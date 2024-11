RAMSAY GENERALE DE SANTE : mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 12 novembre 2024

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 DECEMBRE 2024

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée générale de Ramsay Générale de Santé du 12 décembre 2024

Les actionnaires de la société Ramsay Générale de Santé sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte du jeudi 12 décembre 2024 qui se déroulera à 10 heures à l’Apostrophe 83 avenue Marceau 75116 Paris.

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le lundi 4 novembre 2024 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale.

Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de Ramsay Générale de Santé 39, rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris et consultables sur le site Internet de la Société (www.ramsaysante.fr rubrique « Finance et Investisseurs / Assemblées générales ») dans les conditions légales et réglementaires.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société : Ramsay Générale de Santé (Assemblée générale) 39, rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : questions@ramsaysante.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 6 décembre 2024. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

L’Assemblée générale 2024 sera diffusée en direct et en différé sur le site internet de la Société: www.ramsaysante.fr, dans l’espace « Finance et Investisseurs / Assemblées générales ».

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site Internet de la Société pour être informés des dernières communications.

A propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires avec 38 000 salariés et 10 000 praticiens au service de 12,6 millions de visites patients dans nos 488 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.

Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

Code ISIN and Euronext Paris: FR0000044471

Website: www.ramsaysante.fr

