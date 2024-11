Bitwise lance le premier ETP Aptos Staking au monde sur SIX Swiss Exchange

Premier du genre : L'ETP Bitwise Aptos Staking est le premier ETP Aptos au monde, démontrant le leadership continu de Bitwise dans l'accès à de nouvelles opportunités dans la classe émergente des actifs crypto.

L'ETP Bitwise Aptos Staking est le premier ETP Aptos au monde, démontrant le leadership continu de Bitwise dans l'accès à de nouvelles opportunités dans la classe émergente des actifs crypto. Aptos - Blockchain Layer 1 à haute performance : Aptos est souvent décrite comme une blockchain « prête pour la production » en raison de sa vitesse incroyable et de sa rentabilité. Récemment, de grandes institutions financières et des marques grand public ont choisi de s'appuyer sur cette blockchain.

Aptos est souvent décrite comme une blockchain « prête pour la production » en raison de sa vitesse incroyable et de sa rentabilité. Récemment, de grandes institutions financières et des marques grand public ont choisi de s'appuyer sur cette blockchain. Staking : L'ETP stakera les Aptos détenus par le produit, générant ainsi des rendements supplémentaires d'environ 4,7 % nets de frais, tout en offrant aux investisseurs une liquidité quotidienne en bourse.





12 novembre 2024. Zurich, Suisse : Bitwise Asset Management annonce aujourd'hui que son nouvel ETP Bitwise Aptos Staking (Ticker APTB ; L'ISIN DE000A4AJWU3) sera coté à la SIX Swiss Exchange le 19 novembre 2024. Le produit sera le premier ETP Aptos Staking au monde.

Bitwise a conçu APTB pour qu'il soit accessible aux investisseurs institutionnels et particuliers via des marchés réglementés en utilisant un dépositaire, un auditeur, un administrateur et une infrastructure de staking de premier ordre. APTB est adossé physiquement et stakera l'Aptos sous-jacent pour générer des rendements d'environ 4,7 %, nets des frais, qui seront accumulés directement dans l'ETP.

Aptos a été lancé en 2022, deux ans et demi après Solana et sept ans après Ethereum. Aptos a été salué pour ses performances révolutionnaires qui permettent des applications à l'échelle commerciale, et a rapidement atteint plus de 8 millions d'utilisateurs actifs mensuels . Aptos Labs, qui est l'un des principaux contributeurs de la blockchain, est dirigé par une équipe de direction qui a auparavant travaillé sur l'initiative blockchain de Meta, et est soutenu par des investisseurs institutionnels de premier plan, notamment Andreessen Horowitz, Apollo Global Management, PayPal Ventures et Franklin Templeton Investments.

L'ETP Aptos Staking est le deuxième à être lancé dans le cadre de l’offre de produits européens Total Return de Bitwise, après ET32 (ISIN DE000A3G90G9), qui a récemment dépassé les 50 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Hunter Horsley, PDG et cofondateur de Bitwise : « Depuis sept ans, Bitwise est un partenaire dédié aux investisseurs qui s'efforcent de comprendre et désirent accéder aux opportunités de cette nouvelle classe d'actifs. Avec le lancement des ETF spot Bitcoin et Ethereum aux États-Unis, un grand nombre d'investisseurs ont commencé à rechercher et à ajouter des actifs numériques dans leurs portefeuilles cette année. Nous sommes ravis de pouvoir maintenant lancer l'ETP Bitwise Aptos Staking afin d'élargir l'accès à l'une des blockchains de nouvelle génération les plus passionnantes de ce secteur.

« L'accessibilité est au cœur de l'écosystème Aptos. Chaque jour, des utilisateurs de tous les coins du monde et de tous niveaux d'expérience construisent, effectuent des transactions et créent sur Aptos », a déclaré Bashar Lazaar, responsable des subventions et de l'écosystème à la Fondation Aptos. « Cet ETP rend l'adhésion à l'écosystème Aptos plus accessible et ouvre la porte à de nouvelles voix, à de nouveaux développeurs et à une nouvelle audience leur permettant de s'impliquer de manière sécurisée et transparente. »

« En tant qu’un des principaux leaders dans le secteur, Bitwise est en mesure d'étendre l'inclusion financière à l'échelle mondiale », déclare Mo Shaikh, PDG et cofondateur d'Aptos Labs et contributeur clé de l'écosystème Aptos. « L'ETP Staking d'Aptos marque un bond en avant significatif pour l'avenir de l'adoption institutionnelle et valide la fiabilité, l'évolutivité et la vitesse de la blockchain Aptos. J'ai hâte de voir quel nouveau potentiel cela va débloquer dans un avenir proche. »

Bradley Duke, responsable Europe chez Bitwise, a ajouté : « Nous avons vu les investisseurs européens s'intéresser de plus en plus à cette classe d'actifs cette année. L'ETP Aptos Staking est conçu pour les investisseurs institutionnels avant-gardistes et les particuliers avertis en crypto-monnaies à la recherche d'un produit de haute qualité pour obtenir une exposition à cette blockchain prometteuse à travers un véhicule réglementé. Nous sommes ravis d'introduire APTB par le biais d'une cotation primaire à la SIX Swiss Exchange. »

APTB est le 10eme ETP pour Bitwise en Europe, rejoignant une offre comprenant le plus grand et le plus liquide ETP Bitcoin d’Europe ( BTCE) et l'ETP Ethereum Staking ( ET32 ) lancé plus tôt cette année. APTB est le premier produit lancé depuis l'acquisition d'ETC Group par Bitwise en août, et après le lancement à la SIX Swiss Exchange, Bitwise prévoit de coter l'ETP sur d'autres grandes bourses européennes.

Le staking est un moyen de générer des revenus pour les propriétaires d'actifs crypto. Lorsque les détenteurs de tokens stakent pour valider des transactions sur un réseau blockchain Proof of Stake (PoS) tel qu'Aptos, ils contribuent à la sécurité de la blockchain et reçoivent des tokens supplémentaires en récompense. À bien des égards, le staking est similaire à recevoir des dividendes lorsque vous détenez des actions. Vous trouverez plus d'informations dans le guide de staking des actifs numériques récemment publié sur notre site Web.

Détails clés du produit

Nom de l'ETP Bitwise Aptos Staking ETP Ticker principal APTB ISIN DE000A4AJWU3 Valor 139573609 Récompense de staking attendue (nette de frais)* 4.7% TER 0.85% p.a.

*Représente les récompenses attendues à recevoir et à accumuler dans l'ETP, exprimées en % annualisé. Ce nombre est susceptible d'être modifié en fonction des taux du marché pour les récompenses en staking APT et sera périodiquement ajusté.

À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux leaders spécialisés dans les crypto-monnaies. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par les cryptomonnaies. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparément, des fonds privés et des stratégies de fonds spéculatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des quatre dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe, ou le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100 % des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.com/eu

Contact média :

Rose Piquante

Sophie Baumont, Paris

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com

Informations importantes

Cet article ne constitue pas un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat de produits financiers. Cet article est publié par Bitwise Europe GmbH (« BEU »), une société anonyme domiciliée en Allemagne, à titre d'information uniquement et conformément à toutes les lois et réglementations applicables. BEU ne donne aucune assurance ou garantie explicite ou implicite concernant l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Il est conseillé de ne pas se fier à l'équité, à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Veuillez noter que cet article ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'acquisition de produits financiers ou de cryptomonnaies.

Avant d'investir dans des Exchange Traded Products (« ETP ») cryptographiques, les investisseurs potentiels doivent tenir compte des éléments suivants :