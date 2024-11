Lerøy Seafood Group ASA: Fortsatt fremgang i biologisk prestasjon, i et kvartal med lave laksepriser

Q3 24 PÅVIRKET AV LAVE LAKSEPRISER

Lerøy Seafood Group ASA rapporterer i dag et konsolidert operasjonelt driftsresultat (EBIT) på MNOK 412 for tredje kvartal 2024.

Havbrukssegmentet leverte et operasjonell EBIT på MNOK 310 i kvartalet. Konsernsjef Henning Beltestad kommenterte: "Resultatene for tredje kvartal er påvirket av lave priser på laks og ørret, kombinert med høyt lusepress på grunn av historisk høye sjøtemperaturer i Nord-Norge. Dette har på kort sikt ført til noe lavere vekst i sjø i deler av vår virksomhet. Vi forventer at slaktet volum i år vil bli 190.000 GWT, inkludert 20.000 GWT fra Scottish Seafarms (tidligere guiding var 193.500 GWT).

"Scottish Seafarms har vist betydelig lønnsomhetsvekst i år, noe som reflekterer en sterk utvikling i biologiske prestasjoner. Jeg er også fornøyd med å se en fortsatt utvikling i vårt segment for videreforedling og salg og distribusjon (VAP S&D), som leverer nok et sterkt kvartal. "

YTTERLIGERE INVESTERINGER I NY HAVBRUKSTEKNOLOGI VIL STYRKE FISKEVELFERD

"Vi nærmer oss 2025 og er optimistiske med tanke på utviklingen i biologisk prestasjon. Daglig får vi nye datapunkter som støtter vårt syn om at skjerming, spesielt nedsenkede merder, bidrar til å vesentlig redusere antall behandlinger. Vi har redusert behandlingsfrekvensen for lus med nesten 90 % sammenlignet med tradisjonell oppdrettsteknologi. Dette har positive effekter på overlevelse, andelen fisk av superior kvalitet og generell fiskevelferd.

Vi har derfor besluttet ytterligere investeringer på MNOK 350 i nedsenkede merder i 2025, for å oppnå opptil 45 % skjerming av laksen vår innen midten av 2025. "

VAP S&D OPPNÅR REKORDHØY INNTJENING

VAP S&D-segmentet rapporterte en operasjonell EBIT på MNOK 220 i tredje kvartal 2024, og MNOK 884 på 12-måneders rullerende basis. Beltestad uttaler: "VAP S&D fortsetter sin positive utvikling og oppnår inntjening som er den høyeste i segmentets historie, målt på 12-måneders rullerende basis. Denne veksten drives av driftsforbedringer og økt utnyttelse av vår integrerte verdikjede."

UTFORDRINGER I VILLFANGST GRUNNET KRAFTIG REDUSERTE KVOTER

Villfangst-segmentet rapporterte en operasjonell EBIT på MNOK -58, en betydelig nedgang fra samme kvartal i fjor. "Utsiktene for Villfangst er fortsatt utfordrende på grunn av betydelige kvotereduksjoner de siste årene. Dette har skapt sterk motvind for vår trålflåte, mens vår land-baserte industri langs norskekysten har mye ubenyttet kapasitet og påvirkes av høye råvarekostnader," forteller konsernlederen.

OPPNÅELSE AV STRATEGISKE MÅL GJENNOM OPERASJONELLE FORBEDRINGER

"Lave lakse- og ørretpriser påvirker inntjening tredje- og så langt i fjerde kvartal; men våre ambisjoner og optimisme med hensyn til de langsiktige utsiktene står ved lag. Vi jobber uavbrutt videre mot målet om 200,000 GWT slaktet volum for vår norske virksomhet i 2025. Beste prognose per i dag er et slaktevolum i Norge på om lag 195,000 GWT, som med bidrag på 16,000 GWT fra Scottish Seafarms gir en total forventning på om lag 211,000 GWT i 2025

"Vårt vedvarende fokus på å forbedre rogn- og smoltkvalitet, implementere nye havbruksteknologier og optimalisere prosesser posisjonerer oss godt for langsiktig måloppnåelse.

Vi forventer også å dra nytte av den økende etterspørselen etter en integrert verdikjede med en robust bærekraftsprofil. Det er et stort potensial for å ytterligere styrke inntjeningen i våre europeiske nedstrømsvirksomheter, slik de siste kvartalene har vist, avslutter Beltestad "

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

