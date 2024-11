A EAACI lançará o Dia Mundial de Conscientização sobre a Anafilaxia em 21 de novembro na FAAM-EUROBAT 2024

ATENAS, Grécia, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) tem o orgulho de anunciar o primeiro Dia Mundial de Conscientização sobre a Anafilaxia em 21 de novembro de 2024. Esta iniciativa histórica, realizada no dia de abertura da FAAM-EUROBAT 2024 em Atenas, Grécia, busca conscientizar e promover medidas essenciais na prevenção e gerenciamento da anafilaxia, uma reação alérgica grave e potencialmente fatal.

A anafilaxia afeta aproximadamente de 1 a 2% da população global, com incidentes em ascensão em todo o mundo. Essa reação alérgica grave requer intervenção médica imediata e geralmente decorre da exposição a alérgenos comuns, incluindo alimentos específicos, picadas de insetos, medicamentos ou látex. Apesar dos riscos, a conscientização sobre os sintomas, causas e respostas de emergência da anafilaxia permanece baixa. O Dia Mundial de Conscientização sobre a Anafilaxia aborda essas lacunas de conhecimento e promove uma compreensão global desse problema crítico de saúde.

Por meio de várias atividades educacionais, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Anafilaxia ressaltará a importância de respostas imediatas de emergência e medidas preventivas. A EAACI convida profissionais médicos, sociedades de alergia e partes interessadas em todo o mundo a participar e amplificar a mensagem em suas comunidades.

Em conjunto com este dia, a EAACI também lançará "Um Guia Prático para Pacientes", um recurso abrangente desenvolvido para apoiar pacientes e cuidadores na compreensão, gerenciamento e prevenção de reações anafiláticas. Este guia oferece informações práticas sobre como identificar gatilhos, usar autoinjetores de adrenalina corretamente e criar planos de ação personalizados para gerenciar riscos na vida cotidiana.

"Estamos entusiasmados em lançar o Dia Mundial de Conscientização sobre a Anafilaxia como parte da FAAM-EUROBAT 2024", disse a Dra. Maria Torres, presidente da EAACI. "Com esta iniciativa, esperamos capacitar pacientes, famílias e profissionais de saúde com o conhecimento e as ferramentas para prevenir e responder à anafilaxia. Este é um passo essencial para melhorar o atendimento ao paciente e reduzir o impacto dessa grave condição de saúde."

A FAAM-EUROBAT 2024, o renomado Encontro de Alergia Alimentar e Anafilaxia da EAACI, acontecerá de 21 a 23 de novembro, apresentando líderes globais em pesquisa e tratamento de alergia. O Dia Mundial de Conscientização sobre a Anafilaxia servirá como um momento importante dentro da conferência para destacar o compromisso da EAACI com a segurança do paciente e a conscientização sobre alergias.

Para mais informações sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre Anafilaxia ou o "Guia Prático para Pacientes", acesse o site do Dia de Conscientização sobre Anafilaxia da EAACI.

