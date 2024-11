Crossject démontre à nouveau la facilité d’utilisation de son auto-injecteur ZENEO® dans une nouvelle étude en conditions extrêmes

Crossject achève avec succès une nouvelle étude américaine de facteurs humains visant à évaluer la facilité d'utilisation ZENEO® Midazolam, qui sera bientôt commercialisé à l'échelle mondiale sous le nom de ZEPIZURE®, dans des conditions d'attaque chimique simulée ;

Cette rigoureuse étude HAZMAT ( Hazardous Materials signifiant Matières Dangereuses ) a été conduite avec 75 participants, qui utilisé sans problème de manipulation 375 auto-injecteurs ZENEO® dans des conditions difficiles, dont le port de combinaison de protection, ;

L'étude souligne la facilité d'utilisation du dispositif ZENEO® dans des scénarios extrêmes et à haut risque.





Dijon, France, 13 novembre 2024 -- Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), société pharmaceutique de spécialités en phase avancée de développement réglementaire de ZEPIZURE®, traitement d’urgence dans la prise en charge des crises d’épilepsie, basé sur l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, annonce avoir achevé avec succès une étude de facteurs humains dans des conditions de stress extrêmes. Le test, conçu pour simuler une zone d'attaque chimique ou un hôpital mobile d’intervention, comprenait des facteurs de désorientation tels que des sirènes et l’utilisation de lampes torches dans l'obscurité. Les participants à l'étude étaient équipés d'une protection HAZMAT, incluant des combinaisons intégrales CBRN (chimique, biologique, radiologique et nucléaire) et des gants recouverts de savon, simulant ainsi le pire des scénarios pour les premiers intervenants.

Les 75 participants, tous non-formés, ont activé avec succès le ZENEO® Midazolam sur cinq mannequins adultes ou enfants simulant des victimes d'une attaque aux agents neurotoxiques. Les résultats de l'étude ont confirmé la facilité d'utilisation du traitement de secours ZEPIZURE®, indiquant clairement que l'auto-injecteur ZENEO® est adapté à une administration rapide et massive par des soignants non-formés dans des conditions d'urgence extrêmes.

Cette étude a été financée sur des fonds fédéraux du Ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) ; Administration for Strategic Preparedness and Response ; Biomedical Research and Development Authority, l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (BARDA), dans le cadre du Contrat n° 75A50122C00031

« Nous sommes très satisfaits des résultats de cette étude HAZMAT, qui souligne, une nouvelle fois, la facilité d'utilisation exceptionnelle de l'auto-injecteur ZENEO® de Crossject, même lorsqu'il est administré en masse par du personnel non-formé et dans des conditions extrêmes », a déclaré Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject.

Dans une étude antérieure de facteurs humains réalisée en 2022, Crossject avait démontré la grande facilité d’utilisation de l'auto-injecteur sans aiguille ZENEO® auprès de 60 utilisateurs non-formés, de quatre types de profils différents, lors d'une simulation de crise d'épilepsie.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente qui développe des médicaments dédiés aux situations d’urgence, en s’appuyant sur sa plateforme dédiée à son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars * auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). La plateforme polyvalente ZENEO® de la Société est conçue pour permettre aux patients ou aux soignants non formés d'administrer facilement et instantanément une large gamme de médicaments d'urgence par injection intramusculaire sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d'autres produits, dédiés notamment au traitement des chocs allergiques et des insuffisances surrénales, ainsi qu’à des thérapies et d'autres indications de médecine d'urgence.

* Contrat n° 75A50122C00031 avec le Département de la Santé et des Services sociaux ; Administration for Strategic Preparedness and Response ; Biomedical Research and Development Authority

Pour plus d’informations, veuillez contacter :





Investisseurs

Natasha Drapeau

Cohesion Bureau

+41 76 823 75 27

natasha.drapeau@cohesionbureau.com







Médias

Sophie Baumont

Cohesion Bureau

+33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@cohesionbureau.com







Pièce jointe