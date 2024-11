Bitwise lancia su SIX Swiss Exchange il primo ETP Aptos Staking al mondo

Primo nel suo genere: Il Bitwise Aptos Staking ETP è il primo ETP su Aptos al mondo, a dimostrazione della leadership di Bitwise nel fornire accesso a nuove opportunità nella classe emergente degli asset crittografici

18 novembre 2024 - Bitwise Asset Management annuncia la quotazione del nuovo ETP “Bitwise Aptos Staking” (Ticker APTB; ISIN DE000A4AJWU3) alla SIX Swiss Exchange che avverrà domani, 19 novembre 2024. Il prodotto sarà il primo Aptos Staking ETP al mondo.

Bitwise ha progettato l'APTB per essere accessibile sia agli investitori istituzionali che a quelli retail attraverso i mercati regolamentati, utilizzando un custode, un revisore, un amministratore e un'infrastruttura di staking di prim'ordine. L'APTB è supportato fisicamente e prevede lo staking dell'Aptos sottostante per generare un rendimento di circa il 4,7%, al netto delle commissioni, che sarà accumulato direttamente all'interno dell'ETP.

Aptos è una blockchain Layer 1 di nuova generazione, lanciata nel 2022, due anni dopo Solana e sette anni dopo Ethereum. Aptos è stata elogiata per le sue prestazioni fortemente innovative che consentono applicazioni su scala aziendale, ed è cresciuta rapidamente, fino a raggiungere oltre 8 milioni di utenti attivi mensili . Aptos Labs, che sviluppa la blockchain, è guidato da un team di esperienza che in precedenza ha lavorato all'iniziativa blockchain di Meta ed è sostenuto da importanti investitori istituzionali, tra cui figurano Andreessen Horowitz, Apollo Global Management, PayPal Ventures e Multicoin Capital.

L'Aptos Staking ETP è il secondo ad essere lanciato nell'ambito della gamma europea di prodotti Total Return di Bitwise, dopo l'Ethereum Staking ETP (ISIN DE000A3G90G9) , che ha recentemente superato i 50 milioni di dollari di asset in gestione.

Hunter Horsley, CEO e co-fondatore di Bitwise, ha dichiarato: “Bitwise è un partner di riferimento per gli investitori che lavorano per comprendere e accedere alle opportunità della nuova classe di asset crittografici. Con il lancio degli ETP spot su Bitcoin ed Ethereum negli Stati Uniti, quest'anno un'ampia fetta di investitori ha iniziato a ricercare e aggiungere asset digitali nei propri portafogli. Siamo entusiasti di lanciare il Bitwise Aptos Staking ETP per ampliare l'accesso a una delle blockchain di nuova generazione più interessanti nel suo genere”.

"L'accessibilità è fondamentale per l'ecosistema Aptos. Ogni giorno, utenti da tutto il mondo e con diversi livelli di esperienza costruiscono, transano e creano su Aptos," ha dichiarato Bashar Lazaar, Head of Grants and Ecosystem presso Aptos Foundation. "Questo ETP rende l'accesso all'ecosistema Aptos più facile, aprendo le porte a nuove voci, sviluppatori e pubblici, consentendo loro di partecipare in modo sicuro e trasparente."

"In qualità di leader nel settore della gestione di asset, Bitwise è in una posizione che le consente di ampliare l'inclusività finanziaria su scala globale," ha affermato Mo Shaikh, CEO e co-fondatore di Aptos Labs e uno dei principali contributori all'ecosistema Aptos. "L'ETP di staking su Aptos rappresenta un passo significativo per l'adozione istituzionale e conferma l'affidabilità, la scalabilità e la velocità della blockchain Aptos. Sono entusiasta di vedere quali nuovi potenziali si sbloccheranno nel prossimo futuro."

Bradley Duke, Responsabile per l'Europa di Bitwise, ha poi sottolineato: “Stiamo assistendo a una sempre maggiore interazione degli investitori europei con gli asset digitali. L'Aptos Staking ETP è stato progettato per investitori istituzionali lungimiranti e per individui esperti di criptovalute alla ricerca di un modo di alta qualità per ottenere un'esposizione a questa promettente blockchain con uno strumento di investimento regolamentato. Siamo orgogliosi di introdurre l'APTB attraverso una quotazione primaria su SIX Swiss Exchange”.

L'APTB è il decimo ETP di Bitwise in Europa e si aggiunge a una gamma che comprende il più grande e più liquido ETP in bitcoin garantito fisicamente ( BTCE ) e l'ETP in rapida crescita Ethereum Staking ( ET32 ) lanciato all'inizio di quest'anno. L'APTB è il primo prodotto lanciato dopo l'acquisizione di ETC Group da parte di Bitwise, avvenuta in agosto. Dopo il lancio presso la SIX Swiss Exchange, Bitwise ha in programma di quotare l'ETP per la negoziazione su altre importanti borse europee.

Lo staking è un modo per generare reddito per i proprietari di asset digitali crittografici. Quando gli investitori impegnano le loro criptovalute per convalidare le transazioni su una rete blockchain Proof of Stake (PoS) come Aptos, contribuiscono alla sicurezza della blockchain e ricevono token aggiuntivi come ricompensa. Per molti versi, lo staking è simile alla ricezione di dividendi per le azioni. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida alla partecipazione agli asset digitali recentemente pubblicata sul sito web della società.

Key Product Details

Denominazione dell’ETP Bitwise Aptos Staking ETP Ticker di riferimento APTB ISIN code DE000A4AJWU3 Ritorno atteso sullo staking

(al netto delle commissioni)* 4,7% TER 0,85% p.a.

* la percentuale indicata rappresenta il premio che si prevede di ricevere e accumulare nell'ETP, espresso in termini percentuali annualizzati. Tale percentuale è soggetta a variazioni in base ai tassi di mercato per i premi nello staking APT e sarà adeguato periodicamente.

About Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborato con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi quattro anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin più grande e più liquido d'Europa e il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Betwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una collezione di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.bitwiseinvestments.com/eu



