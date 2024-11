Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 4 novembre 2024 au 8 novembre 2024

Paris-La Défense, le 12 novembre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 4 novembre 2024 au 8 novembre 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-04 FR0000074148 4287 39,987859 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-05 FR0000074148 4459 38,942229 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-06 FR0000074148 4704 38,075298 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-07 FR0000074148 5049 38,552416 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-08 FR0000074148 5324 39,062312 XPAR TOTAL 23823 38,903432



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-04T08:37:03Z FR0000074148 39,600000 EUR 40 XPAR OD_8FGEn7f-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-04T08:37:03Z FR0000074148 39,600000 EUR 628 XPAR OD_8FGEn7g-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-04T08:37:03Z FR0000074148 39,600000 EUR 256 XPAR OD_8FGEn7g-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-11-04T08:57:07Z FR0000074148 39,700000 EUR 20 XPAR OD_8FGJqKn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

