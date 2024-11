Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France

Disclosure of trading in own shares

From November 7, 2024 to November 8, 2024

Issuer : Nexans

Category : treasury shares

Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from November 7, 2024 to November 8, 2024

The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 25th, 2024, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a mandate.

Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2024-11-07 FR0000044448 10000 119.441120 XPAR

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2024-11-08 FR0000044448 10000 119.832800 XPAR

TOTAL 20,000

Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:51:24Z FR0000044448 118.000000 EUR 15 XPAR OD_8FZ3VKl-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:51:24Z FR0000044448 118.000000 EUR 17 XPAR OD_8FZ3VKl-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:51:38Z FR0000044448 117.900000 EUR 1 XPAR OD_8FZ3Yxc-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:51:38Z FR0000044448 117.900000 EUR 7 XPAR OD_8FZ3YxR-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:53:34Z FR0000044448 118.100000 EUR 54 XPAR OD_8FZ43D5-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:55:01Z FR0000044448 118.200000 EUR 251 XPAR OD_8FZ4Phx-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:55:01Z FR0000044448 118.200000 EUR 58 XPAR OD_8FZ4Phx-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:55:27Z FR0000044448 118.100000 EUR 27 XPAR OD_8FZ4WTx-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:55:27Z FR0000044448 118.100000 EUR 9 XPAR OD_8FZ4WTy-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T13:59:57Z FR0000044448 118.200000 EUR 67 XPAR OD_8FZ5eja-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:01:04Z FR0000044448 118.200000 EUR 78 XPAR OD_8FZ5wIW-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:03:42Z FR0000044448 118.300000 EUR 6 XPAR OD_8FZ6bHE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:04:27Z FR0000044448 118.300000 EUR 115 XPAR OD_8FZ6mz2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:05:02Z FR0000044448 118.200000 EUR 79 XPAR OD_8FZ6wD5-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:08:32Z FR0000044448 118.000000 EUR 26 XPAR OD_8FZ7orX-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:09:38Z FR0000044448 118.100000 EUR 131 XPAR OD_8FZ85uB-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:10:42Z FR0000044448 118.100000 EUR 27 XPAR OD_8FZ8Mgi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:12:33Z FR0000044448 118.000000 EUR 36 XPAR OD_8FZ8pRP-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:13:56Z FR0000044448 118.000000 EUR 68 XPAR OD_8FZ9B2B-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:16:48Z FR0000044448 118.400000 EUR 144 XPAR OD_8FZ9tn2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:20:44Z FR0000044448 118.500000 EUR 37 XPAR OD_8FZAtKG-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:21:49Z FR0000044448 118.500000 EUR 64 XPAR OD_8FZBA6Z-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:25:36Z FR0000044448 118.400000 EUR 63 XPAR OD_8FZC7Ii-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:26:17Z FR0000044448 118.300000 EUR 170 XPAR OD_8FZCHy0-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:26:28Z FR0000044448 118.300000 EUR 42 XPAR OD_8FZCKpI-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:27:39Z FR0000044448 118.200000 EUR 4 XPAR OD_8FZCdIz-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:28:13Z FR0000044448 118.200000 EUR 26 XPAR OD_8FZCm5o-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:28:13Z FR0000044448 118.200000 EUR 23 XPAR OD_8FZCm5o-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:34:20Z FR0000044448 118.300000 EUR 121 XPAR OD_8FZEJT3-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:34:20Z FR0000044448 118.300000 EUR 166 XPAR OD_8FZEJT3-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:34:20Z FR0000044448 118.300000 EUR 14 XPAR OD_8FZEJTE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:35:11Z FR0000044448 118.200000 EUR 164 XPAR OD_8FZEWeT-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:37:34Z FR0000044448 118.200000 EUR 43 XPAR OD_8FZF7zY-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:38:36Z FR0000044448 118.000000 EUR 201 XPAR OD_8FZFO5R-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:44:01Z FR0000044448 119.000000 EUR 455 XPAR OD_8FZGkYn-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:44:01Z FR0000044448 119.000000 EUR 18 XPAR OD_8FZGkYn-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:44:15Z FR0000044448 118.900000 EUR 27 XPAR OD_8FZGoL1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:54:08Z FR0000044448 120.500000 EUR 232 XPAR OD_8FZJIhB-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:54:18Z FR0000044448 120.400000 EUR 203 XPAR OD_8FZJL4D-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:54:18Z FR0000044448 120.400000 EUR 232 XPAR OD_8FZJL4E-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:55:55Z FR0000044448 120.300000 EUR 169 XPAR OD_8FZJkPo-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:56:28Z FR0000044448 120.000000 EUR 50 XPAR OD_8FZJt2h-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:57:10Z FR0000044448 119.800000 EUR 43 XPAR OD_8FZK3xf-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:58:27Z FR0000044448 119.600000 EUR 55 XPAR OD_8FZKNrE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:59:04Z FR0000044448 119.900000 EUR 23 XPAR OD_8FZKXbf-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T14:59:05Z FR0000044448 119.900000 EUR 126 XPAR OD_8FZKXk6-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:01:28Z FR0000044448 119.700000 EUR 75 XPAR OD_8FZL94v-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:05:14Z FR0000044448 120.000000 EUR 80 XPAR OD_8FZM5kk-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:06:14Z FR0000044448 120.000000 EUR 244 XPAR OD_8FZMLMk-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:07:13Z FR0000044448 119.900000 EUR 17 XPAR OD_8FZMakC-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:07:13Z FR0000044448 119.900000 EUR 69 XPAR OD_8FZMakD-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:13:38Z FR0000044448 120.200000 EUR 30 XPAR OD_8FZOCsx-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:13:38Z FR0000044448 120.200000 EUR 32 XPAR OD_8FZOCsy-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:13:44Z FR0000044448 120.100000 EUR 235 XPAR OD_8FZOENf-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:14:47Z FR0000044448 120.100000 EUR 200 XPAR OD_8FZOUqU-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:16:11Z FR0000044448 120.000000 EUR 110 XPAR OD_8FZOqoc-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:19:36Z FR0000044448 120.000000 EUR 278 XPAR OD_8FZPhxe-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:19:36Z FR0000044448 120.000000 EUR 8 XPAR OD_8FZPhxe-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:20:02Z FR0000044448 119.800000 EUR 43 XPAR OD_8FZPowA-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:20:55Z FR0000044448 119.600000 EUR 33 XPAR OD_8FZQ2hY-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:29:06Z FR0000044448 119.700000 EUR 125 XPAR OD_8FZS6Hc-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:29:06Z FR0000044448 119.700000 EUR 150 XPAR OD_8FZS6Hc-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:29:06Z FR0000044448 119.700000 EUR 119 XPAR OD_8FZS6Hd-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:30:28Z FR0000044448 119.500000 EUR 3 XPAR OD_8FZSRiE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:32:26Z FR0000044448 119.800000 EUR 16 XPAR OD_8FZSwL5-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:32:26Z FR0000044448 119.800000 EUR 70 XPAR OD_8FZSwL6-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:32:26Z FR0000044448 119.800000 EUR 8 XPAR OD_8FZSwL6-03 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:34:22Z FR0000044448 119.600000 EUR 131 XPAR OD_8FZTQb8-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:34:22Z FR0000044448 119.600000 EUR 124 XPAR OD_8FZTQb8-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:35:40Z FR0000044448 119.500000 EUR 173 XPAR OD_8FZTkso-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:36:57Z FR0000044448 119.300000 EUR 209 XPAR OD_8FZU4uh-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:40:51Z FR0000044448 119.400000 EUR 100 XPAR OD_8FZV3jm-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:41:02Z FR0000044448 119.400000 EUR 134 XPAR OD_8FZV6X4-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:41:02Z FR0000044448 119.400000 EUR 88 XPAR OD_8FZV6X4-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:48:05Z FR0000044448 119.800000 EUR 65 XPAR OD_8FZWsXk-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:48:22Z FR0000044448 119.700000 EUR 150 XPAR OD_8FZWx5e-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:48:22Z FR0000044448 119.700000 EUR 150 XPAR OD_8FZWx5e-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:48:22Z FR0000044448 119.700000 EUR 73 XPAR OD_8FZWx5f-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:51:54Z FR0000044448 119.600000 EUR 66 XPAR OD_8FZXqDg-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:53:55Z FR0000044448 120.200000 EUR 114 XPAR OD_8FZYLcb-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:53:55Z FR0000044448 120.200000 EUR 41 XPAR OD_8FZYLcb-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:54:52Z FR0000044448 120.100000 EUR 97 XPAR OD_8FZYaas-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:54:56Z FR0000044448 120.000000 EUR 56 XPAR OD_8FZYbTU-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:55:31Z FR0000044448 120.000000 EUR 30 XPAR OD_8FZYkfi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:57:22Z FR0000044448 120.000000 EUR 124 XPAR OD_8FZZDeg-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:57:36Z FR0000044448 120.000000 EUR 29 XPAR OD_8FZZHJA-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:59:08Z FR0000044448 120.100000 EUR 135 XPAR OD_8FZZf5P-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:59:28Z FR0000044448 120.100000 EUR 17 XPAR OD_8FZZkQl-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T15:59:32Z FR0000044448 120.100000 EUR 13 XPAR OD_8FZZlG0-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:01:13Z FR0000044448 120.000000 EUR 62 XPAR OD_8FZaBlm-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:02:14Z FR0000044448 119.900000 EUR 79 XPAR OD_8FZaRYD-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:06:11Z FR0000044448 119.800000 EUR 64 XPAR OD_8FZbRB1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:06:19Z FR0000044448 119.700000 EUR 229 XPAR OD_8FZbTC3-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:06:56Z FR0000044448 119.700000 EUR 23 XPAR OD_8FZbcze-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:10:42Z FR0000044448 119.700000 EUR 58 XPAR OD_8FZcZhX-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:17:32Z FR0000044448 119.900000 EUR 2 XPAR OD_8FZeIMd-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:17:32Z FR0000044448 119.900000 EUR 12 XPAR OD_8FZeIMY-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:17:36Z FR0000044448 119.900000 EUR 259 XPAR OD_8FZeJRH-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:17:36Z FR0000044448 119.900000 EUR 19 XPAR OD_8FZeJRK-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:19:23Z FR0000044448 119.800000 EUR 26 XPAR OD_8FZel8n-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:20:04Z FR0000044448 119.800000 EUR 474 XPAR OD_8FZew0J-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:21:52Z FR0000044448 119.700000 EUR 507 XPAR OD_8FZfNuF-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:23:05Z FR0000044448 119.800000 EUR 15 XPAR OD_8FZfgvP-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:23:06Z FR0000044448 119.800000 EUR 118 XPAR OD_8FZfhC6-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-07T16:24:46Z FR0000044448 119.900000 EUR 2 XPAR OD_8FZg772-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:00:09Z FR0000044448 121.800000 EUR 476 XPAR OD_8FdTbLN-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:00:09Z FR0000044448 121.800000 EUR 75 XPAR OD_8FdTbLO-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:00:29Z FR0000044448 121.000000 EUR 46 XPAR OD_8FdTgcM-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:02:11Z FR0000044448 121.300000 EUR 151 XPAR OD_8FdU71N-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:02:25Z FR0000044448 121.200000 EUR 26 XPAR OD_8FdUAnx-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:05:19Z FR0000044448 121.300000 EUR 60 XPAR OD_8FdUu8m-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:06:22Z FR0000044448 121.300000 EUR 13 XPAR OD_8FdVANf-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:07:20Z FR0000044448 121.000000 EUR 234 XPAR OD_8FdVPSr-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:07:33Z FR0000044448 120.900000 EUR 38 XPAR OD_8FdVSn2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:09:55Z FR0000044448 120.600000 EUR 1 XPAR OD_8FdW3l6-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:09:55Z FR0000044448 120.600000 EUR 41 XPAR OD_8FdW3lE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:12:07Z FR0000044448 120.700000 EUR 33 XPAR OD_8FdWc71-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:12:07Z FR0000044448 120.700000 EUR 54 XPAR OD_8FdWc72-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:13:10Z FR0000044448 120.600000 EUR 2 XPAR OD_8FdWsSd-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:13:10Z FR0000044448 120.600000 EUR 30 XPAR OD_8FdWsSe-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:13:10Z FR0000044448 120.600000 EUR 30 XPAR OD_8FdWsSe-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:18:18Z FR0000044448 120.700000 EUR 79 XPAR OD_8FdYAkk-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:18:18Z FR0000044448 120.700000 EUR 56 XPAR OD_8FdYAkk-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:23:15Z FR0000044448 120.500000 EUR 52 XPAR OD_8FdZPpY-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:23:15Z FR0000044448 120.500000 EUR 51 XPAR OD_8FdZPpY-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:23:15Z FR0000044448 120.500000 EUR 27 XPAR OD_8FdZPpZ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:27:31Z FR0000044448 120.700000 EUR 48 XPAR OD_8FdaUQO-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:27:31Z FR0000044448 120.700000 EUR 46 XPAR OD_8FdaUQO-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:28:10Z FR0000044448 120.500000 EUR 26 XPAR OD_8Fdaeex-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:30:08Z FR0000044448 120.700000 EUR 49 XPAR OD_8Fdb9Ng-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:38:18Z FR0000044448 120.900000 EUR 164 XPAR OD_8FddCrN-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:50:43Z FR0000044448 121.400000 EUR 49 XPAR OD_8FdgKhn-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:50:43Z FR0000044448 121.400000 EUR 169 XPAR OD_8FdgKho-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:53:15Z FR0000044448 121.100000 EUR 53 XPAR OD_8FdgyE1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T08:53:59Z FR0000044448 121.000000 EUR 54 XPAR OD_8Fdh9jn-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:11:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 7 XPAR OD_8FdlTgd-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:11:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 16 XPAR OD_8FdlTgh-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:11:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 16 XPAR OD_8FdlTgk-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:11:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 15 XPAR OD_8FdlTgl-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:11:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 52 XPAR OD_8FdlTgX-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:19:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 10 XPAR OD_8FdnUYV-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:19:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 52 XPAR OD_8FdnUYV-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:19:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 15 XPAR OD_8FdnUYW-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:19:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 4 XPAR OD_8FdnUYW-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:19:09Z FR0000044448 121.200000 EUR 40 XPAR OD_8FdnUYX-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:19:10Z FR0000044448 121.200000 EUR 51 XPAR OD_8FdnUoa-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:19:10Z FR0000044448 121.200000 EUR 14 XPAR OD_8FdnUoZ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:26:56Z FR0000044448 121.200000 EUR 72 XPAR OD_8FdpS1f-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:27:51Z FR0000044448 121.200000 EUR 271 XPAR OD_8FdpgJi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:32:00Z FR0000044448 121.200000 EUR 25 XPAR OD_8Fdqiwf-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:32:22Z FR0000044448 120.900000 EUR 67 XPAR OD_8Fdqogy-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:36:08Z FR0000044448 120.800000 EUR 2 XPAR OD_8FdrlTO-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:36:08Z FR0000044448 120.800000 EUR 23 XPAR OD_8FdrlTO-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:41:02Z FR0000044448 120.800000 EUR 15 XPAR OD_8Fdt06m-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:41:02Z FR0000044448 120.800000 EUR 45 XPAR OD_8Fdt06m-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:41:02Z FR0000044448 120.800000 EUR 43 XPAR OD_8Fdt06n-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:44:09Z FR0000044448 120.700000 EUR 25 XPAR OD_8Fdtmmf-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:44:58Z FR0000044448 120.700000 EUR 38 XPAR OD_8FdtzW1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:46:02Z FR0000044448 120.800000 EUR 8 XPAR OD_8FduG0M-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:46:10Z FR0000044448 120.800000 EUR 19 XPAR OD_8FduIGv-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:48:47Z FR0000044448 120.100000 EUR 26 XPAR OD_8Fdux8K-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:49:50Z FR0000044448 120.000000 EUR 26 XPAR OD_8FdvDHv-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:52:03Z FR0000044448 120.000000 EUR 55 XPAR OD_8Fdvm2A-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:56:02Z FR0000044448 120.100000 EUR 22 XPAR OD_8Fdwm6H-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:56:02Z FR0000044448 120.100000 EUR 9 XPAR OD_8Fdwm6H-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T09:56:36Z FR0000044448 120.000000 EUR 44 XPAR OD_8Fdwv6y-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:02:11Z FR0000044448 119.900000 EUR 28 XPAR OD_8FdyKGE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:02:11Z FR0000044448 119.900000 EUR 52 XPAR OD_8FdyKGF-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:02:11Z FR0000044448 119.900000 EUR 23 XPAR OD_8FdyKGF-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:05:30Z FR0000044448 119.900000 EUR 13 XPAR OD_8FdzA3n-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:05:30Z FR0000044448 119.900000 EUR 12 XPAR OD_8FdzA3n-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:06:47Z FR0000044448 119.800000 EUR 28 XPAR OD_8FdzU1S-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:08:44Z FR0000044448 119.600000 EUR 25 XPAR OD_8FdzyKQ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:12:05Z FR0000044448 119.700000 EUR 64 XPAR OD_8Fe0oiY-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:14:20Z FR0000044448 119.800000 EUR 27 XPAR OD_8Fe1Nsh-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:19:02Z FR0000044448 119.600000 EUR 25 XPAR OD_8Fe2ZAF-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:19:07Z FR0000044448 119.500000 EUR 39 XPAR OD_8Fe2aa5-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:25:57Z FR0000044448 119.600000 EUR 24 XPAR OD_8Fe4JEQ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:25:57Z FR0000044448 119.600000 EUR 16 XPAR OD_8Fe4JER-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:25:57Z FR0000044448 119.600000 EUR 30 XPAR OD_8Fe4JER-03 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:30:50Z FR0000044448 119.200000 EUR 26 XPAR OD_8Fe5XOI-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:45:16Z FR0000044448 119.300000 EUR 184 XPAR OD_8Fe9AYi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:45:16Z FR0000044448 119.300000 EUR 51 XPAR OD_8Fe9AYj-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T10:48:07Z FR0000044448 119.300000 EUR 25 XPAR OD_8Fe9t3f-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:01:10Z FR0000044448 119.500000 EUR 38 XPAR OD_8FeDAoL-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:01:10Z FR0000044448 119.500000 EUR 160 XPAR OD_8FeDAoM-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:12:28Z FR0000044448 120.100000 EUR 101 XPAR OD_8FeG1He-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:12:28Z FR0000044448 120.100000 EUR 2 XPAR OD_8FeG1Hj-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:24:02Z FR0000044448 120.200000 EUR 67 XPAR OD_8FeIvhc-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:24:02Z FR0000044448 120.200000 EUR 34 XPAR OD_8FeIvhc-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:25:54Z FR0000044448 120.000000 EUR 16 XPAR OD_8FeJOrt-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:25:54Z FR0000044448 120.000000 EUR 10 XPAR OD_8FeJOru-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:47:45Z FR0000044448 120.500000 EUR 175 XPAR OD_8FeOtrv-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:47:45Z FR0000044448 120.500000 EUR 3 XPAR OD_8FeOtrw-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:47:45Z FR0000044448 120.500000 EUR 30 XPAR OD_8FeOtrw-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T11:50:16Z FR0000044448 120.100000 EUR 24 XPAR OD_8FePXIp-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:02:07Z FR0000044448 120.100000 EUR 1 XPAR OD_8FeSW4c-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:02:07Z FR0000044448 120.100000 EUR 48 XPAR OD_8FeSW4d-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:02:07Z FR0000044448 120.100000 EUR 43 XPAR OD_8FeSW4d-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:11:53Z FR0000044448 120.200000 EUR 75 XPAR OD_8FeUyWI-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:30:32Z FR0000044448 120.300000 EUR 146 XPAR OD_8FeZfog-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:35:29Z FR0000044448 119.800000 EUR 56 XPAR OD_8FeauzT-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:42:21Z FR0000044448 119.700000 EUR 24 XPAR OD_8Fece7M-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:43:09Z FR0000044448 119.000000 EUR 6 XPAR OD_8Fecqms-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:43:09Z FR0000044448 119.000000 EUR 20 XPAR OD_8Fecqmt-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:46:55Z FR0000044448 119.200000 EUR 26 XPAR OD_8FednYj-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:50:06Z FR0000044448 119.200000 EUR 31 XPAR OD_8FeebCn-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:53:58Z FR0000044448 119.400000 EUR 25 XPAR OD_8FefZQY-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T12:57:01Z FR0000044448 119.300000 EUR 24 XPAR OD_8FegL02-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:02:21Z FR0000044448 119.200000 EUR 24 XPAR OD_8FehgJe-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:08:49Z FR0000044448 118.900000 EUR 28 XPAR OD_8FejJPQ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:08:49Z FR0000044448 118.900000 EUR 32 XPAR OD_8FejJPR-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:30:37Z FR0000044448 118.800000 EUR 161 XPAR OD_8FeoneN-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:30:37Z FR0000044448 118.800000 EUR 132 XPAR OD_8FeoneQ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:35:31Z FR0000044448 118.800000 EUR 39 XPAR OD_8Feq1wQ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:35:31Z FR0000044448 118.800000 EUR 84 XPAR OD_8Feq1wQ-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:37:22Z FR0000044448 118.800000 EUR 39 XPAR OD_8FeqUth-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:49:02Z FR0000044448 119.000000 EUR 185 XPAR OD_8FetQuJ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:53:17Z FR0000044448 119.000000 EUR 42 XPAR OD_8FeuVMO-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:54:40Z FR0000044448 118.900000 EUR 27 XPAR OD_8FeuquE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T13:56:03Z FR0000044448 118.900000 EUR 25 XPAR OD_8FevCY6-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:00:31Z FR0000044448 118.700000 EUR 52 XPAR OD_8FewKKt-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:00:31Z FR0000044448 118.800000 EUR 25 XPAR OD_8FewKJR-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:05:52Z FR0000044448 118.500000 EUR 26 XPAR OD_8FexfpC-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:05:58Z FR0000044448 118.400000 EUR 60 XPAR OD_8FexhRX-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:17:15Z FR0000044448 118.400000 EUR 82 XPAR OD_8Ff0XL1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:17:15Z FR0000044448 118.400000 EUR 60 XPAR OD_8Ff0XL2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:25:01Z FR0000044448 118.400000 EUR 66 XPAR OD_8Ff2UlC-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:25:01Z FR0000044448 118.400000 EUR 13 XPAR OD_8Ff2UlC-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:25:12Z FR0000044448 118.400000 EUR 77 XPAR OD_8Ff2Xch-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:29:55Z FR0000044448 118.500000 EUR 128 XPAR OD_8Ff3jFC-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:31:40Z FR0000044448 118.500000 EUR 25 XPAR OD_8Ff4ATk-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:42:08Z FR0000044448 118.700000 EUR 175 XPAR OD_8Ff6nlv-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:42:08Z FR0000044448 118.700000 EUR 10 XPAR OD_8Ff6nlx-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:42:08Z FR0000044448 118.700000 EUR 8 XPAR OD_8Ff6nlx-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:42:08Z FR0000044448 118.700000 EUR 78 XPAR OD_8Ff6nm2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:43:23Z FR0000044448 118.600000 EUR 35 XPAR OD_8Ff77NV-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:43:58Z FR0000044448 118.400000 EUR 50 XPAR OD_8Ff7GRn-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T14:52:09Z FR0000044448 118.600000 EUR 260 XPAR OD_8Ff9KGA-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:06:38Z FR0000044448 119.100000 EUR 74 XPAR OD_8FfCyKp-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:09:38Z FR0000044448 119.000000 EUR 20 XPAR OD_8FfDj7N-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:09:38Z FR0000044448 119.000000 EUR 162 XPAR OD_8FfDj7N-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:09:38Z FR0000044448 119.000000 EUR 189 XPAR OD_8FfDj7N-04 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:12:05Z FR0000044448 118.900000 EUR 76 XPAR OD_8FfELIv-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:20:36Z FR0000044448 119.000000 EUR 60 XPAR OD_8FfGULE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:25:43Z FR0000044448 119.100000 EUR 121 XPAR OD_8FfHm8U-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:25:43Z FR0000044448 119.100000 EUR 31 XPAR OD_8FfHm8V-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:29:41Z FR0000044448 119.100000 EUR 132 XPAR OD_8FfIm7A-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:30:02Z FR0000044448 118.900000 EUR 74 XPAR OD_8FfIrah-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:30:02Z FR0000044448 118.900000 EUR 199 XPAR OD_8FfIrah-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:31:01Z FR0000044448 118.700000 EUR 15 XPAR OD_8FfJ6p4-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:31:01Z FR0000044448 118.700000 EUR 12 XPAR OD_8FfJ6pC-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:31:01Z FR0000044448 118.700000 EUR 12 XPAR OD_8FfJ6pS-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:34:19Z FR0000044448 118.900000 EUR 38 XPAR OD_8FfJwGS-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:34:19Z FR0000044448 118.900000 EUR 50 XPAR OD_8FfJwGY-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:50:47Z FR0000044448 119.500000 EUR 239 XPAR OD_8FfO5GK-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:54:54Z FR0000044448 119.500000 EUR 230 XPAR OD_8FfP7WC-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:54:54Z FR0000044448 119.500000 EUR 12 XPAR OD_8FfP7WC-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T15:55:18Z FR0000044448 119.400000 EUR 25 XPAR OD_8FfPDzV-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:00:36Z FR0000044448 119.100000 EUR 40 XPAR OD_8FfQYhL-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:00:36Z FR0000044448 119.100000 EUR 124 XPAR OD_8FfQYhM-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:05:22Z FR0000044448 119.100000 EUR 81 XPAR OD_8FfRl63-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:07:14Z FR0000044448 119.100000 EUR 21 XPAR OD_8FfSEFh-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:17:15Z FR0000044448 119.200000 EUR 14 XPAR OD_8FfUkZq-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:17:15Z FR0000044448 119.200000 EUR 16 XPAR OD_8FfUkZt-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:17:15Z FR0000044448 119.200000 EUR 16 XPAR OD_8FfUkZu-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:23:13Z FR0000044448 119.300000 EUR 15 XPAR OD_8FfWFef-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:23:13Z FR0000044448 119.300000 EUR 16 XPAR OD_8FfWFeg-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:23:13Z FR0000044448 119.300000 EUR 135 XPAR OD_8FfWFeg-03 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:23:13Z FR0000044448 119.300000 EUR 30 XPAR OD_8FfWFeh-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:23:13Z FR0000044448 119.300000 EUR 129 XPAR OD_8FfWFel-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:23:13Z FR0000044448 119.300000 EUR 5 XPAR OD_8FfWFel-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:23:13Z FR0000044448 119.300000 EUR 76 XPAR OD_8FfWFem-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-08T16:23:13Z FR0000044448 119.300000 EUR 28 XPAR OD_8FfWFem-02 MAR Art.5 §2c)