l'introduction en bourse d’Exosens en juin 2024.

M. Sfaxi, qui dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la communication financière et des relations investisseurs, apportera ainsi son expertise dans ce poste stratégique pour renforcer les liens d’Exosens avec les actionnaires, les analystes financiers et les investisseurs du Groupe.

« Nous sommes ravis d’accueillir Laurent au sein d’Exosens. Son expérience et son expertise sont des atouts majeurs pour accompagner les ambitions de croissance de notre groupe dans sa nouvelle phase de développement. La présence de Laurent est donc indispensable pour que nous puissions continuer à tisser un lien étroit avec la communauté financière et poursuivre le travail engagé au moment de notre introduction en bourse » a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d'Exosens.

Biographie

Laurent Sfaxi a commencé sa carrière en tant qu’analyste financier, tout d’abord chez Aurel Leven, puis au sein du bureau de recherche de HSBC CCF Securities. En 2004, il a rejoint le groupe Thomson Multimedia en tant que responsable relations investisseurs, puis directeur, poste qu’il a occupé pendant une douzaine d’années, et où il a accompagné la communication financière de l’entreprise dans sa phase de transformation stratégique. En 2016, il a intégré le groupe Maisons du Monde en tant que directeur de la communication financière et des relations investisseurs, avant de rejoindre Quadient en 2020 sur des fonctions similaires. Avant son arrivée chez Exosens, il était directeur des relations investisseurs chez Deezer. Laurent est titulaire d’un DESS en Techniques Financières et Bancaires et d’un Magistère Banque-Finance de l’Université Panthéon-Assas.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 10 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 700 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens est inclus dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable, et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

Plus d’informations : exosens.com

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Presse

Brunswick, exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78

