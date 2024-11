OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.11.2024 KLO 18.30, SISÄPIIRITIETO





Sisäpiiritieto: Oma Säästöpankki Oyj keskeyttää IRB-lupahakemusprosessin toistaiseksi

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) hallitus hyväksyi helmikuussa 2022 IRB-lupahakemuskokonaisuuden ja Yhtiö käynnisti Finanssivalvonnan kanssa lupaprosessin IRB-menetelmän soveltamisesta vakavaraisuuslaskennassa. Finanssivalvonta on arvioinut OmaSp:n jättämää IRB-lupahakemusta ja vuoden 2024 aikana on valvojan kanssa käydyssä vuoropuhelussa tunnistettu kehitystarpeita useisiin OmaSp:n IRB-mallikehikon osa-alueisiin. Tämän vuoksi Yhtiö ei odota saavansa jätettyyn IRB-lupahakemukseen myöntävää päätöstä ja keskeyttää prosessin toistaiseksi. Yhtiö arvioi IRB-mallikehikon kehitystarpeita ja mahdollisen uuden lupahakemuksen jättämistä erikseen.

Toimitusjohtaja Sarianna Liiri:

”Olemme Finanssivalvonnan esille tuomat näkökulmat huomioiden tehneet päätöksen IRB-lupahakemuksen keskeyttämisestä. Luottokannan koostumus on muuttunut projektin aloittamisen jälkeen ja meidän on syytä arvioida uudelleen IRB-menetelmän tuomia hyötyjä suhteessa OmaSp:n nykyiseen luottokantaan, joka on projektin aloittamisen jälkeen muuttunut sekä yritysjärjestelyjen että orgaanisen kasvun seurauksena. Saavutettavissa olevia hyötyjä on siten tarpeen arvioida huolellisesti uudelleen nykyisessä tilanteessa suhteessa Finanssivalvonnan antamiin havaintoihin ja niistä johtuviin tunnistettuihin IRB-mallien kehittämistarpeisiin. Tulemme näiden pohjalta arvioimaan mahdollisen uuden lupahakemuksen jättämistä. Tähän mennessä toteutettu kehitystyö on jo nyt hyödynnetty täysimääräisesti luottoriskimalleissamme ja niiden raportoinnissa.”





Oma Säästöpankki Oyj





Lisätietoja:

Sarianna Liiri, toimitusjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 47 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.