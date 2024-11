Regnskabsaflæggelse og generalforsamling for 2023/24 udskydes. Forventninger til regnskabsåret 2024/25 for den fortsættende forretning offentliggøres.

Offentliggørelsen af Gabriel Holding A/S’ årsrapport for 2023/24 samt tidspunktet for afholdelse af koncernens generalforsamling udskydes som følge af udfordringer med regnskabsaflæggelsen i Gabriel-koncernens mexicanske datterselskab, der er produktionsenhed for forretningsenheden FurnMaster.

Regnskabsaflæggelsen i det mexicanske datterselskab er ikke blevet gennemført som planlagt. Ledelsen af datterselskabets regnskabsafdeling fratrådte kort før regnskabsafslutningen, hvilket har medført en tidskrævende proces med at analysere og opgøre pålidelige regnskabstal. Der er i processen konstateret usikkerhed vedrørende balancen, herunder opgørelser af varelagre i datterselskabet.

Ledelsen har derfor besluttet at gennemføre en struktureret og detaljeret gennemgang af grundlaget for regnskabsaflæggelsen i det mexicanske datterselskab med henblik på at opnå fuld sikkerhed for, at regnskabsrapporteringen er pålidelig og kan danne grundlag for indregning i koncernregnskabet for Gabriel Holding A/S.

Som følge heraf udskydes den planlagte offentliggørelse den 20. november 2024 af Gabriel-koncernens årsrapport for 2023/24 til et tidspunkt, der senest forventes meddelt den 8. januar 2025. Årets generalforsamling afholdes den 29. januar 2025. Selskabets finanskalender er opdateret på den baggrund og findes på selskabets hjemmeside.

Som led i udarbejdelsen af en ny vækststrategi for Gabriel koncernen offentliggjorde ledelsen i august 2024, at den globale udvikling af forretningsenhederne Gabriel Fabrics og SampleMaster vil blive intensiveret, og at frasalg af forretningsenheden FurnMaster på den baggrund var igangsat.

Processen forløber som planlagt, og det er ledelsens forventning, at frasalget kan gennemføres indenfor regnskabsåret 2024/25. Som følge heraf behandles FurnMaster forretningsenhederne i koncern- og årsregnskabet for 2023/24 som ophørende aktivitet i resultatopgørelsen, og i balancen vil aktiver og passiver bestemt for salg fremgå på en separat linje. De aktiviteter der ikke afhændes i processen betegnes fremadrettet som koncernens fortsættende forretning.

For den samlede forretning, inklusive de ophørende aktiviteter i FurnMaster forretningen, forventede ledelsen i årsrapporten for regnskabsåret 2022/23 en omsætning i niveauet 850-900 mio.kr. og et primært resultat (EBIT) på 0-10 mio. kr. Efter 4 måneder af regnskabsåret 2023/24 blev disse forventninger opjusteret til en omsætning på 880-930 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 8-15 mio. kr. Disse forventninger fastholdes på baggrund af den nuværende viden.

Koncernens fortsættende aktiviteter og forventninger til regnskabsåret 2024/25

Det ikke reviderede resultat for Gabriel koncernen for 2023/24 viser, at Gabriels fortsættende forretning leverer en solid fremgang. De fortsættende aktiviteter realiserede i 2023/24 i henhold til ikke reviderede tal en omsætning på 483 mio. kr. (454 mio. kr.) svarende til en vækst på 6%, og et resultat af primær drift (EBIT) på 19,7 mio. kr. (13,1 mio. kr.).

Det er ledelsens forventninger, at de udfordrende markedsvilkår, som har påvirket møbelbranchen vil fortsætte i regnskabsåret 2024/25 primært som følge af fortsatte geopolitiske risici samt usikre forventninger til inflation, valutaforhold og renteudviklingen.

Den fortsættende forretning har imidlertid realiseret vækst i omsætning og resultat i regnskabsåret 2023/24, og det er ledelsens forventning, at den udvikling fortsætter.

Der forventes på den baggrund en omsætning fra fortsættende aktiviteter på 485 – 530 mio. kr. (0-10% vækst) og et primært resultat (EBIT) på 20–30 mio. kr. (det ikke reviderede resultat for 2023/24 udgør 19,7 mio. kr.).

Forventningerne til regnskabsåret 2024/25 er behæftet med en stor grad af usikkerhed, primært som følge af de ovennævnte markedsmæssige risici.

