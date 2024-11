La FCF lance un appel de candidatures pour les Prix canadiens d’excellence en conservation

OTTAWA, Ontario, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) est heureuse d'annoncer l’ouverture des mises en candidature pour les prestigieux Prix d'excellence en conservation du Canada. Avec un total de neuf catégories distinctes, ces prix honorent et reconnaissent les particuliers et les organisations qui ont apporté des contributions significatives à la conservation de la faune et des habitats au Canada.





« Nous sommes ravis de lancer le processus des mises en candidature pour les Prix canadiens d’excellence en conservation », déclare Sean Southey, directeur général de la Fédération canadienne de la faune. « Ces prix sont l’occasion de reconnaître et de célébrer les efforts remarquables entrepris par des particuliers et des organisations qui se sont consacrés à la conservation de nos espèces et de nos paysages précieux, et qui ont encouragé une culture de la conservation partout au Canada. Nous vous encourageons à nommer votre héros ou votre organisation préféré dans le domaine de la conservation, afin de leur offrir l’affirmation et la reconnaissance importantes qu’ils méritent, et que nous découvrions leurs incroyables contributions. »

Les catégories comprennent :

Conservation en action : particulier

Conservation par un moyen artistique : particulier ou groupe

Amateur ou amatrice de plein air de l’année : particulier

Jeunes en action : particulier ou groupes, âgés de 18 ans ou moins

Mentor de la conservation : particulier ou groupe

Prix Éducation-Nature de l’année : instructeur/animateur ou instructrice/animatrice utilisant les programmes d’éducation de la FCF

Conservation par la pêche consciencieuse : particulier

Législateur canadien ou législatrice canadienne : particulier

Réalisations d’affiliés de la FCF



La date limite des dépôts de mises en candidature est le 31 janvier 2025. Les lauréats et lauréates des prix seront annoncés d’ici la Fête du Canada.

Les lauréats et lauréates pourraient figurer dans un prochain numéro des magazines Biosphère et Canadian Wildlife et être invités à recevoir leur prix dans le cadre du banquet de remise des prix de la FCF, qui devrait avoir lieu à Yellowknife à la mi-juin.





Pour plus d’informations, consultez le site Fédérationcanadiennedelafaune.ca/prix.

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à la conservation de la faune et des habitats du Canada afin que tous puissent en tirer des ressources ou y trouver de l’agrément. Par la diffusion de connaissances sur l’incidence des activités humaines sur la faune et l’environnement, l’exécution d’activités de conservation et de rétablissement des espèces et des habitats, la création et l’offre de programmes didactiques, la recommandation de changements aux politiques et programmes gouvernementaux et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour en savoir plus, visitez FederationCanadienneDeLaFaune.ca.

