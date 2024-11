Q3 interim report 2024

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 13. november 2024

Selskabsmeddelelse nr. 11/2024

SKAKO fastholder EBIT forventninger til året

SKAKO fastholder forventningerne til indtjening for regnskabsåret 2024 på 24-28 mio.kr., dog i den nedre del af intervallet, på trods af tilbagegang i Q3 i omsætning og indtjening, som følge af den lave aktivitet i Europa.

”Vi er meget tilfredse med, at vi er lykkedes med at fastholde vores forventninger til EBIT for 2024 til trods for en langsommere omsætningsudvikling end oprindelig forventet. På grund af udfordringerne i kundesegmenterne Fasteners og Minerals, som er afhængige at den europæiske automobilindustri og bygge/anlægsindustri, er fokus øget på andre områder, herunder blandt andet den store marokkanske ordre på 150 mio. kr. Dette forventes at sikre resultatet i 2024 og en meget stærk omsætnings- og indtjeningsvækst i 2025 og 2026”, udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Resultatet af Q3 2024

Omsætningen faldt i Q3 2024 med 7,6% til 53,6 mio. kr. som skyldes fald i plant sales på 19% mens aftersales oplevede en væsentlig stigning på 25%.





Omsætningsfaldet skyldes primært en midlertidig tilbagegang i Minerals med 19,1%, mens Recycling fortsatte den stærke fremgang med 7,0% og ligeledes var der fremgang i Fasteners på 6,5% i 3. kvartal.





Bruttofortjeneste faldt i Q3 2024 med 9,2% til 16,3 mio. kr., hvilket skyldes den lavere omsætning og nedgang i bruttomargin med 0,5pp.





Resultat af primær drift (EBIT) før special items faldt i Q3 2024 med 2,6 mio.kr. til 3,9 mio. kr., hvilket skyldes den lavere omsætning og nedgang i bruttomargin med 0,5pp.





Resultat efter skat faldt i Q3 2024 med 2,3 mio.kr. til 1,9 mio. kr.





Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) var negative med 2,0 mio. kr. Der forventes et betydeligt positivt cash flow i 4. kvartal 2024 grundet forudbetaling fra den store OCP-ordre i Marokko





Ordreindgang steg med 288% og blev på 206 mio. kr., som betyder at SKAKO har en ordrebeholdning på 213 mio. kr. Den store ordreindgang skyldes den store ordre til OCP i Marokko på end 150 mio. kr.





Væsentlige hoved- og nøgletal Q1-Q3 2024

(DDK mio.) 3. kvt. 2024 3. kvt. 2023 Udvikling 1.-3. kvt.

2024 1.-3. kvt.

2023 Udvikling Nettoomsætning 53.591 58.010 -7,6% 176.932 181.523 -2,5% Bruttofortjeneste 16.328 17.981 -9,2% 51.267 53.861 -4,8% Bruttomargin 30,5% 31,0% 29,0% 29,7% Resultat af primær drift (EBIT) før special items 3.888 6.492 -40,1% 14.032 17.047 -17,7% EBIT margin før special items 7,3% 11,2% 7,9% 9,4% Special items 0 0 0 -1.934 na Resultat af primær drift (EBIT) efter special items 3.888 6.492 -40,1% 14.032 15.113 -7,2% EBIT margin efter special items 7,3% 11,2% 7,9% 8,3% Resultat ophørende aktivitet -514 0 na -1.583 0 na Resultat efter skat 1.865 4.184 -55,4% 7.858 9.555 -17,8% Pengestrømme fra driften -1.993 20.637 -109,7% -23.784 12.559 -289,4% Ordreindgang 206.092 53.133 287,9% 327.674 181.079 81,0% Ordrebeholdning 212.680 72.107 195,0% 212.680 72.107 195,0% Indtjening pr. aktie 0,60 1,36 -55,9% 2,55 3,10 -17,7%

Resultat for Q1-Q3 2024

Omsætningen faldt i de første 3 kvartaler med 2,5% til 176,9 mio.kr. med 7,4% fald i plant sales, mens aftersales steg med 9,9%.





Udviklingen i omsætningen betød tilbagegang i driftsindtjening før special items på 18% til 14,0 mio.kr.





Resultatet efter skat faldt med 18% til 7,9 mio. kr.





Forventninger til 2024

Efter et kvartal med tilbagegang i omsætning og indtjening opdaterede SKAKO 8. november 2024 forventningerne til 2024, som vist nedenfor:

Omsætningsudvikling forventes i intervallet -2% til 1% (tidligere 2-5%)

Resultat af primære drift (EBIT) før special items forventes fortsat at blive 24-28 mio.kr., dog i den nedre del af intervallet

Forventningen er baseret på, at der ikke indtræffer begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi og SKAKO´s markeder i 4. kvartal.

Præsentation af kvartalsrapporten for Q3 2024

Torsdag den 14. november 2024 kl. 11.00-11.30 præsenterer SKAKO, i samarbejde med HC Andersen Capital, kvartalsrapporten for Q3 2024.

Tilmelding kan ske via: SKAKO – Presentation of results for Q3 2024 - Inderes

