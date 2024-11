[Communiqué de presse] Le Groupe iliad enregistre une croissance soutenue conjuguée à une forte hausse de la rentabilité

Communiqué de presse

Paris, le 14 novembre 2024 à 08h00

Le Groupe iliad enregistre une croissance soutenue conjuguée à une forte hausse de la rentabilité

Au 3ème trimestre 2024, le Groupe iliad conserve sa place de leader européen en termes de croissance des revenus1 : au cours des neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de 9,7%2 à 7,5 milliards d’euros. 1,7 million de nouveaux abonnés Mobile et Fixe ont rejoint le Groupe sur la période, dont 377 000 au 3ème trimestre. Avec une profitabilité en nette hausse et une accélération de sa génération de cash-flow, la structure financière du Groupe continue de se renforcer. En devenant le 5ème opérateur télécom européen3, le Groupe iliad a déjà atteint l’un de ses 2 objectifs pour 2024 et confirme aujourd’hui son 2nd objectif : atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en 2024.

Au cours des 9 premiers mois, la France a connu une trajectoire de croissance du chiffre d’affaires très soutenue à +9,2% (+8,4% au 3ème trimestre) avec gains de parts de marché et hausses des ARPU, la Pologne a progressé de 10,9% (+8,9%) portée par une croissance organique de 4,2% et un effet de change favorable, et la dynamique en Italie est restée bonne à +10,4% (+8,4%) dans un contexte concurrentiel exacerbé.

Dans un marché plus promotionnel qu’en début d’année et à faibles volumes, Free a continué d’enregistrer de solides recrutements de nouveaux abonnés, tant sur le Mobile que sur le Fixe. Au 3ème trimestre, le Groupe a ainsi recruté 131 000 nouveaux abonnés nets Mobile (186 000 sur les forfaits 4G/5G), 25 000 nouveaux abonnés nets Haut et Très Haut Débit et 137 000 nouveaux abonnés sur la fibre. Le Groupe a une nouvelle fois démontré sa volonté d’offrir le meilleur de la technologie au juste prix avec le lancement commercial le 18 septembre de la 5G SA à l’échelle nationale, une première en France. La forte demande de nos abonnés de bénéficier des réseaux de nouvelle génération vient par ailleurs confirmer la pertinence de cette stratégie, puisqu’à fin septembre 2024, près de 76% des abonnés Free Mobile bénéficiaient du forfait 4G/5G et plus de 80% des abonnés Freebox étaient raccordés à la Fibre Free.

La performance commerciale du 3ème trimestre sur le marché des abonnements mobiles a été solide pour Play qui a continué à gagner des parts de marché avec 58 000 nouveaux abonnés nets, compensant la baisse de 41 000 clients prépayés. Les recrutements nets en Haut et Très Haut Débit ont atteint 12 000 unités (7 000 unités au total sur le segment Fixe), une bonne performance malgré une pression concurrentielle qui reste intense sur ce segment de marché.

En Italie, iliad Italia a maintenu sur le 3ème trimestre sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile pour le 26ème trimestre consécutif avec 162 000 nouveaux abonnés nets Mobile, une performance solide dans un marché extrêmement concurrentiel. iliad Italia termine également leader4 des recrutements sur le Haut et Très Haut Débit au 3ème trimestre avec 36 000 nouveaux abonnés Fibre recrutés. L’activité Mobile d’iliad Italia a vu son Free Cash-Flow opérationnel6 doubler au cours des neuf premiers mois de l’année, ce qui a permis de couvrir amplement les investissements de croissance du parc d’abonnés Fibre.

L’EBITDAaL du Groupe au cours des 9 premiers mois de l’année s’affiche en forte hausse, à 2,89 milliards d’euros, soit une croissance de 13,6%5 sur les neuf premiers mois de l’année et de 14,3%5 au 3ème trimestre. La marge d’EBITDAaL progresse sur les neuf premiers mois de l’année de 130 bps à 38,8% (et de 210 bps sur le trimestre) et s’améliore dans les 3 pays grâce à un levier opérationnel élevé qui permet d’absorber la hausse des coûts de contenus, de personnel et de maintenance. Le résultat net des neuf premiers mois affiche une hausse de 19,3% à 450 millions d’euros, la hausse de l’EBITDAaL étant en partie compensée par une moindre contribution d’éléments positifs non-récurrents, la hausse des amortissements et une charge d’impôts plus élevée.

Sur les 9 premiers mois de l’année, le Groupe a investi 1,5 milliard d’euros, l’équivalent de 20% de son chiffre d’affaires (en baisse de 4,2 points par rapport à la même période). Les priorités du Groupe restent la poursuite du déploiement de la 5G dans ses 3 géographies, l’amélioration des capacités de nos réseaux mobiles et fixes, l’accompagnement de la forte croissance de nos bases d’abonnés résidentiels et clients entreprises, ainsi que les efforts dans le domaine de l’intelligence artificielle à travers l’acquisition de puissance de calcul et l’expansion de nos datacenters.

Le Free Cash-Flow opérationnel6 progresse de 44% au cours du 3ème trimestre et a atteint 1,40 milliard d’euros à fin septembre, permettant de renforcer la structure financière du Groupe dont le levier financier s’établissait à 2,7x à fin septembre 2024 contre 3,0x à fin 2023. Fin octobre, le Groupe a émis avec succès un emprunt obligataire vert inaugural de 500 millions d’euros d’une maturité légèrement supérieure à 5 ans et un coupon annuel de 4,25%. Cette émission s’est accompagnée en parallèle d’une offre de rachat partiel, à hauteur de 300 millions d’euros, de ses échéances d’avril 2025 et juin 2026. A fin septembre, le niveau de liquidités du Groupe se maintient à un excellent niveau, avec 1,3 milliard d’euros de trésorerie et 2,7 milliards d’euros de disponibilités.

La première émission obligataire verte du Groupe s’inscrit pleinement dans notre démarche RSE qui a, depuis le début d’année, vu le Groupe intégrer pour la 1ère fois des critères RSE (Diversité, Réduction d’émissions GES sur scopes 1, 2 et 3) à ses principaux crédits syndiqués et conclu mi-octobre sa 3ème participation au questionnaire CDP (Carbon Disclosure Project).

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Ces solides résultats du 3ème trimestre, alliant croissance forte et amélioration de la performance économique, démontrent la force de nos marques, l’impact de nos innovations et l’efficience de nos opérations. Malgré une concurrence accrue, nous continuons à gagner des parts de marché dans chacune de nos géographies et nous confirmons notre objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en 2024. »



Principaux indicateurs opérationnels7 au 30.09.2024

France (chiffres en milliers sauf exceptions) T2 2024 T3 2024 Variation Nombre d’abonnés mobiles 15 337 15 468 + 131 Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 11 530 11 716 + 186 % de la base d’abonnés mobiles au forfait Free 4G/5G 75,2% 75,7% + 50 bps Dont Forfait Voix 3 807 3 752 - 55 Nombre d’abonnés Haut Débit / Très Haut Débit 7 539 7 564 + 25 - Dont Fibre 5 937 6 074 + 137 Taux d’adoption de la Fibre 78,7% 80,3% + 1,60 pt Prises raccordables en Fibre (en millions) 37,0m 37.6m +0.6 m Nombre total d’abonnés France 22 877 23 032 + 155 T3 2023 T3 2024 Variation ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) 35,3 36,6 +3,7% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) 12,5 12,5 +0,5% Italie (chiffres en milliers) T2 2024 T3 2024 Variation Nombre d’abonnés mobile 11 285 11 447 + 162 Nombre d’abonnés fibre 280 316 + 36 Nombre total d’abonnés Italie 11 565 11 763 + 198 POLOGNE (chiffres en milliers sauf exceptions) T2 2024 T3 2024 Variation Nombre d’abonnés mobiles actifs 13 301 13 318 + 17 Dont Forfaits 9 505 9 563 + 58 Dont Prépayés 3 796 3 755 - 41 Nombre d’abonnés fixes 2 090 2 097 + 7 Nombre total d’abonnés Pologne 15 391 15 416 + 24 T3 2023 T3 2024 Variation ARPU Mobile facturé aux abonnés (en zlotys) 30,4 32,6 +7,2% GROUPE (chiffres en milliers) T2 2024 T3 2024 Variation Nombre d’abonnés mobile 39 924 40 233 + 310 Nombre d’abonnés fixes 9 909 9 977 + 68 NOMBRE TOTAL D’ABONNES 49 833 50 211 + 377

Chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2024 / 3ème trimestre 2024

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 30 septembre 2024 et au 30 septembre 2023.

En millions d’euros T3 2023 T3 2024 Var (%) 9M 2023 9M 2024 Var (%) Chiffre d'affaires consolidé 2 354 2 554 +8,5% 6 797 7 456 +9,7% Chiffre d'affaires Services8 2 165 2 353 +8,7% 6 270 6 862 +9,4% Chiffre d'affaires Equipements 196 209 +6,7% 543 613 +12,9% Eliminations Groupe9 -7 -9 +36,8% -16 -19 +17,7% Chiffre d'affaires France 1 539 1 669 +8,4% 4 457 4 865 +9,2% - Services8 1 455 1 564 +7,5% 4 241 4 587 +8,2% - Equipements 86 106 +23,3% 220 283 +28,6% - Eliminations France -2 -1 -19,4% -4 -5 +12,9% Chiffre d'affaires Italie 269 291 +8,4% 764 843 +10,4% - Services 265 288 +8,8% 753 835 +11,0% - Equipements 4 3 -18,8% 11 8 -29,1% Chiffre d'affaires Pologne10 552 601 +8,9% 1 588 1 761 +10,9% - Services 445 501 +12,4% 1 277 1 440 +12,8% - Equipements 106 100 -5,8% 311 321 +3,3%

Principaux indicateurs financiers des neuf premiers mois de 2024

En millions d’euros 9M 2023 9M 2024 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 6 797 7 456 +9,7% France 4 457 4 865 +9,2% Italie 764 843 +10,4% Pologne 1 588 1 761 +10,9% Eliminations -12 -14 +15,3% EBITDAaL Groupe 2 545 2 892 +13,6% France 1 736 1 947 +12,1% Italie 189 232 +22,7% Pologne 620 713 +15,1% Capex Groupe (hors fréquences) 1 643 1 489 -9,3% France 1 262 1 081 -14,4% Italie 194 191 -1,5% Pologne 186 217 +17,0% Free Cash Flow Opérationnel (EBITDAaL moins Capex) 903 1 403 +55,4% France 474 866 +82,8% Italie -5 41 Ns Pologne 434 496 +14,3% Résultat net 377 450 +19,3% 31/12/2023 30/09/2024 Variation Endettement net 10 243 10 303 60 LTM EBITDAaL11 3 444 3 790 347 Ratio d’endettement 3.0x 2.7x -0.3x

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit.

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte près de 18 200 collaborateurs au service plus de 50,2 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 9,9 milliards d’euros sur les 12 derniers mois à fin septembre 2024. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2024, 23,0 millions abonnés (15,5 millions abonnés mobiles et 7,6 millions abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin septembre 2024 plus de 11,4 millions abonnés mobiles et 316 000 abonnés Fibre. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin septembre 2024 13,3 millions abonnés mobiles et près de 2,1 millions abonnés fixes. Le Groupe iliad est, depuis le 2nd trimestre 2024, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et reste le 5ème opérateur internet fixe.

Pièce jointe