DIAGNOS annonce l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de Francfort

BROSSARD, Québec, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier dans la détection précoce de problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme FLAIRE basée sur l'Intelligence Artificielle (IA), est heureuse d'annoncer l'inscription des actions ordinaires de la Société à la Bourse de Francfort (« FWB ») sous le symbole « 4D4A ». La FWB est la plus grande des sept bourses allemandes. Elle facilite les négociations électroniques, les règlements et permet les transactions transfrontalières pour les investisseurs internationaux.

Outre le FWB, les actions ordinaires de la Société sont également cotées à la bourse OTCQB aux États-Unis sous le symbole DGNOF.

André Larente, président de DIAGNOS a déclaré : « en facilitant la négociation des actions ordinaires de la Société en Europe, nous croyons fermement que ceci sera bénéfique à tous les actionnaires actuels et futurs, car elle contribuera à accroître la liquidité des actions ordinaires de DIAGNOS sur les marchés ».

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedarplus.com .

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.