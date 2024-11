Dassault Systèmes : Volvo Cars adopte la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour développer ses véhicules électriques

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — 14 novembre 2024

Volvo Cars adopte la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour développer ses véhicules électriques

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes aide les constructeurs automobiles à rationaliser la collaboration et à déployer des stratégies basées sur les données pour gérer la complexité de leur activité

Volvo Cars sélectionne la plateforme 3DEXPERIENCE pour le développement de ses véhicules électriques

Volvo Cars utilise déjà les solutions de Dassault Systèmes, ce qui permettra une migration facile des données pour la conception et le développement collaboratifs





Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que Volvo Cars a choisi de déployer sa plateforme 3DEXPERIENCE dans ses processus d’ingénierie pour le développement de ses véhicules.

À l’heure où l’industrie automobile évolue vers la mobilité électrique, connectée et autonome, les entreprises doivent accélérer le lancement de solutions innovantes. La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes aide les constructeurs automobiles à rationaliser la collaboration d’un bout à l’autre de leur infrastructure et à proposer des approches basées sur les données pour gérer la complexité qui caractérise le marché des véhicules électriques. Ils peuvent en effet partager des informations en temps réel avec leurs équipes dans le monde entier et accroître leurs ventes tout en réduisant les temps d’ingénierie, les délais de réalisation et les coûts. Ils ont également la possibilité de maximiser la réutilisation des pièces, en augmentant le niveau de qualité des produits et en relevant les défis liés au respect des règlementations en vigueur.

Déjà client des applications CATIA de Dassault Systèmes, Volvo Cars a décidé de renforcer son partenariat avec Dassault Systèmes pour mener à bien sa mission : devenir un constructeur d’automobiles entièrement électriques1. Volvo Cars peut ainsi migrer ses données en toute transparence depuis les applications CATIA et des solutions tierces vers une plateforme virtuelle évolutive qui prend en charge la conception et le développement des véhicules avec une approche collaborative.

Les ingénieurs de Volvo Cars vont s’appuyer sur plusieurs « industry solutions experiences » basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour améliorer la qualité, la réutilisation des pièces, la gestion des problèmes, le cycle de test et de validation, les exigences et la traçabilité. Ces solutions sont: Efficient Multi-Energy Platform, Global Modular Architecture, Smart, Safe & Connected et Sustainable Multi-functional Vehicle.

« Les constructeurs automobiles subissent une forte pression pour livrer de nouveaux produits et de nouvelles fonctions rapidement et au meilleur coût. Volvo Cars excelle dans le développement d’expériences automobiles sans équivalent. Pour créer ces expériences automobiles uniques, leurs ingénieurs ont besoin de solutions technologiques avancées permettant notamment de développer simultanément les aspects matériel et logiciel. C’est exactement ce que propose la plateforme 3DEXPERIENCE », déclare Laurence Montanari, vice-présidente Industrie Transports et Mobilité, Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs permettant d’imaginer des innovations durables. Grâce aux jumeaux virtuels d’expérience du monde réel qu’ils créent avec la plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications, nos clients peuvent redéfinir les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie de leurs offres et contribuer véritablement à un monde plus durable. L’économie de l’expérience trouve sa force dans la place centrale accordée à l’humain pour le bien de tous - consommateurs, patients et citoyens. Dassault Systèmes est un créateur de valeur, au service de plus de 350 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 150 pays. Pour plus d’informations : www.3ds.com/fr

1 Le contrat entre Volvo Cars et Dassault Systèmes a été signé au premier trimestre 2024.

