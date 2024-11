Vect-Horus renforce son conseil d’administration avec la nomination de Jean-Christophe Dantonel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Professionnel expérimenté dans le secteur de la santé et scientifique accompli

Jean-Christophe Dantonel apporte à la Société d’importantes compétences en termes de développement clinique et de financement

Marseille, France, le 14 novembre 2024 – Vect-Horus, une société de biotechnologie qui conçoit et développe des vecteurs permettant l’adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d’agents d’imagerie, a annoncé aujourd’hui la nomination de Jean-Christophe Dantonel, en qualité de nouveau membre de son conseil d’administration.

Jean-Christophe Dantonel apporte plus de vingt ans d’expertise approfondie dans les domaines des sciences biologiques, de la gestion de projets et de la recherche clinique. Il bénéficie d’une vaste expérience en matière d’enseignement, de recherche, de gouvernance et de financement. Jean-Christophe Dantonel est notamment reconnu pour ses contributions importantes à la réalisation de projets en biotechnologie et à la mise en œuvre d’initiatives de recherche innovantes.

« Je suis ravi d’accueillir Jean-Christophe Dantonel au sein de Vect-Horus. Il apporte des compétences clés à un stade important du développement de notre société, alliant une expérience de développement et de financement. Son expertise nous sera précieuse alors que nous innovons et développons des vecteurs permettant l’adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d’agents d’imagerie afin d’en améliorer l’efficacité », a déclaré Alexandre Tokay, co-fondateur et président de Vect-Horus. « Nous nous réjouissons de travailler avec Jean-Christophe Dantonel, afin de poursuivre nos activités et mettre en place de nouveaux partenariats clés, dans le prolongement des accords de licence majeurs que nous avons déjà conclus avec succès, notamment avec Novo Nordisk et Ionis Pharmaceuticals ».

« Vect-Horus affiche une longévité et une solidité rares dans l’univers des jeunes entreprises de biotechnologie. Cela démontre indéniablement la qualité des travaux scientifiques et le savoir-faire de ses équipes. Positionné sur un marché à très haut potentiel, Vect-Horus a affirmé sa capacité à construire des partenariats exigeants. C’est avec un très grand plaisir que je rejoins son conseil d’administration pour contribuer à cette ambition, » a déclaré Jean-Christophe Dantonel.

Jean-Christophe Dantonel est membre du conseil d’administration de Tilak Healthcare, une plateforme de télésurveillance des pathologies oculaires, et directeur associé d’iBionext, une société de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie. Précédemment, il a siégé au conseil d’administration d’EUROAPI. Ancien conseiller au ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il a également travaillé six années au sein de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) en qualité de chef de projet, responsable notamment de la mise en place et du suivi d’essais cliniques. Jean-Christophe Dantonel est titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire de l’Université de Strasbourg et d’un MBA de Sciences Po Paris.

A propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS and Aix Marseille Université) anciennement dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur de Vect-Horus. La société a 42 employés (essentiellement en R&D).

Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

