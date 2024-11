Communiqué de presse - Aadil BEZZA rejoint Sanofi comme Directeur des Ressources Humaines France

Aadil BEZZA rejoint Sanofi comme Directeur des Ressources Humaines France

Paris, le 12 novembre 2024. Sanofi annonce la nomination d’Aadil BEZZA au poste de Directeur des Ressources Humaines France à compter de ce jour. Leader chevronné avec une expérience riche et variée, Aadil a pour mission de poursuivre la transformation engagée par Sanofi en France ces dernières années, pour soutenir son ambition de devenir le leader mondial en immunologie.

Aadil BEZZA débute son parcours professionnel dans l’industrie automobile. Il rejoint Nestlé en 2011, une entreprise dans laquelle il a occupé différentes fonctions, en France, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2018, Aadil BEZZA est nommé Directeur Général Ressources Humaines et Environnement de travail pour Nestlé France. Aadil BEZZA a été un des acteurs majeurs de la transformation de Nestlé France. Il a notamment été à l’initiative de programmes qui ont eu un impact significatif sur l’innovation, l’attraction des talents, la diversité, l’équité, l’inclusion et le bien-être au travail.

Aadil BEZZA est titulaire d'un Master en management et gestion des RH en entreprises et d'un Executive MBA de l’ICN Business School de Nancy.

Aadil BEZZA succède à Florence Cauvet, nommée Directrice des Relations Sociales Monde de Sanofi.

