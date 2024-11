Nanterre, le 12 novembre 2024

VINCI remporte un contrat de conception-réalisation d’une unité de valorisation énergétique en Corrèze

Conception-réalisation d’une nouvelle unité de valorisation énergétique de déchets ménagers (79 000 t/an)

Travaux d’une durée de 51 mois avec 200 emplois directs au pic de l’activité

Contrat de plus de 100 millions d’euros

VINCI Construction, à travers ses filiales VINCI Construction Grands Projets (mandataire), GTM Sud-Ouest TP GC et Chantiers Modernes Nouvelle-Aquitaine, s’est vu attribuer par Veolia la conception-réalisation d’une nouvelle unité de valorisation énergétique de déchets ménagers.

Celle-ci, située près de Brive-la-Gaillarde, remplacera l’unité existante. Elle aura une capacité de traitement de près de 10 t/heure (79 000 t/an), soit l’équivalent annuel de déchets produits par 200 000 habitants.

Par ailleurs, ce projet de plus de 100 millions d’euros – employant près de 200 personnes au pic de l’activité – améliorera la performance environnementale du site grâce à la mise en place d’outils de dernière génération pour traiter les fumées. L’électricité et la chaleur produites seront utilisées par des entreprises industrielles et les collectivités locales.

Les entreprises de VINCI Construction bénéficient d’un savoir-faire reconnu en matière de traitement et de valorisation énergétique des déchets. En France, elles réalisent notamment la construction ou la modernisation des centres de valorisation énergétique de Saint-Ouen-l’Aumône, Saint-Ouen-sur-Seine, Nice et Ivry-sur-Seine.

