2024 WIoT Expo : les professionnels de l’IdO ont le sentiment d’un retour aux sources

WUXI, Chine, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 11 novembre 2024, la cérémonie d’ouverture de la World Internet of Things Expo s’est tenue à Wuxi, une ville de l’est de la Chine. L’événement inclut une cérémonie d’ouverture, des expositions et cinq forums spécialisés, qui se tiendront jusqu’au 13 novembre.

L’exposition consacrée aux produits et aux applications est divisée en deux sections, axées sur les principaux domaines de développement que sont les « Sensor + Vehicle Internet of Things (V2X) + Industrial Internet of Things (IIoT) » (les capteurs et l’internet des objets pour les véhicules (V2X) et l’internet industriel des objets (IIoT)). Elle présente au public un aperçu complet des dernières technologies et innovations dans l’IdO et les secteurs associés.

Le Fraunhofer IIS, en Allemagne, participe pour la première fois à l’exposition. Leur technologie MIOTY, adaptée aux déploiements IdO industriels et commerciaux à grande échelle, a remporté cette année le prix Gold Award for New IoT Technologies, Applications, and Models (Prix d’or pour les nouvelles technologies, applications et modèles IdO).

Ferdinand Kemeth, directeur du Fraunhofer IIS, a déclaré qu’il espérait entrer en contact avec davantage de partenaires de production de matériel IdO à l’occasion de la WIoT Expo.

La sélection de nouvelles technologies, applications et modèles dans le domaine de l’IdO est l’un des événements phares de la World Internet of Things Expo, qui fait chaque année l’objet d’un vaste appel à candidatures. Trente projets ont été sélectionnés cette année

En 2009, Wuxi a reçu l’autorisation d’établir une « National Sensor Network Innovation Demonstration Zone » (zone nationale de démonstration de l’innovation en matière de réseaux de capteurs). Sur les quinze dernières années, une chaîne industrielle IdO massive d’une envergure supérieure à 450 milliards de yuans s’est formée à Wuxi. Depuis 2016, la China International IoT (Sensor Network) Expo est devenue la World Internet of Things Expo et s’est progressivement imposée comme l’exposition nationale la plus importante et la plus médiatisée dans le secteur de l’IdO en Chine.

« L’industrie chinoise de l’IdO est née à Wuxi et, en tant que professionnel du secteur de l’IdO, revenir dans cette ville me donne l’impression d’un retour aux sources », a déclaré Xiao Shanpeng, directeur de l’IoT Technology and Applications Research Institute au China Mobile Research Institute, lors de l’événement.

