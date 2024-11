NORBIT - Resultater for tredje kvartal 2024

Trondheim, 14. november 2024: NORBIT leverte fortsatt vekst i tredje kvartal, med en omsetning på 371,9 millioner kroner. Det rapporterte EBIT-resultatet for perioden endte på 53,7 millioner kroner og 60,1 millioner kroner justert for transaksjonskostnader knyttet til oppkjøpet av Innomar.

Oceans-segmentet hadde en omsetning på 158,1 millioner kroner, en økning på 18 prosent fra tredje kvartal 2023, og en EBIT-margin på 19 prosent.

Connectivity-segmentet hadde en omsetning på 111,0 millioner kroner, en nedgang på 4 prosent, og en EBIT-margin på 25 prosent.

Segmentet Product Innovation & Realization (PIR) hadde en omsetning på 114,4 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 34 prosent, og en EBIT-margin på 11 prosent.

- Tredje kvartal var nok et begivenhetsrikt kvartal for oss i NORBIT. Vi oppnådde god vekst i både Oceans og PIR, mens Connectivity økte fortjenesten til tross for utsettelser på noen leveranser til en stor europeisk kunde, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

I løpet av de siste to månedene har Oceans-segmentet mottatt bestillinger til en samlet verdi av 100 millioner kroner for undervannssonarer av typen GuardPoint, med forventet levering i fjerde kvartal 2024 og første kvartal 2025.

Connectivity-segmentet kunngjorde en avtale med Toll4Europe for leveranser av en ny, innovativ GNSS On-Board Unit som er under utvikling. Kontraktsverdien for den første ordren er estimert til 160 millioner kroner, med levering i andre og tredje kvartal 2025.

NORBIT opplever god utvikling inn i årets tre siste måneder, med høy aktivitet i alle de tre forretningssegmentene, underbygget av solid etterspørsel. NORBIT forventer at inntektene for året som helhet vil ende på rundt 1,75 milliarder kroner, mens EBIT-marginen for året forventes å bli om lag 20 prosent.

- Godt i gang med siste etappe for 2024, er det tilfredsstillende å se at vi er i rute til å nå våre finansielle mål for året. Det er inspirerende å se hvordan hele organisasjonen omfavner mulighetene som ligger foran oss, og jobber målrettet hver dag for å sikre at kundene opplever etterlevelse av vår kjerneverdi: «We deliver!», sier Weisethaunet.

Vedlagt er rapporten for tredje kvartal og presentasjonsmaterialet.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater kl. 09:30 i dag. Deltakere er velkommen til å delta hos SpareBank 1 Markets i Olav Vs gate 5 i Oslo, eller følge arrangementet via webcast.

Vennligst bruk følgende lenke for å registrere deg for webcasten:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20241114_10/



For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør, +47 959 62 915

Per Kristian Reppe, finansdirektør, +47 900 33 203



Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans-segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 550 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Europa og Nord-Amerika, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

For mer informasjon: www.norbit.com ( http://www.norbit.com )

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 14. november 2024 kl 07.00 CET.

Vedlegg